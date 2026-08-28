Zięć oddał teściowi cudzą wiertarkę w jego pudełku. „Myślał, że nie poznam własnego sprzętu”

Ryszard pożycza zięciowi porządną wiertarkę z piwnicy tylko na jeden weekend

Zięć oddaje pudełko po dwóch miesiącach, a w środku jest tańszy model z pękniętym uchwytem

Ryszard rozpoznaje podmianę po wadze, dźwięku i dacie zakupu zapisanej markerem

Zięć tłumaczy się, że wszystkie wiertarki wyglądają podobnie i próbuje zagadać temat

Córka po cichu zdradza, że zięć sprzedał dobrą wiertarkę na felgi

„W mojej piwnicy każdy klucz ma swoje miejsce, a każde narzędzie swoją historię”

Jestem Ryszard, mam 62 lata. Całe życie robiłem przy elektryce, przewody, rozdzielnie, gniazdka. Człowiek myśli, że na emeryturze będzie odpoczynek, a w praktyce dalej ktoś dzwoni. A to lampę powiesić, a to pralkę podłączyć. Ja się nie rwę, tylko lubię, kiedy rzeczy działają jak trzeba.

W piwnicy mam swój porządek. Półki z pudełkami, organizer na wkręty, skrzynka z miernikiem, który pamięta jeszcze roboty na budowach. Wiertarka, ta moja, była jedną z tych rzeczy, które zawsze wracały na to samo miejsce, w to samo pudełko.

Na wieczku pudełka mam grubym markerem „05.2014”. Kupiłem ją wtedy, jak robiłem remont u córki. Nie z sentymentu. Po prostu z praktyki. Wiem, co mam, kiedy kupione, i że jak coś się zepsuje, to wiem, gdzie szukać papierów.

„Zięć chciał wiertarkę na weekend, a ja nie chciałem robić z tego sprawy”

Bartek przyszedł po pracy. U nich w przedpokoju stały panele oparte o ścianę, listwy w kartonie i czuć było świeżą farbę, aż szczypało w nos. Powiedział: „Tylko parę dziur przewiercić, wiesz, teściu, na szybko”.

Córka robiła herbatę, a on już miał w oczach to swoje: że sprawa załatwiona. Pomyślałem, że co mi szkodzi, przecież to rodzina. Zszedłem do piwnicy, zdjąłem pudełko z półki i podałem mu razem z dwoma wiertłami do betonu.

Powiedziałem: „Oddaj w niedzielę, bo w poniedziałek mam u sąsiada robotę”. Bartek pokiwał głową i rzucił: „Jasne, jasne, teściu, będziesz zadowolony”. Wziął pudełko jak walizkę, nawet nie spojrzał na napis z datą.

„Otworzyłem pudełko i od razu poczułem, że coś tu nie waży”

Minął tydzień, potem drugi, a później już przestałem to liczyć. Najpierw było: „Zapomniałem, teściu, przywiozę”. Później: „Wiesz, roboty dużo, jeszcze wiszą listwy”. A ja nie naciskałem, bo nie chciałem robić awantury o sprzęt.

Po dwóch miesiącach Bartek wpadł w końcu do mnie, jakby nic się nie stało. Postawił na kuchennym stole moje pudełko i uśmiechnął się szeroko. „No i jest, mówiłem, że oddam”.

Zszedłem z nim do piwnicy, bo tam zawsze sprawdzam sprzęt. Otworzyłem zatrzaski i od razu, po samej wadze, poczułem, że coś się nie zgadza. W środku leżała wiertarka niby podobna, ale plastik był taki błyszczący, a uchwyt miał pęknięcie, jakby ktoś ją przywalił o beton.

Wziąłem ją do ręki i nacisnąłem spust. Dźwięk był cienki i piszczący, jak z najtańszego marketu. Moja chodziła równo, miękko, miała ciężar, który się czuje w nadgarstku.

