Sąsiad wyciął furtkę w płocie sąsiadki. „Dał mi klucz, żebym też mogła korzystać”

Halina wróciła od córki i odkryła furtkę wyciętą w siatce między działkami

Sąsiad wręczył jej kluczyk, twierdząc, że nowe przejście jest wygodne dla obojga

Przez jej trawnik zaczęły chodzić także dzieci sąsiada i ich koledzy

Halina bała się sprzeciwić, bo sąsiad od lat pomagał jej przy cięższych pracach

Założyła własną kłódkę, a osiedle szybko usłyszało, że jest złośliwa

„Pan Roman szedł przez mój trawnik jak przez własny”

Mam sześćdziesiąt osiem lat i od śmierci męża mieszkam sama w domu po rodzicach. To niewielki dom na obrzeżach miasta, z ogródkiem, o który od lat sama dbam. Wiosną sadzę tam pomidory, latem suszę pranie, a jesienią zgrabiam liście z orzecha rosnącego przy płocie.

Na tydzień pojechałam do córki, bo jej mąż wyjechał służbowo, a ona miała dwoje dzieci z kaszlem i pracę z domu. Wróciłam w niedzielę po południu, z torbą brudnych rzeczy i pudełkiem pierogów, które zapakowała mi na drogę. Marzyłam tylko o ciszy, własnym łóżku i herbacie wypitej bez pośpiechu.

Rozpakowałam się, nastawiłam wodę i stanęłam przy oknie. Wtedy zobaczyłam pana Romana, sąsiada zza siatki, jak przechodzi przez mój trawnik w kierunku bramki od ulicy. Nie szedł przy płocie ani nie rozglądał się nerwowo, tylko pewnym krokiem, jakby wracał ze swojej altanki, a na końcu jeszcze podniósł rękę i mi pomachał.

„W siatce była furtka, której nikt ze mną nie uzgadniał”

Wyszłam na dwór tak szybko, że nawet nie włożyłam butów. Dopiero wtedy zobaczyłam w siatce prostokątną furtkę, zrobioną niedbale z kawałka metalowej ramy. Wisiała na niej mała srebrna kłódka, a od furtki aż do mojej bramki ciągnęła się ciemniejsza, ubita ścieżka.

Pan Roman przyszedł do płotu kilka minut później, jakby czekał, aż obejrzę jego robotę. Powiedział, że teraz ma znacznie bliżej do przystanku, bo nie musi obchodzić całego kwartału. Mówił spokojnie, nawet z takim zadowoleniem, jak człowiek, który naprawił komuś cieknący kran.

Wyjął z kieszeni mały kluczyk i podał mi go przez siatkę. Kluczyk wisiał na czerwonym plastikowym kółeczku, takim jak przy kluczach z marketu budowlanego. Przez chwilę trzymałam go na dłoni i nie wiedziałam, czy mam się roześmiać, czy zapytać, kiedy właściwie zdążył urządzić sobie przejście przez moją działkę.

„Dał mi klucz, jakby wręczał prezent”

Pan Roman wyjaśnił, że ja też na tym skorzystam, bo mogę chodzić przez jego podwórko do sklepu. Rzeczywiście, sklep jest po drugiej stronie osiedla, a jego działka wychodzi bliżej małego parkingu. Tylko że ja nigdy nie prosiłam o skrót i nawet nie przyszło mi do głowy, że można go sobie po prostu wyciąć w cudzym płocie.

Powiedziałam możliwie łagodnie, że należało mnie wcześniej zapytać. On wzruszył ramionami i odparł, że przecież chce tylko ułatwić życie sąsiadce. Przypomniał też, że zimą odgarniał mi śnieg, a dwa lata wcześniej pomógł wymienić pękniętą dachówkę.

Nie zaprzeczyłam, bo to była prawda. Kiedy zepsuła mi się furtka od ulicy, przykręcił zawiasy i nie chciał pieniędzy. Stałam więc z tym małym kluczykiem w ręku, czując się tak, jakbym za jego przysługi miała oddać kawałek własnego ogrodu, choć nigdy nie ustaliliśmy takiej ceny.

„Z każdym dniem coraz więcej osób chodziło przez mój ogród”

Przez pierwsze dwa dni nic nie powiedziałam. Rano słyszałam skrzypnięcie furtki, potem szybkie kroki po trawie i trzask mojej bramki. Starałam się wmówić sobie, że pan Roman chodzi tylko do autobusu, a kilka przejść nie zniszczy przecież całego trawnika.

Trzeciego dnia po południu wróciłam z warzywniaka i zobaczyłam dwie puszki po napojach przy rabacie z floksami. Leżały przy ścieżce, wyraźnie widocznej już od ulicy. Podniosłam je, odruchowo obejrzałam się na dom sąsiada i poczułam coś bardzo nieprzyjemnego, bo moje podwórko przestało wyglądać jak moje.

Wieczorem schowałam kluczyk do szuflady z rachunkami. Potem wyjęłam go i położyłam na stole, bo bałam się, że jeśli furtka będzie zamknięta, pan Roman pomyśli, że robię mu na złość. Chodziłam po kuchni i nie umiałam zdecydować, co zrobić z tym małym kluczykiem.

„Przez mój ogród chodziły też dzieci sąsiada”

Następnego ranka zatrzymała mnie pani Irena z domu naprzeciwko. Zapytała, czy naprawdę zgodziłam się, żeby dzieci pana Romana chodziły przez mój ogród na skróty. Myślałam, że źle usłyszałam, ale ona spojrzała na mnie ze zdziwieniem i powiedziała, że widuje tam też ich kolegów z plecakami i hulajnogami.

Pani Irena dodała, że pan Roman miał mówić ludziom, iż ustaliliśmy to po sąsiedzku. Podobno chwalił się, że zrobił furtkę za moją zgodą, bo samotnej kobiecie taki skrót też się przyda. Najbardziej zabolało mnie to ostatnie zdanie, nie sama furtka ani trawa, tylko to, że ktoś uznał, że może urządzać mi życie pod pozorem pomocy.

Wróciłam do domu i usiadłam przy stole, nie zdejmując kurtki. Przez okno zobaczyłam dwóch chłopców, może dwunastoletnich, którzy przeskoczyli przez kałużę na mojej ścieżce i otworzyli furtkę bez wahania. Jeden z nich powiedział do drugiego: „Szybciej, bo tędy zawsze można”, a ja wtedy wstałam.

„Założyłam własną kłódkę na furtkę”

Pojechałam do sklepu budowlanego i kupiłam najzwyklejszą kłódkę, cięższą od tej pana Romana. Nie wybierałam koloru ani marki, chciałam tylko, żeby miała dwa klucze. Kiedy wróciłam, zdjęłam jego kłódkę, położyłam ją w reklamówce i zamknęłam furtkę swoją.

Pan Roman przyszedł wieczorem. Stał po drugiej stronie siatki i zapytał, po co robię takie numery, skoro mogliśmy się dogadać. Powiedziałam mu, że właśnie o to chodzi, bo nigdy niczego ze mną nie ustalił, a przez mój ogród nie będą chodziły jego dzieci ani ich znajomi.

Od tamtej pory nie mówi mi dzień dobry. Jego żona podobno mówi po osiedlu, że na starość zrobiłam się złośliwa i odcinam ludziom drogę. Czasem patrzę na tę furtkę i myślę o zimie, o pękniętym zawiasie albo ciężkiej torbie z ziemią, której sama nie uniosę. Kluczyk od mojej kłódki noszę jednak przy kluczach do domu, a trawnik powoli znów zarasta.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.