Córka oddała fotel matki do renowacji. „Po odbiorze uznała, że lepiej pasuje do niej”

Krystyna zgadza się na renowację zielonego fotela po mężu, namówiona przez córkę

Po odnowieniu mebel znika, a Krystyna widzi go na zdjęciu w internecie córki

Córka tłumaczy, że fotel w jej salonie „wreszcie ma sens” i pasuje do biblioteczki

Tapicer zdradza Krystynie, że córka od początku podała własny adres i wybrała tkaninę

Krystyna zamawia taksówkę bagażową i odbiera fotel, mówiąc o wspomnieniach wprost

„Ten fotel skrzypiał jak stary parkiet, a ja i tak siadałam obok”

Ten zielony fotel stoi u mnie odkąd pamiętam. A tak naprawdę pojawił się dopiero po naszym ślubie. Mąż wypatrzył go na wyprzedaży. Potem dźwigał go ze szwagrem po schodach i jeszcze udawał, że wcale się nie zmęczył. W tym fotelu siadał po kolacji, kiedy w telewizji leciały wiadomości, a ja zmywałam naczynia.

Podłokietniki były przetarte, w jednym miejscu materiał aż robił się jaśniejszy od dotyku. Z boku była mała rysa, jakby ktoś kiedyś zahaczył kluczami. I to skrzypienie, takie charakterystyczne, gdy się przesuwało ciężar ciała. Po jego śmierci nie miałam serca wyrzucić fotela ani nawet go przestawić.

Przykryłam go kocem, tym w kratę, i tak stał. Czasem siadałam na kanapie i łapałam się na tym, że patrzę na ten kąt, jakbym na coś czekała. Kiedy przychodziła córka, rzucała tylko, że mam tu „muzeum”. Nie odpowiadałam, bo nie chciałam się z nią kłócić. Dla mnie to nigdy nie były „tylko rzeczy”.

„Mamo, to się marnuje pod kocem, zróbmy mu nowe życie”

Pierwszy raz temat renowacji padł u mnie przy herbacie. Córka, Agnieszka, zaczęła opowiadać o jakiejś pracowni tapicerskiej, o tkaninach, o tym, że teraz można wszystko odnowić i mieć „jak nowe”. Mówiła o tym tak lekko, jakby chodziło o nowe firanki, a nie o coś, co dla mnie było pamiątką.

„Mamo, ty go chowasz, a to przecież ładny mebel. Niech wreszcie stoi normalnie” powiedziała i podwinęła rękaw swetra, jakby zaraz miała mi tu robić porządki. Ja odruchowo spojrzałam na fotel i miałam ochotę odpowiedzieć, że on właśnie stoi normalnie, tylko ja nie mam siły na patrzenie bez koca. Ale zamiast tego zapytałam, ile to może kosztować.

Pracowałam całe życie jako księgowa, więc zanim się na coś zgodzę, muszę wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Agnieszka machnęła ręką, że „ogarnie”, że ona wszystko załatwi, że to prezent. W końcu zgodziłam się, bo pomyślałam, że może rzeczywiście dobrze byłoby go odświeżyć, zanim kompletnie się rozsypie.

Ustaliłyśmy, że przyjedzie w weekend i zabierze fotel do tapicera. Zawinęłam go w stary koc, ten sam, i zawiązałam sznurkiem, jak paczkę. Agnieszka pocałowała mnie w czoło, powiedziała „zobaczysz, jaki będzie piękny” i zniosła go na dół, uważając, żeby nie obijać o ściany. Kiedy znosiła go na dół, jeszcze raz skrzypnął. A ja miałam głupie wrażenie, że on się nie chce stąd ruszać.

„Wymarzony kącik do czytania” i mój fotel w tle

Minęły trzy tygodnie, może trochę więcej. Agnieszka odpisywała krótko: „tapicer ma opóźnienie”, „czeka na tkaninę”, „spokojnie, będzie super”. Miałam swoje sprawy, zakupy, lekarzy, rachunki, więc starałam się o tym nie myśleć. Ale i tak wracałam do tego w głowie po kilka razy dziennie.

Wieczorem po kolacji wzięłam telefon, żeby obejrzeć zdjęcia wnuczki. I wtedy zobaczyłam u Agnieszki nowe zdjęcie: jej salon, jasna ściana, nowa biblioteczka, a obok zielony fotel. Nie ten stary, przetarty, tylko odnowiony, w nowej tapicerce. Ten sam kształt. I aż mi się wydawało, że słyszę jego skrzypienie.

Podpis brzmiał: „Wymarzony kącik do czytania, w końcu mam gdzie siąść z książką”. Palec mi zawisł nad ekranem. Przesunęłam zdjęcie jeszcze raz, powiększyłam, zobaczyłam nawet to miejsce przy podłokietniku, gdzie kiedyś była skaza, teraz sprytnie zaszyta. Nagle zrobiło mi się w mieszkaniu strasznie cicho.

Zadzwoniłam od razu, chociaż było już późno. Agnieszka odebrała po dwóch sygnałach, jakby czekała. I zanim zdążyłam zadać pytanie, usłyszałam w jej głosie coś ostrego, taką gotowość do obrony.

- Mamo, widziałaś? Wyszedł przepięknie

- Widzę. Tylko dlaczego on stoi u ciebie, a nie u mnie?

- Bo ja go odebrałam. Tapicer nie miał kiedy go dowieźć, a u mnie będzie używany. U ciebie znowu wylądowałby pod kocem.

