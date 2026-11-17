Halina codziennie gotowała dla zięcia i pakowała porcje obiadu także dla córki

Pod koniec miesiąca Halinie zaczęło brakować pieniędzy na zakupy

Przy ruskich pierogach poprosiła Michała, by raz w tygodniu zrobił zakupy

Justyna oskarżyła matkę o wyliczanie mężowi każdego podanego obiadu

Następnego dnia córka przelała piętnaście złotych z kąśliwą wiadomością w tytule przelewu

„Sama zaprosiłam Michała do swojego stołu”

Od śmierci mojego męża minęły trzy lata. Najtrudniejsze nie były wieczory, tylko obiady, bo przez czterdzieści lat gotowałam zawsze dla kogoś. Zupa dla jednej osoby nigdy nie smakuje tak samo, nawet jeśli człowiek próbuje sobie wmówić, że to tylko zupa.

Michał pracuje w hurtowni przy głównej ulicy, dwie przecznice od mojego bloku. Kiedyś wpadł po Justynę, a ja akurat wyjmowałam z piekarnika schab. Powiedziałam wtedy, że skoro i tak jest po drodze, może czasem przychodzić po pracy na obiad.

Z czasem to „czasem” zrobiło się prawie codziennie. O piętnastej trzydzieści słyszałam windę, potem jego szybkie kroki na klatce i dzwonek do drzwi. Nakrywałam do stołu, a obok jego talerza stawiałam dwa plastikowe pojemniki dla Justyny.

„Pojemniki wracały puste, a lodówka szybciej się opróżniała”

Michał jadł porządnie, czego mu nawet nie miałam za złe. Młody chłop, pracuje fizycznie, musi mieć siłę. Tyle że po drugim talerzu zupy często pytał, czy zostało coś dla Justyny, i od razu zerkał na pojemniki suszące się przy zlewie.

Kupowałam mięso, warzywa, śmietanę, mąkę i wszystko to, co znika z kuchni szybciej, niż się wydaje. Mam emeryturę 2600 złotych. Rachunki, leki na ciśnienie i czynsz nie pytają, czy akurat gotuję dla siebie, czy dla trzech osób.

Czasem Michał rzucał mimochodem, że w zupie mogłoby być więcej mięsa. Mówił to takim tonem, jakby komentował pogodę. Uśmiechałam się wtedy i zajmowałam ręce talerzami, bo nie chciałam robić awantury o kawałek kurczaka.

„Zapytał, czemu znowu są pierogi bez mięsa”

W czwartek zrobiłam ruskie pierogi. Ulepiłam ich dużo, choć ręce już nie te, co kiedyś, a ser trzeba było dobrze rozgnieść widelcem. Michał przyszedł punktualnie, usiadł jak zwykle przy kuchennym stole i odsunął telefon na bok.

Zjadł kilka pierogów, polał je śmietaną i zapytał, czemu znowu są bez mięsa. Popatrzyłam na garnek, potem na rachunek ze sklepu, który leżał pod cukiernicą. Nie wyrzuciłam go jeszcze, bo liczyłam wydatki.

Powiedziałam spokojnie, że do wypłaty emerytury zostało mi trzysta złotych. Dodałam, że jeśli ma nadal przychodzić prawie codziennie, mógłby raz w tygodniu zrobić większe zakupy. Nie prosiłam o kopertę ani nie wyliczałam mu porcji, tylko o mleko, mięso, ziemniaki i inne rzeczy, które potem jedli z Justyną.

„Michał zabrał pojemniki i wyszedł bez słowa”

Michał przestał jeść. Przez chwilę przesuwał widelcem po talerzu, a potem powiedział tylko, że rozumie. Zapakował pierogi dla Justyny, włożył pojemniki do reklamówki i wyszedł tak szybko, że nawet nie zapytał, czy trzeba wynieść śmieci.

Pomyślałam, że może poczuł się niezręcznie. Mnie też było głupio, bo przecież sama przyzwyczaiłam ich, że u mnie zawsze coś się znajdzie. Umyłam naczynia, nastawiłam pranie i próbowałam sobie wmówić, że jutro przyjdzie z zakupami i sprawa sama ucichnie.

Wieczorem zadzwoniła Justyna. Już po jej „cześć, mamo” słyszałam, że nie dzwoni zapytać, jak się czuję. Mówiła szybko i ostro, jak wtedy, gdy była mała i uważała, że niesłusznie czegoś jej zabroniłam.

„Córka powiedziała, że wyliczam jej mężowi obiady”

Justyna stwierdziła, że upokorzyłam Michała i że nie powinnam robić z rodzinnego obiadu rachunku jak w restauracji. Próbowałam jej wyjaśnić, że nie chodzi o piętnaście czy dwadzieścia złotych za jeden talerz. Chodziło o to, że lodówka pustoszeje w połowie miesiąca, a ja potem odkładam zakup leków na kolejny tydzień.

Usłyszałam, że mogłam po prostu powiedzieć, iż nie chcę już gotować. Tylko ja chciałam gotować, nadal chcę. Nie chciałam tylko udawać, że garnek sam się napełnia, a zakupy same pojawiają się w domu.

Po rozmowie długo siedziałam w kuchni przy zgaszonym świetle. Na blacie stały dwa czyste pojemniki, które Michał przyniósł rano. Odwróciłam je dnem do góry, żeby odciekły, chociaż wiedziałam, że następnego dnia może nikt po nie nie przyjść.

„Zostało mi piętnaście złotych i zupa na trzy osoby”

Następnego dnia Michał nie przyszedł. O piętnastej trzydzieści odruchowo postawiłam na stole drugi talerz, a po chwili schowałam go do szafki. Zupa gotowała się już od rana, bo jak zwykle zrobiłam za dużo.

Po południu telefon zawibrował na stole. Justyna przelała mi piętnaście złotych, a w tytule wpisała: „Za wczorajsze pierogi. Żebyś nie musiała liczyć”. Patrzyłam na te słowa tak długo, aż ekran zgasł. Potem znów odblokowałam telefon, jakby miały się zmienić.

Zjadłam wieczorem miskę zupy sama, a resztę rozlałam do pojemników. Te piętnaście złotych nadal jest na moim koncie. Nie wiem, czy zrobiłam z obiadu sprawę o pieniądze, czy po prostu pierwszy raz powiedziałam głośno, że mnie na wszystko nie stać.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.