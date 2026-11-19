Marzena zamówiła poradniki o rozstaniu, choć wiedziała, że kurier zastanie ją w pracy

Pan Zbyszek oddał jej otwartą paczkę i przeczytał tytuły książek

Sąsiad tłumaczył, że musiał sprawdzić, czy paczka jest na pewno dla Marzeny

Kacper usłyszał rozmowę dziadków i przekazał Szymonowi wiadomość o rozwodzie

Marzena musiała powiedzieć synowi prawdę wcześniej, niż planowała

„Kurier zostawiał u niego paczki już kilka razy”

Mam czterdzieści jeden lat i mieszkam z Szymonem na trzecim piętrze starego bloku. Naprzeciwko mieszka pan Zbyszek z żoną. Oboje są na emeryturze i chyba każdy z naszej klatki ich zna. Po lekcjach często siedzi u nich ich wnuk Kacper, kolega Szymona z klasy.

Od miesiąca mój mąż mieszkał u swojego brata. Szymonowi powiedzieliśmy, że tata ma stamtąd bliżej do pracy, bo nie umiałam jeszcze znaleźć właściwych słów. O separacji wiedziała tylko moja siostra, a ja pilnowałam, żeby w domu nie leżały żadne papiery ani wiadomości, których syn nie powinien zobaczyć.

W środę wieczorem zamówiłam dwie książki. Jedna dotyczyła rozwodu bez wojny, a druga tego, jak rozmawiać z dzieckiem, gdy rodzice przestają mieszkać razem. Wpisałam adres mieszkania, choć następnego dnia miałam być do siedemnastej w biurze, bo kurier już nieraz zostawiał przesyłki u pana Zbyszka.

„Oddał mi otwarty karton”

W czwartek, chwilę po trzynastej, dostałam SMS, że przesyłkę doręczono sąsiadowi. Przeczytałam wiadomość przy komputerze i poczułam ulgę, bo nie chciałam ganiać później do punktu odbioru. Nawet przez moment nie pomyślałam, że sąsiad może ją otworzyć.

Po pracy kupiłam Szymonowi ulubione jogurty waniliowe i weszłam po schodach z torbą zakupów. W mieszkaniu było cicho, syn odrabiał lekcje u siebie. Odłożyłam zakupy na blat i zapukałam do drzwi naprzeciwko.

Pan Zbyszek otworzył prawie od razu, w kapciach i rozpiętym swetrze. Obok niego Kacper bawił się samochodzikiem, a z kuchni dochodził zapach smażonej cebuli. Sąsiad podał mi karton, który był przecięty dokładnie przez środek taśmy.

„Przykro mi z tym rozwodem, pani Marzenko”

Przez chwilę tylko patrzyłam na rozerwany karton. Na białej etykiecie wyraźnie widniało moje imię, nazwisko i numer mieszkania. Na wierzchu leżał poradnik o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu rodziców.

Zapytałam pana Zbyszka, dlaczego otworzył moją paczkę. Powiedział spokojnie, że chciał sprawdzić, czy na pewno jest do mnie, bo kurier czasem się myli. Potem ściszył głos, jakby mówił coś bardzo dyskretnego, i powiedział: „Przykro mi z tym rozwodem, pani Marzenko”.

Poczułam, że robi mi się gorąco pod kurtką. Chwyciłam karton mocniej, niż chciałam, i odpowiedziałam, że etykieta wystarczyła do sprawdzenia adresata. Pan Zbyszek wzruszył ramionami i powiedział, że przecież nie zrobił nic złego, tylko chciał pomóc.

„Nie chciałam robić sceny na całej klatce”

Wróciłam do mieszkania z tym kartonem przyciśniętym do brzucha, jakbym mogła jeszcze zasłonić to, co sąsiad przeczytał. Szymon wychylił głowę z pokoju i zapytał, czy przyszły mu klocki, o których mówiłam. Odpowiedziałam, że to książki dla mnie, po czym od razu schowałam je do szuflady w komodzie.

Przez resztę wieczoru robiłam kolację i słuchałam, jak syn opowiada o kartkówce z przyrody. Co kilka minut zerkałam na telefon, zastanawiając się, czy napisać do męża albo do siostry. Otworzyłam też stronę komisariatu, bo wiedziałam, że otwarcie cudzej paczki nie jest niewinną sąsiedzką ciekawością.

Nie zgłosiłam niczego. Mieszkaliśmy drzwi w drzwi, Kacper siedział z Szymonem w jednej ławce, a ja nie chciałam, żeby każdy poranek na klatce zaczynał się od niezręcznej ciszy. Wmawiałam sobie, że sąsiad zobaczył książki, powiedział głupstwo i na tym sprawa się skończy.

„Szymon czekał na mnie w przedpokoju”

Następnego dnia wróciłam później, bo szefowa zatrzymała mnie nad zestawieniem. Już w przedpokoju zobaczyłam, że Szymon nie odrabia lekcji ani nie siedzi przy komputerze. Stał w skarpetkach obok szafki na buty i obracał w rękach smycz od kluczy.

Zapytał, czy tata i ja się rozwodzimy. Nie mówił głośno, ale każde słowo usłyszałam bardzo wyraźnie. Kiedy spytałam, skąd mu to przyszło do głowy, odpowiedział, że Kacper słyszał wczoraj u dziadków, jak pan Zbyszek opowiadał żonie o mojej paczce i o tym, że „u Marzeny chyba będzie rozwód”.

Usiadłam na podłodze obok syna, chociaż wciąż miałam na sobie płaszcz. W pierwszej chwili chciałam pobiec do sąsiada i powiedzieć mu wszystko, co kłębiło mi się w gardle. Zamiast tego patrzyłam na Szymona, który czekał, aż potwierdzę albo zaprzeczę.

„Prawdę powiedziałam mu przy zimnej herbacie”

Usiedliśmy przy kuchennym stole. Herbata, którą zrobiłam rano, stała już zimna w kubku z niebieskim uchem, a między nami leżał zeszyt do matematyki. Powiedziałam Szymonowi, że z tatą mamy trudny czas i że na razie nie będziemy mieszkać razem, ale oboje nadal jesteśmy jego rodzicami.

Szymon długo milczał, potem spytał, czy to przez niego i czy tata wróci na jego urodziny. Powiedziałam, że nie przez niego, i zadzwoniłam do męża, żeby porozmawiał z synem jeszcze tego samego wieczoru. Nie tak planowałam tę rozmowę. Nie chciałam jednak dalej udawać, że wszystko jest w porządku, zwłaszcza po tym, co usłyszał od Kacpra.

Karton nadal leży na dnie szuflady, z poszarpaną taśmą i moim nazwiskiem na etykiecie. Nie wiem jeszcze, czy pójdę z tym na policję, czy najpierw zapukam do pana Zbyszka i zażądam, żeby nie mówił o mojej rodzinie. Największy żal mam jednak do siebie, że podałam domowy adres, choć wiedziałam, że kurier może zostawić paczkę u pana Zbyszka.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.