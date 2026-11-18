Bożena codziennie opiekowała się wnukami, choć coraz bardziej bolały ją plecy

Ania przywoziła dzieci rano, ale coraz później przyjeżdżała je odebrać

Wizyta u ortopedy wywołała kłótnię, podczas której córka nazwała matkę najgorszą babcią

Bożena przypadkiem usłyszała, że Ania już miesiąc wcześniej zrezygnowała ze żłobka

W czwartek babcia poszła do lekarza, a córka wzięła wolne w pracy

„W kalendarzu nie było już miejsca dla mnie”

Mam 62 lata, jestem emerytką i od sześciu lat mieszkam sama w dwupokojowym mieszkaniu. Moja córka Ania mieszka piętnaście minut autobusem ode mnie, ma pięcioletnią Lenkę i dwuletniego Stasia. Kocham te dzieci. Znam ich ulubione bajki i kaszki, wiem też, jak Lenka marszczy nos, gdy coś jej nie pasuje.

Kiedy Ani kończył się urlop wychowawczy po Stasiu, sama zaproponowałam, że się nim zajmę, dopóki nie dostanie się do żłobka. Wydawało mi się to proste. To miało potrwać kilka miesięcy, najwyżej do końca roku szkolnego.

Teraz od poniedziałku do piątku o siódmej trzydzieści słyszę dzwonek do drzwi. Ania stawia w przedpokoju torbę z ubraniami, daje mi buziaka w policzek i znika do pracy. O piętnastej odbieram jeszcze Lenkę z przedszkola, choć czasem Staś właśnie wtedy zasypia mi na rękach.

„Na dwie godzinki” często znaczyło pół dnia

Na początku Ania odbierała dzieci koło siedemnastej. Potem przyjeżdżała o osiemnastej, wpół do dziewiętnastej, a raz zjawiła się dopiero przed dwudziestą, bo po pracy musiała jeszcze zrobić zakupy. Nie urządzałam awantur, bo widziałam, że jest zmęczona, a dzieci przecież nie są winne.

Soboty też szybko zaczęła zostawiać dzieci u mnie. Ania mówiła, że potrzebuje tylko dwóch godzin, żeby posprzątać albo załatwić coś na mieście. Po dwóch godzinach dostawałam wiadomość, że jeszcze chwilę, bo kolejka, bo spotkała znajomą, bo Stasiowi będzie u mnie lepiej niż w galerii.

W kuchni wisi duży kalendarz ścienny z kotami. Przy każdym dniu zapisywałam ołówkiem „Staś”, „Lenka” albo oba imiona, żeby pamiętać o przedszkolu, drzemce i dodatkowych ubraniach. Z czasem cały mój tydzień mieścił się w tych małych kratkach.

„W czwartek idę do ortopedy”

Od kilku miesięcy coraz bardziej bolały mnie plecy. Staś jest bardzo ruchliwy, lubi, gdy podnoszę go do okna, żeby popatrzył na autobusy, a potem chce zejść i za chwilę znowu być na rękach. Wieczorami kładłam na plecy termofor i ostrożnie schylałam się po kubek z podłogi.

Na ortopedę czekałam cztery miesiące. Termin dostałam na czwartek na dziesiątą. Wpisałam go drobnym pismem w rogu kratki, obok imienia Stasia. We wtorek, gdy Ania przyszła po dzieci, postanowiłam powiedzieć jej od razu.

Lenka wkładała buty w przedpokoju, a Staś rozmazywał palcem ślad po jogurcie na swojej kurtce. Spokojnie powiedziałam Ani, że w czwartek nie mogę zająć się dziećmi, bo mam wizytę u ortopedy. Nawet nie zdążyłam dodać, że mogę pomóc innego dnia.

„Jesteś najgorszą babcią”

Ania przestała zapinać Stasiowi kurtkę i spojrzała na mnie z niedowierzaniem. Powiedziała, że przecież wiedziałam, że pracuje, i że nie może brać wolnego z dnia na dzień. Jej głos był cichy, ale twardy.

- Inne babcie cieszyłyby się z każdej chwili z wnukami. A ty robisz problem z jednego dnia.

Oparłam dłoń o blat. Kiedy schyliłam się po dziecięcy bidon, ból przeszył mi plecy. Powiedziałam, że cieszę się z nich codziennie, ale na tę wizytę czekałam cztery miesiące i nie mogę jej po prostu przełożyć. Ania tylko prychnęła i zaczęła wkładać dzieciom czapki.

- Wiesz co, mamo? Jesteś chyba najgorszą babcią na świecie.

„Mama i tak siedzi w domu”

W środę przez cały dzień wracały do mnie słowa Ani. Bawiłam się ze Stasiem klockami, czytałam Lence książkę o księżniczce, a słowa Ani wracały mi do głowy. Nie chciałam, żeby dzieci widziały, że jestem rozbita.

Po południu Ania przyszła wcześniej. Stała w przedpokoju i ubierała dzieci, jednocześnie trzymając telefon przy uchu. Byłam w kuchni i nalewałam herbatę do kubka. Słyszałam każde słowo, choć wcale nie chciałam tej rozmowy słuchać.

Mówiła koleżance, że jutro musi wziąć wolne, bo jej matka nagle wymyśliła sobie lekarza. Potem zaśmiała się nerwowo i dodała, że ze żłobka zrezygnowała już w zeszłym miesiącu, bo mama i tak siedzi w domu. Zamarłam z kubkiem w dłoni.

„Poszłam do ortopedy”

Jeszcze długo siedziałam potem przy kuchennym stole. Patrzyłam na kalendarz, na imiona wnuków wpisane prawie w każdą kratkę, i na moją wizytę wciśniętą w róg czwartku. Nie powiedziałam Ani, że wszystko słyszałam. Bałam się, że powie coś, po czym już nie wrócimy do normalnej rozmowy.

W czwartek o dziewiątej założyłam płaszcz, zamknęłam mieszkanie i pojechałam do ortopedy. Ania napisała tylko: „Wzięłam wolne”. Odpisałam tylko: „Dziękuję. Mam nadzieję, że dzieci nie będą za bardzo marudziły”.

Od tamtej pory pisze krótko i rzeczowo, najczęściej tylko o godzinach odbioru i ubraniach na zmianę. W kalendarzu nadal wpisuję imiona Lenki i Stasia, ale zostawiam też puste kratki. Czasem patrzę na nie z poczuciem winy, a czasem z ulgą, której wciąż jeszcze wstydzę się przed samą sobą.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.