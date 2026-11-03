Przyjaciółka ogłosiła ciążę na jej weselu. „Goście zamiast na pierwszy taniec ruszyli z gratulacjami”

Natalia i Bartek ćwiczyli pierwszy taniec przez trzy miesiące.

Świadkowa Ewelina ogłosiła ciążę tuż przed pierwszym tańcem Natalii i Bartka.

Przez gratulacje dla Eweliny pierwszy taniec Natalii i Bartka zaczął się z opóźnieniem.

Na poprawinach DJ powiedział, że Ewelina zaplanowała to wystąpienie wcześniej.

Natalia powiedziała Ewelinie, że zabolał ją moment, w którym ogłosiła ciążę.

„Pierwszy taniec miał być tylko dla nas”

Z Bartkiem ćwiczyliśmy pierwszy taniec przez trzy miesiące. Co tydzień chodziliśmy na zajęcia, liczyliśmy kroki i śmialiśmy się z pomyłek. Nie zależało mi na perfekcyjnym pokazie, tylko na naszej wspólnej chwili.

Ewelina była moją świadkową i przyjaciółką od podstawówki. Ufałam jej, więc nie sądziłam, że właśnie przez nią poczuję się na własnym weselu nieważna.

„Ogłosiła ciążę tuż przed naszym tańcem”

DJ zapowiedział nasz pierwszy taniec, a Bartek ścisnął moją dłoń. Wtedy Ewelina podeszła do niego i poprosiła o mikrofon. Myślałam, że chce powiedzieć nam kilka życzeń.

Po krótkiej przemowie wyjęła zdjęcie USG i powiedziała, że spodziewa się dziecka. Od razu rozległy się brawa, a goście zaczęli podchodzić do niej z gratulacjami.

„Czekaliśmy, aż skończą jej gratulować”

Stałam na brzegu parkietu w sukni ślubnej, gotowa do pierwszego kroku. W tym czasie ludzie otoczyli Ewelinę, oglądali zdjęcie USG i robili jej zdjęcia. DJ ściszył muzykę, a Bartek zapytał, czy chcę tańczyć mimo wszystko.

Nie chciałam zaczynać, kiedy większość gości stała do nas tyłem. Czekaliśmy prawie dwadzieścia minut. Kiedy muzyka wreszcie ruszyła, byłam już spięta i zgubiłam krok przy jednym z obrotów.

„Na poprawinach poznałam prawdę”

Na poprawinach DJ przeprosił mnie za to, co się stało. Powiedział, że Ewelina zadzwoniła do niego tydzień wcześniej i poprosiła o mikrofon dokładnie przed pierwszym tańcem.

Powiedziała mu, że Bartek i ja o wszystkim wiemy i się na to zgadzamy. To nie była prawda. Dopiero wtedy zrozumiałam, że nie były to spontaniczne emocje, tylko zaplanowane wystąpienie.

„Nie ciąża mnie zabolała, tylko ten moment”

Porozmawiałam z Eweliną na tarasie. Powiedziałam jej, że cieszę się z jej ciąży, ale było mi przykro, że ogłosiła ją tuż przed czymś, na co z Bartkiem czekaliśmy od miesięcy.

Ewelina tłumaczyła, że chciała powiedzieć wszystkim naraz. Odpowiedziałam, że mogła wybrać inną chwilę, a przede wszystkim zapytać nas o zgodę. Nie chciałam się kłócić, ale musiałam jej to powiedzieć. Do dziś, kiedy myślę o naszym pierwszym tańcu, widzę ludzi stojących wokół niej i oglądających zdjęcie USG.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.