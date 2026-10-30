Babcia nagrała na TikToka rozwód wnuczki. „Filmik obejrzało 300 tysięcy ludzi”

Daria mówi przy rodzinnym obiedzie, że złożyła pozew o rozwód, a babcia wszystko nagrywa

Klientka rozpoznaje Darię w salonie i pyta, czy mąż ją zdradził

Film z podpisem babci zbiera trzysta tysięcy wyświetleń i tysiące komentarzy

Mama Darii przyznaje, że zgodziła się na publikację nagrania

Babcia usuwa film dopiero po tygodniu, kiedy jego kopie krążą już po internecie

„Babcia nagrywała obiad, kiedy powiedziałam o rozwodzie”

Mam trzydzieści jeden lat, pracuję jako fryzjerka i od kilku miesięcy uczę się odpowiadać klientkom na pytanie, co u mnie, bez wchodzenia w szczegóły. Zwykle mówię, że dużo pracy, że jesienią włosy wypadają i trzeba już umawiać terminy przed świętami. O rozwodzie nie mówiłam prawie nikomu poza mamą i przyjaciółką z salonu.

Babcia od roku prowadzi TikToka. Zaczęło się niewinnie, od filmików z jej sernikiem i porad, jak przechowywać koperek. Potem zaczęła nagrywać niedzielne obiady, bo uważała, że ludzie lubią oglądać prawdziwe rodziny, a nie wystawione kuchnie.

Nikt jej specjalnie nie stopował. Wujek machał do kamery, kuzynka poprawiała włosy, mama śmiała się, że babcia będzie miała więcej obserwujących niż cała reszta. Ja też wcześniej nie protestowałam, tylko prosiłam, żeby nie wrzucała mnie, kiedy przychodzę prosto z pracy.

„Przy rosole powiedziałam, że złożyłam pozew”

Tamtej niedzieli przyszłam do babci później niż zwykle. Miałam plamkę farby na skórze przy paznokciu, w torbie paragon z kancelarii i taki ścisk w żołądku, że ledwo przełknęłam pierwszą łyżkę rosołu. Wiedziałam, że i tak prędzej czy później wszyscy się dowiedzą.

Poczekałam, aż babcia przestanie dolewać zupy, i powiedziałam, że z Marcinem się rozstajemy. Dodałam, że pozew już złożyłam, bo nie chciałam, żeby zaczęły się domysły, czy może jeszcze próbujemy. Mama odłożyła łyżkę, a dziadek tylko spojrzał na mnie znad talerza.

Babcia trzymała telefon trochę za wysoko, jakby nagrywała siebie, a nie mnie. Różowe etui oparła o słoik z ogórkami, obok koszyczka z chlebem. Pomyślałam, że nagrywa po prostu stół i rodzinny obiad, a nie mnie, więc mówiłam dalej.

„Klientka zapytała, czy mąż mnie zdradził”

We wtorek przed południem farbowałam włosy pani Renacie, stałej klientce po pięćdziesiątce. Siedziała pod peleryną, przeglądała telefon i nagle uniosła głowę. Powiedziała, że chyba mnie skądś zna.

- Pani Daria, to pani była na TikToku u tej starszej pani? Widziała pani, ile ten film ma wyświetleń? Mąż panią zdradził czy o co chodzi?

Przez chwilę trzymałam pędzelek nad jej odrostem i nie wiedziałam, czy go odłożyć, czy udawać, że nie słyszę. Poprosiłam, żeby pokazała mi film. Na ekranie zobaczyłam swoją twarz, miskę rosołu i podpis babci: „Tak dzisiaj młodzi kończą małżeństwa”.

„Obcy ludzie oceniali moje małżeństwo”

Film trwał niecałą minutę. Było słychać, jak mówię o pozwie, potem mamę pytającą, czy jestem pewna, a na końcu babcię, która wzdycha, że kiedyś ludzie potrafili ze sobą wytrzymać. Obejrzałam go do końca na zapleczu, między pudełkami z ręcznikami.

Pod nagraniem były tysiące komentarzy. Jedni pisali, że na pewno znalazłam sobie kogoś innego, inni radzili Marcinowi, żeby walczył o mieszkanie, choć nie wiedzieli nawet, że wynajmowaliśmy je razem. Ktoś ocenił mój głos, ktoś inny stwierdził, że wyglądam na zimną.

Zadzwoniłam do babci. Odebrała od razu i ucieszyła się, że dzwonię, bo filmik podobno miał świetne wyświetlenia. Powiedziałam spokojnie, że ma go usunąć, bo nie pytała mnie o zgodę. Odpowiedziała, że przesadzam, przecież nie podała mojego nazwiska.

„Mama powiedziała, że przecież wszyscy i tak się dowiedzą”

Po pracy pojechałam do mamy, bo byłam pewna, że stanie po mojej stronie. Siedziała w kuchni z herbatą i od razu wiedziała, o co chodzi. Nie musiałam nawet wyciągać telefonu.

Powiedziała, że babcia przed publikacją pokazała jej nagranie. Mama przyznała, że rzuciła wtedy: „Wrzucaj, przecież i tak wszyscy się dowiedzą”. Mówiła to takim tonem, jakby tłumaczyła mi, dlaczego kupiła inne mleko niż zwykle.

Poczułam, że robi mi się gorąco, choć w kuchni było chłodno. Nie chodziło już tylko o babcię i jej telefon. Moja mama widziała, jak siedzę przy stole i próbuję powiedzieć coś trudnego, a mimo to uznała, że można wystawić to obcym ludziom na komentarze.

„Usunęła film po tygodniu i przestała mnie zapraszać”

Następnego dnia pojechałam do babci. Nie krzyczałam, choć ręce trzęsły mi się, kiedy położyłam telefon na jej stole. Powiedziałam, że chcę, żeby usunęła film, i że nie jestem materiałem na jej konto, nawet jeśli ma tam trzysta tysięcy wyświetleń.

Babcia obraziła się od razu. Powtarzała, że chciała pokazać życie takim, jakie jest, i że nikt nie zrobił mi krzywdy. Film zniknął dopiero po tygodniu, bo najpierw twierdziła, że musi sprawdzić, jak to się robi, a potem przestała odbierać moje telefony.

Czasem nadal trafiam w internecie na kopie nagrania wrzucone przez obce konta, już bez podpisu babci. Mama mówi, że robię z siebie ofiarę, a babcia od tamtej pory nie zaprosiła mnie na niedzielny obiad. Nie wiem, czy mam do niej zadzwonić i przerwać tę ciszę, czy poczekać, aż sama zrozumie, dlaczego już nie chcę siadać przy jej stole.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.