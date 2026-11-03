Przyjaciółka ogłosiła ciążę na jej weselu. „Goście zamiast na pierwszy taniec ruszyli z gratulacjami”

Redakcja se.pl
2026-11-03 7:35

Przez trzy miesiące ćwiczyłam pierwszy taniec, a gdy DJ miał puścić naszą piosenkę, moja świadkowa Ewelina sięgnęła po mikrofon. Ogłosiła ciążę i pokazała wszystkim zdjęcie USG. Goście ruszyli jej gratulować, a ja stałam z mężem na pustym parkiecie.

Zamyślona kobieta w ciemnozielonej sukni trzyma kieliszek wina. O weselnym konflikcie przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte
  • Natalia i Bartek ćwiczyli pierwszy taniec przez trzy miesiące.
  • Świadkowa Ewelina ogłosiła ciążę tuż przed pierwszym tańcem Natalii i Bartka.
  • Przez gratulacje dla Eweliny pierwszy taniec Natalii i Bartka zaczął się z opóźnieniem.
  • Na poprawinach DJ powiedział, że Ewelina zaplanowała to wystąpienie wcześniej.
  • Natalia powiedziała Ewelinie, że zabolał ją moment, w którym ogłosiła ciążę.

„Pierwszy taniec miał być tylko dla nas”

Z Bartkiem ćwiczyliśmy pierwszy taniec przez trzy miesiące. Co tydzień chodziliśmy na zajęcia, liczyliśmy kroki i śmialiśmy się z pomyłek. Nie zależało mi na perfekcyjnym pokazie, tylko na naszej wspólnej chwili.

Ewelina była moją świadkową i przyjaciółką od podstawówki. Ufałam jej, więc nie sądziłam, że właśnie przez nią poczuję się na własnym weselu nieważna.

„Ogłosiła ciążę tuż przed naszym tańcem”

DJ zapowiedział nasz pierwszy taniec, a Bartek ścisnął moją dłoń. Wtedy Ewelina podeszła do niego i poprosiła o mikrofon. Myślałam, że chce powiedzieć nam kilka życzeń.

Po krótkiej przemowie wyjęła zdjęcie USG i powiedziała, że spodziewa się dziecka. Od razu rozległy się brawa, a goście zaczęli podchodzić do niej z gratulacjami.

„Czekaliśmy, aż skończą jej gratulować”

Stałam na brzegu parkietu w sukni ślubnej, gotowa do pierwszego kroku. W tym czasie ludzie otoczyli Ewelinę, oglądali zdjęcie USG i robili jej zdjęcia. DJ ściszył muzykę, a Bartek zapytał, czy chcę tańczyć mimo wszystko.

Nie chciałam zaczynać, kiedy większość gości stała do nas tyłem. Czekaliśmy prawie dwadzieścia minut. Kiedy muzyka wreszcie ruszyła, byłam już spięta i zgubiłam krok przy jednym z obrotów.

„Na poprawinach poznałam prawdę”

Na poprawinach DJ przeprosił mnie za to, co się stało. Powiedział, że Ewelina zadzwoniła do niego tydzień wcześniej i poprosiła o mikrofon dokładnie przed pierwszym tańcem.

Powiedziała mu, że Bartek i ja o wszystkim wiemy i się na to zgadzamy. To nie była prawda. Dopiero wtedy zrozumiałam, że nie były to spontaniczne emocje, tylko zaplanowane wystąpienie.

„Nie ciąża mnie zabolała, tylko ten moment”

Porozmawiałam z Eweliną na tarasie. Powiedziałam jej, że cieszę się z jej ciąży, ale było mi przykro, że ogłosiła ją tuż przed czymś, na co z Bartkiem czekaliśmy od miesięcy.

Ewelina tłumaczyła, że chciała powiedzieć wszystkim naraz. Odpowiedziałam, że mogła wybrać inną chwilę, a przede wszystkim zapytać nas o zgodę. Nie chciałam się kłócić, ale musiałam jej to powiedzieć. Do dziś, kiedy myślę o naszym pierwszym tańcu, widzę ludzi stojących wokół niej i oglądających zdjęcie USG.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI