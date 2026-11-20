Paulina urządza jasne mieszkanie bez firanek, choć salon widać z ruchliwej ulicy

Teściowa przynosi koronkowe firanki na parapetówkę i wiesza je przy gościach

Krzysiek przytrzymuje matce krzesło, zamiast zapytać żonę o zdanie

Po zdjęciu firanek teściowa kontroluje okna, przejeżdżając pod blokiem

W niedzielę Paulina odmawia ponownego wieszania firanek w swoim salonie

„Od razu spodobały mi się te duże okna”

Mieszkanie kupiliśmy w lutym, po prawie roku oglądania ofert i liczenia rat przy kuchennym stole. Było na parterze w bloku z lat siedemdziesiątych, przy ulicy, po której od rana jeździły autobusy. Był też salon z dwoma dużymi oknami. Od razu wiedziałam, że właśnie tego chcę.

Poprzedni właściciele zostawili ciężki, metalowy karnisz i beżowe zasłony pachnące starym mieszkaniem. Zasłony zdjęłam pierwszego dnia, a karnisz miał zniknąć, kiedy przyjedzie znajomy Krzyśka z wiertarką. Zamówiłam rolety dzień noc, proste, jasnoszare, które miały pasować do naszej kanapy i drewnianego stolika.

Rolety miały przyjść za trzy tygodnie, więc przez ten czas wieczorem rzeczywiście było nas widać z ulicy. Nie udawałam, że problemu nie ma. Zwykle po zmroku zapalaliśmy tylko lampę stojącą przy regale, a kiedy oglądaliśmy serial, odruchowo zerkałam, czy ktoś nie stoi przy oknie.

„Bez firanek wyglądacie jak witryna sklepu”

Pani Krystyna miała na ten temat gotową opinię od pierwszej wizyty. Stanęła wtedy w salonie, podeszła do okna i powiedziała, że człowiek powinien mieć choć trochę prywatności. Potem dodała, że mieszkanie bez firanek wygląda zimno, jak gabinet dentystyczny.

Starałam się obracać to w żart. Mówiłam, że rolety są już opłacone, a firanki po prostu nie są w moim stylu. Teściowa kiwała głową w taki sposób, że od razu było wiadomo, że mnie usłyszała, ale i tak uważa swoje.

Krzysiek nie widział w tym problemu. Powtarzał, że jego mama jest z innego pokolenia i lubi mieć w domu przytulnie. Dla niego to były tylko firanki. Dla mnie był to kolejny raz, kiedy jego mama próbowała urządzać mieszkanie, za które oboje co miesiąc płaciliśmy ratę.

„Przyszła z torbą pełną firanek”

W sobotę zrobiliśmy parapetówkę dla naszych znajomych i obu rodzin. W kuchni chłodziło się prosecco, na blacie stały miski z sałatką, a Krzysiek właśnie walczył z korkociągiem. Pani Krystyna przyszła punktualnie, z kwiatkiem w doniczce i ogromną granatową torbą.

Najpierw pomyślałam, że przyniosła jedzenie. Wyjęła jednak z torby dwa pakunki, starannie owinięte w papier, i położyła je na naszej nowej komodzie. Kiedy rozwinęła pierwszy, zobaczyłam białą koronkę, drobne kwiatuszki i pożółkłą metkę przy brzegu.

Powiedziała, że to bardzo porządne firanki, prawie nieużywane, tylko uprane i wyprasowane specjalnie dla nas. Przez moment wszyscy stali cicho, a potem ciotka Krzyśka stwierdziła, że teraz przynajmniej salon nabierze charakteru. Uśmiechnęłam się, bo nie chciałam robić sceny we własnym domu.

„Stanęła na krześle, a Krzysiek je przytrzymał”

Nie zdążyłam nawet odłożyć kieliszka, gdy teściowa przesunęła krzesło pod okno. Powiedziała, że skoro stary karnisz i tak wisi, szkoda trzymać firanki w torbie. Potem zdjęła buty, weszła na siedzisko i zaczęła rozplątywać taśmę.

Krzysiek podszedł do niej odruchowo i złapał krzesło obiema rękami. Patrzyłam, jak jego mama wpina żabki w firankę, a za jej plecami siedzą nasi znajomi z talerzami na kolanach. Nikt się nie śmiał, tylko kolega Krzyśka spuścił wzrok na telefon.

Pani Krystyna zeszła z krzesła, poprawiła firanki po obu stronach i z zadowoleniem odsunęła się o krok. Powiedziała głośno, że teraz nikt z ulicy nie będzie oglądał, co mamy na kolację. Koronka zasłoniła pół okna i nagle salon wyglądał jak mieszkanie mojej babci, choć babcia przynajmniej sama wybierała swoje zasłony.

„Zdjęłam je rano, zanim Krzysiek zdążył wstać”

Po wyjściu gości Krzysiek powiedział, żebym nie robiła problemu, bo jego mama chciała dobrze. Mówił, że firanki mogą powisieć kilka tygodni, skoro rolety i tak jeszcze nie przyszły. Nie odpowiedziałam, bo z kuchni dochodził zapach zimnej sałatki, a na podłodze leżał korek po winie.

Następnego dnia rano zdjęłam je po cichu. Złożyłam w równy prostokąt i schowałam do tej samej granatowej torby, którą teściowa zostawiła u nas w przedpokoju. Kiedy odsłoniłam okna, salon znów był jasny, nawet mimo lutowego słońca.

Dwa dni później odebrałam telefon w kuchni, kiedy kroiłam jabłko do owsianki. Pani Krystyna nawet nie zapytała, co u nas. Powiedziała tylko: „Przejeżdżałam dziś koło was. Firanek nie ma, a w salonie wszystko widać”, po czym oznajmiła, że w niedzielę przyjdzie i powiesi je jeszcze raz.

„Nie pozwoliłam jej znów powiesić firanek”

Od rana co chwilę zerkałam na puste okna. Krzysiek siedział przy stole z kawą i powiedział, żebym tym razem po prostu odpuściła. Przypomniałam mu, że jego mama nie zaproponowała pomocy, tylko sprawdziła nasze mieszkanie z ulicy.

Przyszła z tą samą torbą, jakby tydzień wcześniej nic się nie wydarzyło. Postawiła ją przy drzwiach salonu i spojrzała na karnisz. Powiedziałam spokojnie, że rolety przyjdą za około dwa tygodnie i firanek nie będziemy wieszać.

Teściowa ścisnęła usta, zabrała torbę i stwierdziła, że kiedyś docenimy, że ktoś o nas myśli. Krzysiek nie odezwał się ani wtedy, ani przez resztę dnia. Wieczorem siedziałam na kanapie przy zgaszonej lampie, patrząc na ludzi przechodzących po drugiej stronie ulicy, i nadal nie byłam pewna, czy przesadzam, ale wiedziałam jedno: krzesła pod naszym oknem już jej nie podam.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.