Sąsiadka napisała na nią skargę do spółdzielni. „Przeszkadza jej kolor mojej wycieraczki”

Iwona dostała ze spółdzielni prośbę o wymianę wycieraczki wybranej przez córkę

Jaskrawożółte słoneczka od początku drażniły panią Danutę mieszkającą naprzeciwko

Sąsiadka przyznała się do skargi i przyniosła gotowe propozycje nowych wycieraczek

Siedmioletnia Zuzia zapytała matkę, dlaczego pani Danuta nie lubi jej słoneczek

Iwona zostawiła wycieraczkę na miejscu, choć codziennie mija sąsiadkę na klatce

„Zuzia wybrała słoneczka, bo chciała witać gości”

Mieszkamy na drugim piętrze zwykłego bloku z lat dziewięćdziesiątych. Ja, mój mąż Paweł i siedmioletnia Zuzia. Naprzeciwko od lat mieszka pani Danuta, emerytka, która zna godziny wynoszenia śmieci chyba wszystkich mieszkańców.

Pani Danuta dba o naszą klatkę bardziej niż administracja. Podlewa kwiatki na parapetach, przeciera poręcz i czasem przykleja przy skrzynkach kartkę, żeby nie zostawiać ulotek. Zawsze mówiłam jej dzień dobry i byłam jej za to wdzięczna, bo na naszej klatce faktycznie było czyściej niż w sąsiednich blokach.

Nasza stara wycieraczka przetarła się tak bardzo, że w środku zrobiła się dziura. W sobotę pojechaliśmy do marketu po żarówki i środki do prania, a Zuzia zatrzymała się przy stojaku z wycieraczkami. Wyciągnęła jaskrawożółtą, w wielkie uśmiechnięte słoneczka, i powiedziała, że taka będzie witała gości.

„Ta wycieraczka aż krzyczy”

Sama wiedziałam, że rzuca się w oczy. Żółć była mocna, a wycieraczka trochę szersza od poprzedniej, więc wystawała kilka centymetrów na wspólny korytarz. Położyliśmy ją równo pod drzwiami i Zuzia dwa razy wracała do mieszkania tylko po to, żeby na niej stanąć.

Tego samego popołudnia pani Danuta wracała z siatką zakupów. Zatrzymała się przy naszych drzwiach, spojrzała w dół i powiedziała: „Oj, pani Iwono, ta wycieraczka to aż krzyczy”. Zaśmiałam się, bo uznałam, że żartuje.

Odpowiedziałam, że Zuzia ją wybrała i że przynajmniej łatwo trafić do nas listonoszowi. Pani Danuta tylko podniosła brwi i poszła do siebie. Wieczorem Paweł rzucił okiem na słoneczka i stwierdził, że wyglądają jak reklama biura podróży, ale Zuzia była zachwycona.

Skarga dotyczyła naszej wycieraczki

Kilka dni później wyjęłam ze skrzynki kopertę ze spółdzielni. Otworzyłam ją jeszcze na półpiętrze, bo myślałam, że to informacja o przeglądzie gazu. Przeczytałam pierwsze zdanie, potem drugie i przeczytałam je jeszcze raz, bo nie wierzyłam własnym oczom.

W piśmie napisano, że jeden z mieszkańców zgłosił zastrzeżenie dotyczące wycieraczki pozostawionej przed naszym lokalem. Poproszono nas o dostosowanie jej do estetyki klatki schodowej oraz zachowanie porządku na części wspólnej. Pod spodem był podpis pracownika administracji i numer telefonu.

Stałam z tą kartką przy drzwiach, a żółte słoneczka leżały pod moimi butami. W domu położyłam pismo na stole i przez chwilę tylko na nie patrzyłam. Paweł przeczytał je, parsknął śmiechem, a potem spoważniał, gdy zobaczył moją minę.

Zuzia zapytała, dlaczego pani nie lubi jej słoneczek

Nie chciałam robić z tego afery. Zadzwoniłam do spółdzielni i zapytałam spokojnie, czy wycieraczka łamie jakiś konkretny regulamin. Pani po drugiej stronie powiedziała, że to zwykłe zgłoszenie sąsiedzkie i najlepiej byłoby znaleźć rozwiązanie, które nikomu nie przeszkadza.

To ostatnie zdanie zirytowało mnie bardziej niż samo pismo. Nie chodziło przecież o szafkę na korytarzu, rower blokujący przejście ani worki ze śmieciami. Chodziło o kawałek gumy pod drzwiami do naszego mieszkania, który pani Danucie nie pasował do beżowych ścian.

Wieczorem Zuzia zobaczyła kartkę na stole i zapytała, czy ktoś chce zabrać jej wycieraczkę. Powiedziałam, że jeszcze nic nie wiadomo. Popatrzyła na mnie bardzo poważnie i spytała: „Dlaczego pani Danuta nie lubi moich słoneczek?”

Przyniosła trzy wycieraczki pasujące do ścian

Następnego dnia ktoś zadzwonił do drzwi. Pani Danuta stała na korytarzu w granatowym swetrze, z przezroczystą koszulką na dokumenty pod pachą. Nie wyglądała ani na zakłopotaną, ani na złą.

Bez wstępu powiedziała, że to ona napisała do spółdzielni, bo próbowała wcześniej zwrócić mi uwagę. Potem wyjęła trzy wydruki ze sklepu internetowego. Jedna wycieraczka była szara, druga brązowa, a trzecia miała wzór przypominający kamienne płytki.

Pani Danuta wskazała palcem tę brązową i powiedziała, że najlepiej pasuje do podłogi i ścian. Słuchałam jej i nie mogłam uwierzyć, że rozmawiamy o tym całkiem serio. Za mną Zuzia wychyliła głowę z pokoju i zobaczyła kartki w rękach sąsiadki.

Słoneczka zostały pod drzwiami

Powiedziałam pani Danucie, że dziękuję za propozycje, ale na razie niczego nie zamierzam kupować. Starałam się mówić spokojnie, choć czułam, jak zaciskam palce na framudze. Ona odparła, że wszystkim będzie przyjemniej, jeśli klatka będzie wyglądała jednolicie.

Odpowiedziałam, że klatka ma czternaście mieszkań i każdy próg wygląda trochę inaczej. U sąsiadów piętro niżej stoi ceramiczny krasnal, a na pierwszym piętrze ktoś od dwóch lat trzyma doniczkę z uschniętą palmą. Pani Danuta milczała chwilę, po czym schowała swoje wydruki do koszulki.

Wycieraczka nadal leży na swoim miejscu. Czasem, gdy wychodzę rano z workiem na śmieci, widzę panią Danutę przy kwiatach i mam ochotę zapytać, czy ich kolor też został zatwierdzony przez spółdzielnię. Na razie tylko mijamy się na korytarzu, a Zuzia specjalnie depcze słoneczka, zanim zamknie za sobą drzwi.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.