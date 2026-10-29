Syn wysłał matce z Holandii paczkę brudnego prania. „Napisał, że u mnie lepiej się dopiera”

Teresa otrzymała od syna karton brudnych ubrań roboczych.

Michał poprosił ją o wypranie rzeczy i opłacenie przesyłki zwrotnej.

Po dwóch tygodniach wysłał następny karton.

Dziewczyna syna wyjaśniła, że nie zgadza się prać tych ubrań w domu.

Teresa wyprała drugą paczkę, ale postawiła synowi granicę.

Na kartonie było napisane: Mama, pranie

Kierowca podał mi duży karton i powiedział, że Michał prosił o odesłanie go w ciągu tygodnia. Kiedy wniosłam pudło do kuchni, zobaczyłam przy adresie dopisek markerem: „Mama – pranie”.

Pomyślałam, że syn może przysłał koszulę do poprawienia, bo kiedyś często ratowałam mu ubrania. Po śmierci męża każda paczka od Michała była dla mnie znakiem, że pamięta.

Spodnie były sztywne od ziemi

W środku znalazłam spodnie robocze, bluzy, koszulki i skarpety. Do kartonu była dołączona kartka: „Mamo, wypierz to porządnie. Kierowca odbierze paczkę za tydzień. Zapłać mu, oddam ci później”.

Spodnie miały zaschniętą ziemię na kolanach i intensywny zapach środków używanych w szklarni. Nastawiłam dwa prania, a mankiety namaczałam w misce. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że nie muszę już nikomu prać roboczych rzeczy.

Michał powiedział, że nie ma czasu

Wieczorem zadzwoniłam do syna. Powiedział, że pracuje na wielu zmianach i naprawdę nie ma kiedy zająć się praniem. Gdy zapytałam o pralnię, odpowiedział, że w Holandii wszystko jest drogie, a ja „i tak umiem to najlepiej”.

Zapłaciłam za przesyłkę zwrotną pieniędzmi odłożonymi na wizytę u okulisty. Michał obiecał przelew przy wypłacie, więc nie chciałam robić kłótni.

Po dwóch tygodniach przyszedł następny karton

Dwa tygodnie później kierowca znów zadzwonił domofonem. Tym razem karton był większy, a na nim widniał identyczny napis: „Mama – pranie”.

Wieczorem dostałam wiadomość: „Tylko nie mieszaj jasnych z ciemnymi, bo jedna bluza puszcza kolor”. Nie było pytania, czy mam siłę, ani słowa o pieniądzach za poprzednią paczkę.

Dziewczyna syna powiedziała mi prawdę

Zadzwoniłam do Karoliny, dziewczyny Michała. Powiedziała, że nie pozwala mu wkładać roboczych ubrań do ich pralki, bo rzeczy śmierdzą chemią ze szklarni i zapach zostaje na pościeli.

Karolina proponowała mu pralnię samoobsługową, ale Michał uznał, że szkoda pieniędzy, skoro „mama lubi mieć zajęcie”. Wtedy zrozumiałam, że nie chodziło o brak czasu.

Wyprałam ostatnią paczkę

Drugą paczkę wyprałam, bo mimo wszystko był moim synem. Kiedy składałam ubrania, dołożyłam kartkę: „Wyprałam, bo cię kocham. Ale to ostatni raz. Nie wysyłaj mi więcej brudnych rzeczy i nie każ mi płacić za twoje paczki”.

Michał nie odpisał i nie oddał pieniędzy. Czasem zastanawiam się, czy nie przesadziłam, ale potem przypominam sobie słowa Karoliny. Wiem już, że granica nie dotyczyła prania, tylko szacunku.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.