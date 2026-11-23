Renata żegna ojca po długiej chorobie i trzyma przy sobie jego klucze

Na stypie teściowa pyta ją o podział mieszkania oraz wizytę u notariusza

Przy rodzinie padają słowa o spłacie kredytu i nowym aucie dla Adama

Renata przypomina sobie rozmowę z mężem o mieszkaniu, gdy jej ojciec był w hospicjum

Wieczorne przeprosiny Adama nie przynoszą Renacie ulgi ani spokoju

„W torebce miałam klucze taty”

Tata zmarł nad ranem, po kilku miesiącach w hospicjum. Był wdowcem od dwunastu lat i do końca uparcie powtarzał, że wróci jeszcze do swojego mieszkania na trzecim piętrze. Nawet kiedy przestał chodzić, pytał, czy Piotr podlał kwiaty na balkonie.

Na pogrzeb wzięłam jego klucze, choć nie były mi wtedy do niczego potrzebne. Leżały na dnie czarnej torebki, obok chusteczek i zmiętego paragonu z apteki. Kiedy ściskałam dłonią pasek torebki, czułam przez materiał metalowy brelok w kształcie wędki.

Tata dostał go kiedyś od Piotra po wspólnym wyjeździe nad jezioro. Nosił ten brelok przy sobie od tamtego wyjazdu nad jezioro. Patrzyłam na trumnę i miałam w głowie absurdalną myśl, że powinnam mu te klucze jeszcze włożyć do kieszeni płaszcza.

„Wanda trzymała mnie pod rękę przy grobie”

Pani Wanda przyszła na cmentarz w granatowym płaszczu i z dużym bukietem białych róż. Stanęła obok mnie tak blisko, że jej rękaw ocierał się o mój. Gdy ksiądz zaczął modlitwę, ujęła mnie pod ramię i ścisnęła lekko, jakbyśmy były sobie bardzo bliskie.

Nie miałam siły się odsunąć ani niczego analizować. Widziałam tylko Piotra po drugiej stronie grobu, z twarzą czerwoną od zimna i płaczu. Adam stał między nami, w czarnym płaszczu, ze spuszczoną głową.

Po pogrzebie wszyscy powtarzali te same zdania, że tata już się nie męczy, że był dobrym człowiekiem, że trzeba jakoś się trzymać. Kiwałam głową, choć nie bardzo wiedziałam, co to znaczy. Chciałam jedynie wrócić do domu, zamknąć drzwi i przestać słuchać cudzych głosów.

„Nad rosołem zapytała o spadek”

Stypę zorganizowaliśmy w małej restauracji niedaleko cmentarza. Na stołach stały dzbanki z kompotem, koszyczki z pieczywem i talerze z rosołem, którego zapachu nie mogłam znieść. Siedziałam między Adamem a ciotką Basią i próbowałam napić się wody.

Pani Wanda nachyliła się do mnie akurat wtedy, gdy kelnerka stawiała przede mną talerz. Mówiła cicho, ale nie tak cicho, żebym mogła udawać, że nie słyszę. Zapytała, kiedy z Piotrem podzielimy spadek i czy byliśmy już u notariusza.

Odłożyłam łyżkę na talerz. Przez moment patrzyłam na oka tłuszczu pływające w rosole, bo łatwiej było patrzeć na cokolwiek niż na jej twarz. Powiedziałam, że tata dopiero dziś został pochowany i nie chcę teraz o tym rozmawiać.

„Teściowa powiedziała, że Adam dostanie nowe auto”

Pani Wanda wzruszyła ramionami, jakby zapytała tylko o pogodę. Potem spojrzała na Adama i powiedziała: „Przecież mówiłeś, że za mieszkanie po jej tacie spłacicie kredyt i kupicie ci nowe auto”. Przy stole zrobiło się cicho tak nagle, że usłyszałam stuknięcie łyżeczki o filiżankę.

Adam spuścił wzrok. Nie zaprzeczył, nie powiedział mamie, że to nie jej sprawa, nie uciął tematu jednym zdaniem. Siedział nieruchomo, a ja ścisnęłam torebkę tak mocno, że klucze wbiły mi się w dłoń.

Wiedziałam, skąd to się wzięło, dlatego nie potrafiłam od razu zrobić awantury. Dwa tygodnie wcześniej, gdy tata leżał w hospicjum, sama powiedziałam Adamowi, że jeśli kiedyś sprzedamy naszą część mieszkania, może wreszcie spłacimy kredyt. Tata spał wtedy kilka metrów dalej, a ja do dziś pamiętam dźwięk jego aparatury.

- Mówiłam o tym tylko tobie, między nami. Nie twojej mamie i nie w dniu pogrzebu.

- Renata, mama pewnie źle to ujęła. Nie chciałem, żeby tak wyszło.

„Mieszkanie taty już podzielono przy stole”

Piotr siedział naprzeciwko i od początku rozmowy nie podnosił oczu znad talerza. Bałam się, że słyszał każde słowo, choć udawał, że rozmawia z wujkiem o pogodzie. Mieszkanie taty miało przypaść mnie i Piotrowi, ale przy tym stole mówiono o nim tak, jakby było już sprzedane.

Powiedziałam Wandzie, że z Piotrem nie ustaliliśmy jeszcze niczego, poza tym, że jutro pojedziemy do mieszkania i poszukamy dokumentów. Dodałam, że nie wiem, czy je sprzedamy, czy któreś z nas będzie chciało tam mieszkać. Mówiłam wolno, bo bałam się, że jeśli przyspieszę, zacznę krzyczeć.

Teściowa poprawiła serwetkę na kolanach i odparła, że tylko chciała wiedzieć, czy możemy na coś liczyć. To zdanie zabolało mnie bardziej niż pytanie o notariusza. Nie dlatego, że pani Wanda myślała o pieniądzach, ale dlatego, że Adam dał jej powód, żeby już je liczyła.

„Adam przeprosił, ale nie spojrzał mi w oczy”

W domu zdjęłam czarny płaszcz i zostawiłam torebkę na kuchennym stole. Klucze taty wysunęły się z kieszonki i zadzwoniły o blat. Adam stał przy oknie, rozpiął guzik pod szyją i przez dłuższą chwilę patrzył na parking.

Przeprosił mnie. Powiedział, że jego mama źle go zrozumiała, bo wspomniał jej kiedyś o naszym kredycie i o tym, że stary samochód zaczyna się psuć. Zapewniał, że nie planował wydawać pieniędzy po moim ojcu, zanim w ogóle cokolwiek ustalimy z Piotrem.

Słuchałam go, obracając w palcach brelok z wędką. Nie wiedziałam, czy bardziej złoszczę się na Wandę, która potrafiła zapytać o spadek nad talerzem rosołu, czy na Adama za jego milczenie. Największy żal miałam jednak do siebie, bo to ja pierwsza zaczęłam ten temat, kiedy tata jeszcze żył.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.