Mama wynajęła detektywa do narzeczonego córki. „Raport dała mi na wieczorze panieńskim”

Matka Weroniki przynosi na wieczór panieński raport przygotowany przez prywatnego detektywa

Szara koperta z różową wstążką kryje zdjęcia Adriana robione bez jego wiedzy

Raport ujawnia zajęcie komornicze i dwadzieścia pięć tysięcy złotych długu Adriana

Narzeczony przyznaje, że chciał spłacić dług pieniędzmi z kopert weselnych

Weronika nie wie, czy bardziej boli ją zachowanie mamy, czy kłamstwo narzeczonego

„Mama przyszła z kopertą”

Mam dwadzieścia osiem lat, pracuję jako kosmetyczka, a z Adrianem jestem od dwóch lat. Poznaliśmy się przez znajomych na grillu, a po kilku miesiącach zamieszkaliśmy razem w jego dwupokojowym mieszkaniu. Do ślubu zostały trzy tygodnie i czekałam na niego bardziej, niż chciałam przyznać.

Wieczór panieński zorganizowały mi dziewczyny z pracy w małej restauracji niedaleko rynku. Na stole stały różowe serwetki, miseczki z oliwkami i plastikowa korona, której nie chciałam zakładać, ale założyłam dla świętego spokoju. Czułam się trochę głupio w tej koronie, ale dobrze, bo wreszcie mogłam na chwilę zapomnieć o liście gości, wpłatach i telefonach od florystki.

Mama od początku nie przepadała za Adrianem. Mówiła, że jest za mało rozmowny, że za często patrzy w telefon i że porządny mężczyzna nie zmieniałby tematu, gdy pytała go o pieniądze. Odbierałam to jako jej zwykłą potrzebę kontrolowania wszystkiego, więc przewracałam oczami i prosiłam, żeby dała nam spokój.

„To miał być najważniejszy prezent przed ślubem”

Miała przyjść tylko na chwilę, złożyć życzenia i wrócić do domu. Przyszła na początku spotkania, w granatowym płaszczu i z szarą kopertą przewiązaną różową wstążką. Wyglądała tak, jakby przyszła wręczyć mi bon do spa, a nie raport, który miał rozbić mi cały wieczór.

Postawiła kopertę przy moim talerzu i powiedziała przy wszystkich: „To najważniejszy prezent, jaki dostaniesz przed ślubem”. Dziewczyny ucichły, choć wcześniej przekrzykiwały się przy zamawianiu deserów. Pomyślałam nawet, że mama kupiła nam wyjazd albo opłaciła fotografa, bo lubiła robić rzeczy po swojemu.

Odwiązałam wstążkę i najpierw zobaczyłam logo biura detektywistycznego. Potem wypadły zdjęcia: Adrian przy bankomacie, Adrian wychodzący z biurowca i Adrian siedzący w samochodzie z opuszczoną głową. Na jednym miał tę samą kurtkę, w której rano pożegnał mnie w przedpokoju.

„Przy koleżankach czytałam, co ukrywał mój narzeczony”

Przez chwilę nie rozumiałam, co właściwie trzymam. Kartki szeleściły mi w rękach, a kelnerka stanęła obok ze szklankami i szybko się wycofała, kiedy zobaczyła nasze twarze. Mama usiadła naprzeciwko mnie, prostując serwetkę na kolanach, jakbyśmy rozmawiały o wyborze obrusu.

Na drugiej stronie raportu przeczytałam, że Adrian ma zajęcie komornicze. W raporcie było napisane, że od dwóch lat część jego pensji zajmuje komornik na spłatę starego kredytu. Poczułam gorąco na karku, choć w sali działała klimatyzacja.

Zapytałam mamę cicho, czy naprawdę nie mogła powiedzieć mi tego w domu. Odpowiedziała, że próbowała ze mną rozmawiać, ale ja zawsze broniłam Adriana, więc musiała przynieść dowody. Jedna z dziewczyn dotknęła mojej dłoni, druga patrzyła w telefon, udając, że czegoś szuka.

„Zadzwoniłam do Adriana prosto z restauracji”

Wyszłam przed restaurację z raportem pod pachą i zadzwoniłam do Adriana. Odebrał po drugim sygnale, powiedział, że właśnie robi makaron i zapytał, czy dobrze się bawię. Nie potrafiłam od razu zadać pytania, więc przez kilka sekund słyszałam tylko ruch ulicy i jego oddech.

W końcu powiedziałam, że mam przed sobą raport detektywa i zdjęcia z obserwacji. Najpierw zapadła cisza, potem Adrian zapytał, czy moja mama naprawdę wynajęła kogoś, żeby go śledzić. W jego głosie usłyszałam oburzenie, ale nie było w nim zdziwienia, którego się spodziewałam.

Wróciłam do sali tylko po kurtkę i torebkę. Mama próbowała zatrzymać mnie słowami, że chciała mnie ochronić, ale nie mogłam na nią patrzeć. Dziewczynom powiedziałam, że przepraszam, i wyszłam, zostawiając na stole niedopite prosecco oraz różową wstążkę.

„W domu powiedział, że chciał spłacić dług po weselu”

Adrian czekał na mnie w kuchni, oparty o blat obok garnka z zimnym już makaronem. Położyłam raport między nami na stole, a on długo nie chciał go dotknąć. Zapytałam wprost, ile wynosi dług, bo w papierach nie było konkretnej kwoty.

Powiedział, że zostało mu dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Kredyt wziął jeszcze przed naszym poznaniem, gdy próbował ratować małą firmę kolegi, a potem wszystko się rozsypało. Mówił szybko i nerwowo, jakby od dawna ćwiczył sobie w głowie tę rozmowę.

Najgorsze przyszło chwilę później. Adrian przyznał, że liczył na pieniądze z kopert weselnych. Chciał spłacić dług, zanim zauważę, że komornik zabiera mu część wypłaty. Powiedział, że bał się, iż odwołam ślub, a ja patrzyłam na nasze zaproszenia przyklejone magnesem do lodówki.

„Nie wiedziałam już, czy chcę za niego wyjść”

Nie krzyczałam od razu. Usiadłam na krześle i zaczęłam składać kartki raportu, równo, jedna na drugiej, choć dłonie mi drżały. Adrian powtarzał, że mnie kocha i że chciał tylko najpierw sam naprawić swój błąd, ale najbardziej bolało mnie to, że chciał użyć naszych weselnych pieniędzy, nawet ze mną o tym nie rozmawiając.

Mama dzwoniła jeszcze tego samego wieczoru sześć razy. Nie odebrałam, dopiero nad ranem przeczytałam wiadomość, że martwi się o mnie i że przeprasza za to, gdzie i kiedy mi to wręczyła. Nie napisała jednak, że żałuje samego śledzenia Adriana, a to też nie dawało mi spokoju.

Do ślubu zostały trzy tygodnie, suknia wisi w pokrowcu, a na komodzie leżą obrączki odebrane dwa dni wcześniej. Jestem wściekła na mamę, bo wręczyła mi ten raport przy wszystkich koleżankach. Jestem też wściekła na Adriana, bo przez dwa lata ukrywał przede mną dług i planował spłacić go naszymi weselnymi pieniędzmi. Pierwszy raz nie wiem, czy naprawdę chcę za niego wyjść.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.