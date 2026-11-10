Siostra pożyczyła od niej pieniądze na leczenie zębów. „Wróciła z powiększonymi ustami”

Monika pożyczyła siostrze dwa tysiące złotych odłożone na rodzinne wakacje

Patrycja zapewniała, że pilnie potrzebuje leczenia kanałowego i będzie oddawała pieniądze po pięćset złotych miesięcznie

Przy niedzielnym obiedzie zdjęła szalik, a Monika zobaczyła jej wyraźnie powiększone usta

Przy stole z dumą pokazywała rodzinie zdjęcia przed i po zabiegu

Dwa dni później znów zadzwoniła nocą, prosząc o pieniądze na bolący ząb

„Dwa tysiące odkładałam na wakacje”

Pieniądze trzymałam w białej kopercie na dnie szuflady z obrusami. Z Markiem planowaliśmy w sierpniu pojechać z córką nad morze, choćby na pięć dni. Chciałam choć raz nie liczyć każdej gałki lodów. Co miesiąc odkładałam po kilkaset złotych z wypłaty w żłobku, czasem dorzucałam coś z dodatkowych dyżurów.

Patrycja jest ode mnie młodsza o dziewięć lat. Od dziecka potrafiła trafić na taki moment, że człowiek nie miał serca jej odmówić. Nie robiła tego zawsze z wyrachowaniem. Czasem naprawdę wpadała w kłopoty, a mama powtarzała, że Patrycja jest bardziej chaotyczna, bo miała trudniejszy start w dorosłość.

Któregoś wieczoru zadzwoniła, szlochając tak głośno, że najpierw pomyślałam, że coś stało się jej synowi. Powiedziała, że ząb boli ją od dwóch dni, policzek ma spuchnięty, a dentysta wycenił leczenie kanałowe na dwa tysiące. Do wypłaty zostały jej dwa tygodnie.

„Miała oddawać po pięćset złotych miesięcznie”

Usiadłam wtedy na brzegu łóżka i patrzyłam na Marka, który składał pranie. Pokazałam mu wiadomość od Patrycji, w której podała kwotę. Westchnął tylko i powiedział, że z bólem zęba nie ma żartów.

Pojechałam do niej następnego dnia po pracy. Dałam jej kopertę w kuchni, między kubkiem po kawie a dziecięcym plecakiem. Patrycja ściskała mnie długo, zapewniając, że od kolejnej wypłaty będzie oddawała po pięćset złotych miesięcznie i że nigdy nie zapomni, co dla niej zrobiłam.

Poprosiłam tylko, żeby po wizycie napisała, co powiedział dentysta. Odpisała od razu, że jasne, przecież jestem jej siostrą. Wracając autobusem, liczyłam w głowie, czy da się jeszcze odłożyć coś na sierpień.

„Zdjęła szalik. Zobaczyłam jej usta”

W następną niedzielę pojechaliśmy do mamy na obiad. Mama gotowała rosół, moja córka nakrywała do stołu, a ja przyniosłam sernik upieczony rano. Patrycja weszła ostatnia, owinięta grubym szalikiem mimo ciepłego dnia.

W przedpokoju zsunęła szalik z szyi i poprawiła włosy. Zobaczyłam jej usta. Były duże, napięte i błyszczące, jak po świeżym zabiegu. Zatrzymałam się z talerzem w rękach tak nagle, że łyżeczki na nim zadzwoniły.

Patrycja uśmiechnęła się ostrożnie, bo chyba czekała właśnie na tę reakcję. Powiedziała, że w tym gabinecie trafiła się świetna promocja i szkoda było z niej nie skorzystać. O zębie wspomniała dopiero po chwili, machając ręką, że przecież jeszcze wytrzyma.

„Przy stole pokazała zdjęcia przed i po”

Przy stole Patrycja wyjęła telefon, odblokowała galerię i przesuwała zdjęcia kciukiem. Na jednym robiła dziubek przed lustrem, na drugim miała jeszcze cienkie usta, sprzed zabiegu. Moja córka spuściła wzrok na makaron w rosole, a Marek zaczął wyjątkowo długo kroić mięso.

Spytałam spokojnie, czy dentysta jednak nie przyjął jej na leczenie. Patrycja wzruszyła ramionami i powiedziała, że może poczekać do wypłaty, bo antybiotyk trochę pomógł. Potem dodała, że usta powiększa się raz na jakiś czas, a zęby przecież są na całe życie.

Mama odłożyła chochlę i spojrzała na mnie takim wzrokiem, jakbym to ja psuła rodzinny obiad. Powiedziała, że Patrycja jest dorosła i ma prawo decydować o swoim ciele. Nie odpowiedziałam od razu. Składałam serwetkę na kolanach tak długo, aż podarła mi się na pół.

„Nie pożyczyłam ci na powiększenie ust”

Po obiedzie poprosiłam Patrycję do kuchni. Stała przy zlewie i poprawiała błyszczyk, nie patrząc na mnie. Powiedziałam jej, że pożyczyłam jej te pieniądze na dentystę, nie na powiększenie ust.

Patrycja odwróciła się dopiero wtedy i ściszyła głos. Powiedziała, że promocja była jednorazowa, a ja przecież mam męża, pracę i jakoś sobie poradzę. Przez moment zabrzmiało to tak, jakby moje oszczędności były jej dodatkowym dochodem.

Przypomniałam jej o pięciuset złotych miesięcznie. Odpowiedziała, żebym nie wyciągała tego przy mamie, bo czuje się upokorzona. Wyszłam z kuchni pierwsza, a mama później szepnęła mi, że mogłam załatwić to łagodniej.

„W nocy znów usłyszałam jej płacz”

Dwa dni później telefon zadzwonił w środku nocy. Patrycja płakała tak, że ledwo rozumiałam słowa, a między zdaniami nabierała powietrza krótkimi, urywanymi oddechami. Mówiła, że ząb pulsuje, policzek puchnie i że tym razem naprawdę musi pilnie iść do dentysty.

Usiadłam w ciemnej kuchni, z telefonem przy uchu i zimnymi stopami na płytkach. W głowie widziałam jej zdjęcia przed i po, błyszczące usta nad talerzem rosołu i kopertę, którą wyjęłam z szuflady. Słyszałam, jak jęczy z bólu, i nie umiałam po prostu się rozłączyć.

Patrycja poprosiła, żebym przelała jej pieniądze rano, bo prywatny gabinet przyjmie ją bez kolejki. Nie odpowiedziałam od razu. Powiedziałam tylko, że muszę pomyśleć, a potem siedziałam przy kuchennym stole do świtu, patrząc na ekran telefonu i bojąc się, że znowu nie umiem jej odmówić.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.