„Powiedział, że wszystkie wiertarki są takie same, i patrzył mi prosto w oczy”

Przymknąłem pudełko, ale go nie zatrzasnąłem. Zostawiłem otwarte, żeby widział, co jest w środku. Bartek stał przy regale z farbami, ręce w kieszeniach, jakby czekał, aż mu podziękuję. Spojrzałem na niego i zapytałem spokojnie: „To jest moja wiertarka?”

- No twoja. W tym samym pudełku, teściu. Przecież one wszystkie wyglądają podobnie.

- Podobne to mogą być gwoździe. Ta ma pęknięty uchwyt, a moja nie miała. I była cięższa.

- Ty zawsze swoje. Może ci się wydaje. Stare sprzęty to już nie to, co kiedyś.

To jego „może ci się wydaje” mnie zagotowało. Jakbym nagle nie wiedział, co trzymam w rękach, tylko był jakimś dziadkiem, któremu wszystko da się wmówić. Popatrzyłem na napis „05.2014” na pudełku i miałem wrażenie, że ten napis markerem nagle robi się „na niby”.

„Córka podeszła do mnie w przedpokoju i powiedziała to szeptem”

Wieczorem podjechałem do nich, pod pretekstem że oddam słoiki po ogórkach. W przedpokoju dalej stały resztki remontu, kartony po panelach, wiaderko z gipsem. Bartek był w pokoju i oglądał coś w telefonie, udawał, że mnie nie widzi.

Córka, Magda, wyszła do mnie w kapciach i od razu zobaczyła pudełko pod moją pachą. Nawet nie zapytała, jak w pracy. Nie było gadania o pogodzie. Tylko złapała mnie za rękaw i pociągnęła bliżej kuchni, żeby on nie słyszał.

- Tato, ja ci coś powiem, ale proszę, nie rób scen przy mnie

- Magda, tylko mów

- On ją sprzedał. Twoją. Koledze z pracy. Mówił, że nie ma kasy, bo felgi mu się zachciało, a wypłata dopiero za jakiś czas. Obiecał, że odkupi, ale sam widzisz.

Stałem i trzymałem to pudełko pod pachą, jakbym nie wiedział, co z nim zrobić. W kuchni cicho tykał zegar, ten stary, co Magda dostała ode mnie po przeprowadzce. Słyszałem, jak Bartek śmieje się w pokoju do jakiegoś filmiku, jakby wszystko było normalnie.

„Wysłałem mu link do tej samej wiertarki i dopisałem o paragonie”

Nie krzyczałem. Nawet w samochodzie po drodze do domu nie przeklinałem, choć miałem ochotę. Myślałem tylko o tym, jak łatwo człowiek woli mieć spokój, zamiast nazwać rzeczy po imieniu.

W domu postawiłem pudełko na stole, otwarte, żeby na nie patrzeć. Ta lekka wiertarka leżała w środku jak obcy przedmiot w moim mieszkaniu. Wziąłem telefon, wszedłem do sklepu internetowego i znalazłem dokładnie ten model, który miałem, nawet z takim samym zestawem wierteł.

Wysłałem Bartkowi link i napisałem: „Kup to. Do rodzinnego obiadu nie trzeba paragonu, ale do zwrotu już tak”. Przez chwilę patrzyłem na ekran, czy nie przesadziłem. Potem odłożyłem telefon na blat i poszedłem zrobić herbatę.

Odpisał po godzinie: „No dobra, nie przesadzaj, załatwię”. Nie przeprosił, nie zapytał, czy może jakoś to odkręcić. Następnego dnia Magda zadzwoniła. Mówiła ciszej niż zwykle, że u nich jest „trochę napięcie”, ale mnie rozumie.

Pudełko z datą wróciło na półkę w piwnicy. Na razie puste, bo wiertarka jeszcze nie wróciła, ale miejsce czeka. Powiem tak: wolę chwilę chłodu przy stole niż udawane ciepło, kiedy ktoś podmienia mi sprzęt i jeszcze patrzy w oczy, jakbym nie wiedział, co jest moje.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.