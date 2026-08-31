Przyjaciółka poprosiła ją o bycie chrzestną. „Potem wysłała cennik prezentów na cały rok”

Beata zgadza się zostać chrzestną Hani po rozmowie w kawiarni po pracy

Dwa dni później dostaje plik „Hania budżet chrzestna” z tabelą prezentów i minimalnych kwot

Przyjaciółka naciska, tłumacząc wszystko tradycją i oczekiwaniami rodziny oraz „klasą” chrzestnej

Beata odkrywa, że druga chrzestna ma niższe kwoty, bo ma kredyt mieszkaniowy

Beata rezygnuje z bycia chrzestną i wysyła Hani srebrną łyżeczkę, bez przepraszania

„Spotkałyśmy się w kawiarni i wtedy padło: ‘Bądź chrzestną’”

Pracuję jako kosmetyczka i po całym dniu w pracy mam jeden plan: wrócić do domu, zmyć makijaż i nie odzywać się już do nikogo. W piątek Ola napisała, że musi mnie zobaczyć „na spokojnie”, bo ma ważną sprawę. Weszłam do kawiarni obok salonu, jeszcze w czarnym fartuchu, i od razu zobaczyłam ją przy stoliku z wózkiem.

Hania spała, z policzkiem przytulonym do kocyka, a Ola wyglądała na bardziej wzruszoną niż zwykle. Zamówiła mi herbatę z imbirem, tak jak kiedyś, kiedy razem chorowałyśmy na studiach. Pogadałyśmy chwilę o głupotach, o cenach masła, o tym, że Hania rośnie jak na drożdżach.

W pewnym momencie Ola wyjęła z torby małe pudełko. W środku był pluszowy króliczek i koperta. „Beata, chciałabym, żebyś była chrzestną Hani” powiedziała cicho, jakby się bała, że to za dużo. Pamiętam, że spojrzałam na nią dłużej. W głowie od razu miałam: świeca, biała sukienka, uśmiech Hani na zdjęciach.

Powiedziałam: „Oczywiście”, zanim w ogóle zdążyłam to przemyśleć. Ola ścisnęła mi dłoń przez stół i na moment zrobiła się znowu tą samą Olą, która kiedyś pożyczała mi dresy, bo zapomniałam spakować rzeczy na wyjazd. Wyszłam z kawiarni z poczuciem, że jestem komuś potrzebna, i że tym razem nie chodzi o żadne przelewy ani rachunki.

Plik „Hania budżet chrzestna” pojawił się na czacie, zanim zdążyłam cokolwiek kupić

W sobotę rano zrobiłam sobie kawę i zaczęłam przeglądać strony ze świecami do chrztu. Chciałam kupić coś prostego, ale ładnego, bez plastikowych ozdób, może z delikatną wstążeczką. Wtedy zadzwoniła klientka, potem druga, a ja odruchowo odpisałam na wiadomości z salonu.

Dwa dni po tym spotkaniu Ola dodała mnie do grupy w komunikatorze „Chrzest Hani”. Był tam jej mąż, siostra, jakaś kuzynka i jeszcze dziewczyna, której nie kojarzyłam. Ola wrzuciła wiadomość: „Dziewczyny, żeby było jasno i bez stresu, wysyłam plan prezentów” i chwilę później pojawił się załącznik.

Sama nazwa pliku mnie zabiła: „Hania budżet chrzestna”. Otworzyłam i zobaczyłam tabelę jak z Excela: równe kolumny, daty, okazje. Chrzest, Mikołaj, urodziny, Wielkanoc, nawet Dzień Dziecka był wpisany, a przy każdej pozycji widniała „kwota minimalna”.

Przewinęłam w dół i przy rowerku był dopisek: „Chrzestna powinna mieć klasę”. Stałam z telefonem nad zlewem. Woda z kranu leciała, bo nawet nie zauważyłam, że ją odkręciłam. Zrobiło mi się gorąco w uszach, jak wtedy, kiedy ktoś w kolejce komentuje cudze pieniądze.

„To nie jest presja, Beata, tylko żebyś wiedziała, jak się to robi”

Najpierw próbowałam to obrócić w żart. Napisałam do Oli prywatnie: „Ej, serio zrobiłaś cennik? Nie przesadziłaś trochę?”. Odpisała od razu, jakby tylko czekała: „To nie cennik, tylko porządek. Wiesz, jak ludzie potrafią. Lepiej jasno, niż potem jakieś gadanie”.

Zadzwoniłam, bo pisanie tylko mnie wkurzało. Ola mówiła tym spokojnym, urzędowym tonem, którego używa, kiedy coś załatwia. Powiedziała, że tradycja jest tradycją i że „chrzestna to nie jest przypadkowa osoba”, więc wypada się postarać.

- Beata, to nie presja. Po prostu chcę, żeby było jasno.

- Ale ja wiem, jak to się robi. Kupuje się prezent na miarę swoich możliwości.

- No właśnie. A twoje możliwości są spore, nie oszukujmy się.

