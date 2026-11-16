Brat poprosił ją, żeby została chrzestną jego syna. „Na chrzcinach wyszło, że byłam ostatnia na liście”

Kasia uznała prośbę brata za szansę, żeby wreszcie się do siebie zbliżyli

Z oszczędności kupiła chrześniakowi złoty łańcuszek z medalikiem i poszła na nauki przed chrztem

Kuzynka przy stole zdradziła, że wcześniej sama dostała propozycję zostania chrzestną

Bratowa potwierdziła, że Tomek pytał jeszcze jej siostrę oraz przyjaciółkę

Kasia została chrzestną, ale po tym, czego dowiedziała się na przyjęciu, nie potrafiła już patrzeć na brata jak wcześniej

„Tomek poprosił mnie, żebym została chrzestną”

Mam trzydzieści sześć lat, mieszkam sama i z Tomkiem od dawna utrzymuję kontakt, który trudno nazwać bliskim. Dzwoniliśmy do siebie głównie przed świętami albo wtedy, gdy mama przypominała któremuś z nas o urodzinach drugiego. Nie byliśmy skłóceni, po prostu każde z nas poszło w swoją stronę.

Gdy urodził mu się syn, wysłałam kartkę i mały zestaw ubranek zamówiony przez internet. Nie pojechałam od razu ich odwiedzić, bo Tomek mieszkał na drugim końcu miasta, ja miałam wtedy zamieszanie w pracy, a między nami i tak panowała ta niezręczność. Mijały kolejne tygodnie, a ja coraz bardziej głupio się czułam, że jeszcze nie poznałam własnego bratanka.

Któregoś wieczoru zadzwonił Tomek. Najpierw zapytał, czy mam chwilę, a potem powiedział, że on i Magda chcieliby, żebym została chrzestną Jasia. Usiadłam na brzegu kanapy i odpowiedziałam od razu, choć głos mi lekko zadrżał: „Pewnie, że chcę”.

„Kupiłam Jasiowi medalik z własnych oszczędności”

Po tej rozmowie miałam wrażenie, że coś między nami drgnęło. Tomek przysłał mi zdjęcie Jasia w granatowym pajacyku, a ja oglądałam je kilka razy, zanim odpisałam, że jest śliczny. Nawet mama zauważyła, że mówię o chrzcinach inaczej niż zwykle o rodzinnych spotkaniach.

Łańcuszek kupiłam w małym salonie jubilerskim obok mojej pracy. Nie był bardzo drogi, ale po opłaceniu rachunków wydałam na niego więcej, niż planowałam. Wybrałam cienki złoty splot i okrągły medalik z aniołkiem, bo pomyślałam, że może kiedyś Jaś wyjmie go z szuflady i usłyszy, że dostał go ode mnie.

Poszłam też na nauki przed chrztem, chociaż czułam się tam niezręcznie. Siedziałam obok Magdy, a ona przez większość spotkania odpisywała komuś na telefonie. Mimo to wracałam do domu spokojna, bo uznałam, że nie każdy umie okazywać wdzięczność tak samo.

„Podczas chrztu poczułam się częścią ich rodziny”

W niedzielę przyszłam do kościoła wcześniej niż wszyscy. Miałam granatową sukienkę, prostą fryzurę i aksamitne pudełko schowane głęboko w torebce. Tomek przywitał mnie szybkim pocałunkiem w policzek, po czym od razu pobiegł do zakrystii, bo czegoś nie dopilnował.

Podczas chrztu wzięłam Jasia na ręce. Mały spał tak mocno, że nawet nie poruszył brwiami, gdy polewano mu głowę wodą. Patrzyłam na jego czerwone policzki i przez moment poczułam się naprawdę potrzebna, może nawet trochę bliższa tej rodzinie, niż byłam od lat.

Po mszy pojechaliśmy do restauracji niedaleko rynku. Na stole stały wazony z eukaliptusem, obok talerzy leżały małe pudełeczka z migdałami, a kelner nalewał rosół. Usadzono mnie obok Eweliny, naszej kuzynki, z którą widuję się najwyżej kilka razy do roku.

„Ewelina powiedziała, że wcześniej pytali ją”

Rozmawiałyśmy o tym, jak szybko rosną dzieci i ile teraz kosztują chrzciny. Ewelina spojrzała na mnie, potem na śpiącego Jasia w wózku i powiedziała zupełnie zwyczajnie: „Dobrze, że w końcu znaleźli chrzestną”. Pomyślałam, że może chodzi jej o mnie, więc tylko się uśmiechnęłam.

Po chwili dodała, że Tomek pytał najpierw ją, ale odmówiła, bo nie było jej stać na większy prezent i wszystkie związane z tym wydatki. Mówiła to bez złośliwości, wręcz z zakłopotaniem. Mnie jednak nagle zrobiło się gorąco.

Zapytałam, czy dobrze rozumiem, a Ewelina uniosła brwi, jakby dopiero wtedy zauważyła, że powiedziała coś nie na miejscu. Próbowała zmienić temat, wspominając o cieście bezowym, ale ja już nie słyszałam, co mówi. Patrzyłam tylko na własne dłonie zaciśnięte na serwetce.

„Magda powiedziała, że pytali też inne osoby”

Odczekałam chwilę, żeby nie robić sceny przy całej rodzinie. Kiedy Magda poszła do baru zamówić kawę, podeszłam za nią i zapytałam, czy Ewelina mówiła prawdę. Magda spojrzała na mnie spokojnie, jakby pytała o coś zupełnie błahego.

Powiedziała, że pytali też jej siostrę i przyjaciółkę z pracy. Jedna miała już chrześniaka, druga nie chciała brać na siebie dodatkowych zobowiązań. Magda zaśmiała się cicho i oznajmiła, że wtedy Tomek rzucił: „No to zostaje Kaśka”.

Stałam przy barze i nie potrafiłam odpowiedzieć. Przypomniałam sobie, jak porównywałam medaliki w witrynie, jak brałam wolne i jak po naukach pisałam Tomkowi, że dobrze było ich zobaczyć. Magda chyba uznała moje milczenie za zmęczenie, bo dotknęła mnie lekko łokciem i powiedziała, żebym się nie przejmowała.

„Tomek powiedział, że Jaś od razu poznał chrzestną”

Wróciłam do stołu, ale przez następne pół godziny prawie się nie odzywałam. Tomek opowiadał coś wujkowi o remoncie łazienki, śmiał się i wyglądał na zupełnie zadowolonego z dnia. Kilka razy spojrzał w moją stronę, ale chyba nie zauważył, że coś jest ze mną nie tak.

Pod koniec przyjęcia wziął Jasia z wózka i podał mi go, bo mały zaczął marudzić. Przytuliłam go automatycznie, a on po chwili położył mi ciepłą głowę na ramieniu. Wtedy Tomek powiedział: „Widzisz, od razu wie, kto jest jego chrzestną”, a ja nie umiałam zdecydować, czy mam ochotę się rozpłakać, czy oddać mu dziecko i wyjść.

Nie powiedziałam mu tego dnia, co usłyszałam. Dałam Jasiowi pudełko z medalikiem, a Magda schowała je do torby z prezentami, między kocykami i kopertami. Cieszę się, że mam chrześniaka, ale od tamtej niedzieli nie potrafię już patrzeć na Tomka jak wcześniej. Najgorsze jest to, że sama przez lata nie byłam dla niego bliską siostrą, więc wciąż nie wiem, czy mam prawo mieć żal, czy tylko wstyd, że tak bardzo chciałam zostać wybrana.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.