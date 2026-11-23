Joanna kupiła teściowej złoty łańcuszek, a sobie nową sukienkę na jej sześćdziesiąte urodziny

Pani Jadwiga wręczyła synowej fartuch i kazała jej obsługiwać dwudziestu pięciu gości

Przy nakrytym stole Joanna zobaczyła winietki dla wszystkich, ale nie było tam winietki z jej imieniem

Marek poprosił żonę, by nie psuła matce dnia podczas rodzinnego przyjęcia

Joanna podała obiad do końca, a później zjadła w kuchni resztki z półmisków

„Zamiast powitania dostałam fartuch”

Z Markiem jesteśmy małżeństwem od dziesięciu lat. Pani Jadwiga nigdy nie była wobec mnie przesadnie czuła, ale długo mówiłam sobie, że taki już ma sposób bycia. Na świętach czy imieninach sama zaglądałam do kuchni, kroiłam ciasto, nosiłam kubki, bo widziałam, że teściowa nie umie usiedzieć przy stole.

Tym razem zaprosiła nas telefonicznie na sobotę, na piętnastą. Powiedziała, że będzie około dwudziestu pięciu osób, głównie rodzina i kilka koleżanek z pracy. Pomyślałam, że na okrągłe urodziny warto kupić jej porządny prezent.

Kupiłam jej delikatny złoty łańcuszek, bo kilka razy oglądała podobne na wystawie w galerii. Dla siebie wybrałam granatową sukienkę, prostą, ale ładną, i nawet oddałam ją do skrócenia. Marek żartował, że wyglądam, jakbym szła na wesele, a nie do jego mamy.

„Kelnerka kosztuje czterysta złotych”

Przyjechaliśmy kilka minut spóźnieni, bo Marek wracał rano z pracy i musiał się przespać. W przedpokoju pachniało rosołem, pieczonym mięsem i lakierem do włosów. Pani Jadwiga miała na sobie jasną bluzkę, naszyjnik i minę osoby, która od rana pilnuje wszystkiego.

Marka przywitała ciepło, poprawiła mu kołnierzyk i powiedziała, że dobrze, iż wreszcie dotarł. Potem spojrzała na mnie, sięgnęła do szafki przy lustrze i podała mi fartuch w duże czerwone róże. Był ten sam, w którym zawsze gotowała bigos na święta.

Powiedziała, że mam szybko go założyć i roznosić talerze, bo kelnerka kosztowałaby czterysta złotych, a ja przecież jestem swoja. Przez moment trzymałam fartuch oburącz, jakbym nie rozumiała słów. Marek stał obok, patrzył na wieszak z płaszczami i nic nie powiedział.

„Założyłam fartuch na nową sukienkę”

Założyłam fartuch, choć cała zesztywniałam. Powiedziałam sobie, że może pani Jadwiga jest po prostu zdenerwowana przygotowaniami i potrzebuje pomocy przez pierwsze pół godziny. Prezent położyłam na komodzie obok innych torebek i nawet nie miałam chwili, żeby powiedzieć jej, co jest w środku.

W kuchni czekały już talerze z rosołem. Teściowa wskazywała palcem, kto ma dostać który, bo wuj Stefan nie lubi pietruszki, a pani Krystyna chce mniej makaronu. Nosiłam je ostrożnie do salonu, żeby nie wylać zupy na granatową sukienkę.

Goście patrzyli na mnie trochę zdziwieni, ale nikt nie pytał, czemu nie siedzę z nimi. Jedna z ciotek rzuciła tylko, że pani Jadwiga ma szczęście do zaradnych synowych. Uśmiechnęłam się odruchowo i poczułam, że fartuch pod szyją robi się nagle za ciasny.

„Przy stole było miejsce dla Marka, ale nie dla mnie”

Kiedy wnosiłam ostatnie talerze, zobaczyłam na stole białe winietki. Każda była oparta o serwetkę i wypisana starannym pismem. Była dla Marka, dla jego siostry, dla kuzynów, nawet dla sąsiadki pani Jadwigi, która wpadła na godzinę prosto po pracy.

Obeszłam stół jeszcze raz, udając, że poprawiam sztućce. Mojego imienia nigdzie nie było. Wróciłam do kuchni i zapytałam teściową spokojnie, gdzie mam usiąść, kiedy podam już obiad.

Pani Jadwiga nawet nie podniosła wzroku znad półmiska z mięsem. Powiedziała, że zjem w kuchni, jak goście skończą, bo przy stole i tak jest ciasno. Potem kazała mi przynieść kompot, zanim rosół wystygnie.

„Marek prosił, żebym nie psuła mamie urodzin”

Znalazłam Marka na końcu stołu, gdy nalewałam kompot. Nachyliłam się i powiedziałam mu cicho, że jego mama nie przygotowała dla mnie miejsca. Odpowiedział, że pewnie coś jej umknęło, a ja nie powinnam brać wszystkiego tak do siebie.

- Marek, ona powiedziała, że mam zjeść w kuchni po gościach.

- Proszę cię, nie rób teraz awantury. To są jej urodziny, nie psujmy jej dnia.

Patrzyłam na niego chwilę, a potem odwróciłam się z dzbankiem w ręku. W salonie ktoś opowiadał głośno historię o pierwszej pracy pani Jadwigi, wszyscy się śmiali. Wróciłam do kuchni po kolejną miskę ziemniaków. Nie umiałam już wymyślić niczego, co mogłabym mu powiedzieć.

„Zjadłam sama w kuchni”

Podawałam do końca przyjęcia. Wynosiłam puste talerze, kroiłam tort, szukałam czystych łyżeczek i pakowałam ciotce kawałek sernika na drogę. Pani Jadwiga kilka razy mówiła przy gościach, że bez mojej pomocy by sobie nie poradziła, a ludzie kiwali głowami z uznaniem.

Gdy ostatni goście wyszli, było po dwudziestej. Marek odprowadzał wujka do samochodu, a teściowa usiadła w salonie z kawą. Na kuchennym blacie zostały zimne ziemniaki, dwa kawałki mięsa i rozgrzebana sałatka na półmisku.

Usiadłam przy małym stole pod oknem, nadal w fartuchu, i zjadłam to, co sobie nałożyłam. Łańcuszek leżał na komodzie nierozpakowany, między bukietami i kopertami. Wracaliśmy z Markiem prawie bez słowa, a ja do dziś nie wiem, czy powinnam była wtedy wyjść, czy sama przez lata przyzwyczaiłam panią Jadwigę, że może traktować mnie jak darmową pomoc.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.