Zatkało mnie. Niby nic, ale usłyszałam w tym: „nie masz dzieci, to cię stać”. Ola dorzuciła, że jej rodzina lubi konkret, że ona nie chce nieporozumień, bo „to przecież dla Hani”.

„W sklepie z zabawkami dotarło do mnie, że tu chodzi o kasę”

Kilka dni później weszłam do sklepu z prezentami dla dzieci. Kolorowo, muzyka z bajek, wszystko świeciło. Chciałam zobaczyć na własne oczy ten rowerek, o którym pisała Ola, bo może to jakaś symboliczna kwota i ja po prostu się nakręcam. Przecież czasem człowiek coś przeczyta i od razu dopowiada sobie czarne scenariusze.

Rowerki stały w rzędzie, a ceny miały takie metki, że aż mnie zamurowało. Przechadzałam się między półkami i łapałam się na tym, że liczę w głowie: trzy pedicure, dwa uzupełnienia, jeden zabieg, i jest na tę „minimalną”. Zamiast myśleć o Hani, myślałam o tym, ile godzin muszę stać nad cudzymi stopami.

Przy kasie usłyszałam rozmowę dwóch kobiet o tym, że „chrzestni to teraz mają przechlapane”. Uśmiechnęłam się krzywo, bo ta tabelka w telefonie zaczęła mi wyglądać jak aplikacja bankowa. Tylko w aplikacji nikt mi nie dopisuje, że mam „mieć klasę”.

Wieczorem Ola wrzuciła na grupę kilka linków do konkretnych marek, które jej się podobają. Jej mąż zareagował serduszkiem, a siostra odpisała: „Super, przynajmniej będzie jednolicie”. Zrobiło mi się dziwnie w gardle, bo w tym „jednolicie” widziałam po prostu plan zakupów na cały rok.

„Druga chrzestna ma kredyt, więc ma taniej. Ja według Oli ‘mogę’”

Ta nieznana dziewczyna z grupy odezwała się do mnie prywatnie, bo pod tabelą dałam tylko kciuka i tyle. Napisała: „Hej, ja jestem Magda, też będę chrzestną. Możemy ogarnąć świecę razem?”. Ucieszyłam się, bo przynajmniej jedna osoba zachowywała się normalnie.

Zaczęłyśmy pisać o tym, co kupić, i w pewnym momencie Magda wkleiła mi zrzut ekranu swojej tabeli. Chciała porównać, czy mamy to samo. Układ był identyczny, okazje te same, nawet dopisek o „klasie” przy rowerku. Tylko kwoty były inne.

U Magdy minimalna kwota na chrzest była niższa o dwieście złotych, a przy Mikołaju różnica też była wyraźna. Napisałam: „Masz inne kwoty. Czemu?” Magda odpisała: „Ola mówiła, że mi odpuści, bo mam kredyt i teraz jest ciężko”.

Siedziałam na kanapie i gapiłam się w ekran. Zrobiłam sobie herbatę, ale nawet jej nie ruszyłam. W głowie słyszałam to, co Ola powiedziała przez telefon: że moje możliwości są spore. Jakby fakt, że jestem sama, oznaczał, że mam sponsorować cudze oczekiwania.

„Nie zostałam chrzestną, ale Hani i tak coś kupiłam”

Napisałam do Oli, że musimy pogadać, ale bez grupy i bez tych linków. Spotkałyśmy się po mojej pracy, znowu w tej samej kawiarni. Tylko tym razem Hania nie spała i patrzyła na mnie wielkimi oczami. Ola była spięta jeszcze zanim usiadłyśmy, jakby spodziewała się awantury.

- Ola, ja w to nie wchodzę.

- W jaki sposób? To tylko tabelka, a ty robisz aferę.

- To brzmi jak abonament, nie jak bycie chrzestną. I nie podoba mi się, że Magda ma inne kwoty, bo ma kredyt, a ja według ciebie mam „na co wydawać”.

Ola zamilkła i zaczęła przesuwać łyżeczkę po spodku, aż zgrzytnęło. Powiedziała tylko: „No bo ty jesteś sama, Beata. Ty możesz”. To zdanie zabrzmiało tak zwyczajnie, jakby mówiła o pogodzie, i chyba to było najgorsze.

Wyjęłam z torebki kopertę, którą kiedyś mi dała z tym króliczkiem, i położyłam ją na stole. Powiedziałam spokojnie, że nie zostanę chrzestną. Nie chcę, żeby nasza relacja zaczynała się od negocjowania minimalnych kwot. Ola spojrzała na mnie tak, jakbym to ja złamała umowę, której nigdy nie było.

W domu zamówiłam małą srebrną łyżeczkę z grawerem „Hania”, taką prostą, bez błyszczących dodatków. Wysłałam ją kurierem do Oli, bez listu i bez przeprosin, bo nie miałam za co. W głowie powiedziałam tylko Hani, że jeśli kiedyś, jak dorośnie, wpadnie do mnie na paznokcie, to ja nie będę jej liczyć życia w rubrykach.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.