Mąż zastawił pierścionek zaręczynowy żony w lombardzie. „Kwit znalazłam w kieszeni jego kurtki”

Joanna znalazła kwit z lombardu w kieszeni kurtki męża, zanim zaniosła ją do pralni

Opis na kwicie dokładnie pasował do jej złotego pierścionka zaręczynowego z brylantem

Piotr przyznał, że zastawił jej pierścionek, żeby pomóc bratu w naprawie auta

Data dokumentu ujawniła, że mąż ukrywał sprawę już od trzech miesięcy

Joanna nie była już pewna, czy chce odzyskać pierścionek

„Zwykłe pranie skończyło się znalezieniem kwitu”

Mam trzydzieści osiem lat, pracuję w biurze obsługi klienta i wiele rzeczy w domu robię już z przyzwyczajenia. Dzieci wracają ze szkoły, ja nastawiam pranie, Piotr odbiera młodszą z angielskiego albo robi zakupy po drodze z pracy. Nie było u nas idealnie, ale też nie żyliśmy w ciągłym napięciu.

Któregoś ranka Piotr rzucił granatową kurtkę na krzesło w przedpokoju. Na rękawie miał jasną plamę po sosie, więc powiedziałam, że po pracy zaniosę ją do pralni. Mruknął tylko, że dobrze, i wyszedł szybko, bo spóźniał się na spotkanie.

Zanim oddam kurtkę do pralni, zawsze sprawdzam kieszenie. Dzieci zostawiają w nich chusteczki i kamyki, Piotr paragony, czasem śrubki albo karty parkingowe. Tym razem w wewnętrznej kieszeni wyczułam złożony na cztery kawałki sztywny papier.

„Na kwicie był opis mojego pierścionka”

Rozłożyłam kartkę na kuchennym blacie, obok miski z jabłkami. Był to kwit z lombardu, z pieczątką, numerem umowy i opisem przedmiotu. Przeczytałam go dwa razy, bo za pierwszym nie mogłam uwierzyć w to, co widzę.

„Pierścionek złoty, próba 585, oczko brylantowe”. Suchy opis czegoś, co kiedyś było dla mnie ważne. Pierścionek dostałam od Piotra nad jeziorem, jeszcze zanim urodziła się nasza starsza córka. Na co dzień zakładam tylko obrączkę, a ten trzymam w aksamitnym pudełku w szufladzie w sypialni.

Poszłam tam niemal biegiem. Wysunęłam szufladę, odsunęłam kosmetyczkę i pudełko z kolczykami po mamie. Granatowe pudełeczko leżało na swoim miejscu. Było lekkie.

„W pudełku nie było pierścionka”

Otworzyłam je i przez chwilę patrzyłam na wgłębienie w jasnym materiale. W środku nie było nic. Usiadłam na brzegu łóżka z kwitem w jednej ręce i pustym pudełkiem w drugiej.

Najpierw próbowałam ułożyć sobie rozsądne wyjaśnienie. Może Piotr oddał pierścionek do czyszczenia, może chciał go naprawić, może lombard był tylko miejscem odbioru czegoś innego. Tyle że na kwicie widniała pożyczka na 1500 zł i na umowie widniało jego nazwisko.

Zadzwoniłam do niego, ale nie odebrał. Napisałam tylko: „Musimy dziś porozmawiać”. Przez następne kilka godzin odbierałam telefony od klientów, wpisywałam zgłoszenia do systemu i co chwilę zaglądałam w ekran, choć odpowiedź nie przychodziła.

„Zastawił mój pierścionek dla brata”

Piotr wrócił po osiemnastej. Dzieci oglądały bajkę w pokoju, a ja siedziałam przy stole, a kwit leżał między nami. Zdjął buty, spojrzał na papier i od razu przestał udawać, że nie wie, o co chodzi.

- Wiem, że to źle wygląda.

Powiedział cicho, zanim zdążyłam zadać pytanie. Wyjaśnił, że jego brat Marek potrzebował pilnie pieniędzy na naprawę auta, bo bez niego nie dojechałby do pracy. Piotr nie chciał brać pieniędzy z naszych wspólnych oszczędności, bo, jak powiedział, „zaczęłabym pytać i robić problem”.

- Wziąłeś moją rzecz z szuflady i zastawiłeś ją za moimi plecami, żebym nie robiła problemu?

Piotr usiadł naprzeciwko mnie i potarł dłonią czoło. Powtarzał, że Marek miał oddać pieniądze po miesiącu, a on chciał potem po cichu wykupić pierścionek. Najbardziej zabolało mnie to, że chciał wszystko załatwić po cichu.

„Przez trzy miesiące ukrywał przede mną prawdę”

Wzięłam kwit ponownie do ręki i wtedy zobaczyłam datę. Umowę podpisał trzy miesiące wcześniej, kiedy byliśmy z dziećmi nad morzem. Przypomniałam sobie, że Piotr dwa razy mówił wtedy, iż musi na chwilę podjechać do banku.

- Marek oddał ci choć część tych pieniędzy?

Piotr nie odpowiedział od razu. Patrzył w blat. W końcu powiedział, że brat nie oddał ani złotówki. Co miesiąc sam chodził do lombardu i płacił za przedłużenie, żeby pierścionek nie został sprzedany.

Nagle przestało chodzić o 1500 zł. Piotr przez trzy miesiące wydawał nasze pieniądze na ukrywanie tego, co zrobił, a Marek nawet nie próbował oddać długu. Pomyślałam o wszystkich wieczorach, kiedy mąż mówił, że jest zmęczony, a ja pytałam tylko, czy zrobić mu herbatę.

„Nie chodziło już o sam pierścionek”

Piotr powiedział, że następnego dnia pojedzie do Marka i zażąda pieniędzy. Jeśli ich nie dostanie, sam wykupi pierścionek, nawet gdyby miał sprzedać swoje narzędzia. Słuchałam go, ale aksamitne pudełko nadal stało otwarte przy mojej dłoni i nie potrafiłam już myśleć o nim tak jak rano.

Powiedziałam mu, że nie wystarczy oddać pierścionka, jakby nic się nie stało. Nie odpowiedziałam, czy chcę, żeby pierścionek wrócił do szuflady. Piotr skinął głową, jakby pierwszy raz dotarło do niego, że nie chodzi o jego brata, lombard ani ratę.

Wieczorem schowałam puste pudełko na sam dół szuflady. Obrączkę zostawiłam na palcu, bo nie chciałam podejmować takiej decyzji przy dzieciach i w środku zwykłego wieczoru. Patrzyłam jednak na Piotra inaczej i zastanawiałam się, co jeszcze byłby gotów wynieść z naszego domu, byle tylko nie powiedzieć Markowi prostego „nie”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.