„Przecież ja o niego dbam” brzmiało jak wyrok na moje mieszkanie

Następnego dnia przyjechała do mnie, jakby nic się nie stało. Usiadła przy stole w kuchni, położyła telefon ekranem do dołu i od razu zaczęła tłumaczyć, zanim ja w ogóle zdążyłam się odezwać. „Mamo, nie rób z tego dramatu, ja naprawdę chciałam dobrze.”

Zaparzyłam kawę, chociaż sama prawie już jej nie piję, bo potem pół nocy nie śpię. Łyżeczka dzwoniła o filiżankę, ręka mi lekko drżała. Powiedziałam spokojnie, że fotel był po ojcu, że ja się zgodziłam na renowację, ale nie na oddanie. Agnieszka wzruszyła ramionami, jakby mówiła o starych zasłonach.

„Mamo, ale on teraz pasuje do wnętrza. U mnie ma przestrzeń i światło, ja naprawdę będę o niego dbać” mówiła. A ja słyszałam w tym, że u mnie jest ciemno, ciasno i że ja już tylko siedzę w przeszłości. Kiedy wspomniałam o tacie, uciekła wzrokiem na zlew, jakby tam nagle pojawiło się coś ważnego.

- To jest tylko fotel

- To jest jego fotel, Agnieszka. Wiesz, gdzie siadał

- No właśnie, i ile jeszcze będziesz się tego trzymać? Przecież to rupieć był, dopiero teraz wygląda jak trzeba

Słowo „rupieć” utkwiło mi w głowie. Zobaczyłam ten koc w kratę, ten sam, którym przez lata przykrywałam fotel, i pomyślałam, że ona myśli, że ja przykrywam nim całe życie. Zapytałam, kiedy mi go przywiezie. Powiedziała tylko: „zobaczymy”. Że praca, dzieci, swoje sprawy.

Tapicer nie musiał dużo mówić, wystarczyło jedno zdanie o adresie

Przez dwa dni chodziłam po mieszkaniu i co chwilę patrzyłam w róg, gdzie stał fotel. Bez niego zrobiło się jakoś pusto. W końcu wygrzebałam z szuflady kartkę z numerem pracowni tapicerskiej, który Agnieszka kiedyś mi podała, i zadzwoniłam.

Odebrał mężczyzna z zachrypniętym głosem, powiedział, że pamięta „ten zielony uszak”. Zapytałam, czy mój fotel jest już gotowy i czemu został dostarczony do córki. Zapadła krótka cisza, taka, w której człowiek słyszy własny oddech. Potem tapicer powiedział spokojnie, bez złośliwości: „Pani córka od początku podała adres dostawy do siebie i wybierała tkaninę pod swój salon.”

Nie krzyknęłam. Po prostu usiadłam na krześle przy kuchennym stole, jakbym nagle straciła siły w nogach. W głowie układałam to po kolei: decyzja, adres, tkanina, odbiór. To nie był spontaniczny pomysł po renowacji, tylko plan od samego początku.

Poprosiłam, żeby mi powiedział, jaką tkaninę wybrano. Odpowiedział nazwą, której nawet nie zapamiętałam, coś eleganckiego, beżowo-zielonego, „modny splot”. Wypowiedział też kwotę, ale ona nagle była drugorzędna. Najgorsze było to, że ona uznała, że może sobie po cichu zabrać coś, co było moje.

Przyjechałam taksówką bagażową i nie prosiłam już o zgodę

Następnego dnia zamówiłam taksówkę bagażową. Dyspozytor zapytał, co przewożę. Powiedziałam: „fotel”. Brzmiało banalnie, ale kiedy to wypowiedziałam na głos, poczułam, że to moja decyzja, a nie dalsze czekanie na czyjeś „zobaczymy”. Założyłam płaszcz, wzięłam klucze i pojechałam do Agnieszki.

Jej nowe mieszkanie pachniało świeżą farbą i czymś słodkim, chyba odświeżaczem. W salonie stała ta biblioteczka ze zdjęcia, równo poukładane książki, świeczka na stoliku. A obok stał fotel. Mój fotel. Odnowiony i ustawiony tak, jakby od początku był jej. Kiedy usiadłam na chwilę, skrzypnął dokładnie tak samo jak kiedyś i aż mnie ścisnęło w gardle.

Agnieszka wyszła z kuchni z kubkiem herbaty i zatrzymała się w pół kroku. Spojrzała na mnie, potem na drzwi, za którymi czekał kierowca. „Co ty robisz?” zapytała, jakbym przyszła jej coś ukraść, a nie odebrać własny fotel.

- Przyjechałam po fotel

- Mamo, nie wygłupiaj się, przecież tu jest mu dobrze

- Agnieszka, wspomnienia można odkurzyć, ale nie można ich sobie przepisać

Nie powiedziała nic przez chwilę, tylko zacisnęła usta. Z kierowcą złapaliśmy fotel za boki. Był cięższy, niż pamiętałam. Może przez nową tapicerkę, a może przez to wszystko, co za nim stało. Agnieszka stała w progu, jakby chciała jeszcze coś dodać, ale zamiast tego poprawiła tylko swój sweter i odwróciła wzrok.

W domu postawiłam fotel w jego starym miejscu. Nie przykryłam go kocem, przynajmniej nie od razu. Usiadłam na kanapie, patrzyłam na ten zielony materiał i słuchałam skrzypnięć, kiedy fotel osiadał, jakby też musiał się przyzwyczaić do powrotu. Wieczorem zadzwoniła Agnieszka. Krótko, chłodno: „Daj znać, jak chcesz, żebym oddała pieniądze”. Powiedziałam, że porozmawiamy innym razem. Teraz chciałam po prostu posiedzieć w ciszy, obok fotela, w którym jeszcze wszystko było po nim.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.