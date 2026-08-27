Mąż poszedł na koncert z koleżanką z pracy. „Mnie powiedział, że nie znam zespołu”

Paulina od tygodni prosi męża o wspólny wieczór, ale on ciągle odmawia

W koszyku internetowym czekają dwie niewykupione wejściówki na ich dawny zespół

Wieczorem Paulina trafia na nagranie z klubu, na którym mąż stoi przy barierce z koleżanką

Koleżanka oznacza Paulinę w komentarzu, sądząc, że żona wiedziała o wyjściu

Paulina kupuje jeden bilet na kolejny koncert i przestaje prosić o miejsce obok

Dwie wejściówki w koszyku i jedno pytanie: „Pójdziesz ze mną?”

W domu zrobiło się cicho dopiero po kąpieli, bajce i ostatnim „pić”. Jaś spał z rozrzuconą kołdrą, a ja krążyłam między kuchnią a salonem, zbierając kubeczki i klocki. W aptece cały dzień ludzie pytają o „coś na nerwy”, a wieczorem sama czuję napięcie w karku.

Od tygodni próbowałam namówić Michała na jeden normalny wieczór. Bez znajomych, bez „muszę jeszcze odpisać”, bez zasypiania z telefonem w dłoni. Kiedy mignął mi plakat koncertu, od razu wrócił obraz sprzed lat, jak śpiewaliśmy to w aucie i kłóciliśmy się tylko o to, czy refren jest wyżej, czy niżej.

Otworzyłam stronę, wybrałam dwa miejsca i zostawiłam je w koszyku. Udawałam przed sobą, że to zaproszenie, a nie proszenie się. Podeszłam z laptopem do stołu i postawiłam go przed nim, kiedy jadł kanapkę z serem. „Zobacz, grają w piątek. Pójdziemy?” zapytałam możliwie lekko.

„Ty nie znasz tego zespołu”. I nagle poczułam, jakby skasował kawałek nas

Michał nawet nie podniósł wzroku znad telefonu. Przeciągnął palcem po ekranie, spojrzał na stronę z biletami i skrzywił się, jakby zobaczył rachunek za prąd. „Po co? Ty nawet nie znasz tego zespołu” rzucił, a potem dorzucił: „Szkoda kasy na takie rzeczy”.

Poczułam, jak robi mi się gorąco w uszach. Przez sekundę chciałam mu przypomnieć, że to on puszczał mi ten album na pierwszym wspólnym wyjeździe i że śmiał się, jak fałszowałam końcówki. Zamiast tego odsunęłam laptop. Jakbym to ja była tu nie na miejscu.

- Serio tak uważasz? - zapytałam cicho

- Paulina, nie rób z tego sprawy. Jestem zmęczony - odpowiedział i od razu wrócił do telefonu

Odpaliłam relację i zobaczyłam go pod sceną

Wieczorem Michał powiedział, że ma „krótkie wyjście z ludźmi z pracy”. Nie dopytywałam, bo nie chciałam znowu wyjść na tę, co kontroluje, a poza tym Jaś miał katar i i tak planowałam zostać w domu. Umyłam małemu włosy, wysuszyłam mu je ciepłym nawiewem i zasnął szybciej niż zwykle.

Zaparzyłam herbatę i oparłam telefon o blat, obok ulotek z apteki, które przyniosłam do domu. Przewijałam bez sensu, bardziej z przyzwyczajenia niż z ciekawości. I wtedy wyskoczyła relacja Magdy z jego pracy, tej, o której Michał mówił kiedyś: „Magda? Spoko babka, śmieszna”.

Na filmiku było ciemno, głośno, migające światła. I nagle w kadrze zobaczyłam jego profil. Ten sam gest ręką, jakby odgarniał włosy, chociaż prawie ich nie ma. Stał przy barierce pod sceną, obok Magdy, i śpiewał refren dokładnie tak, jakby ćwiczył go całe życie.

Zrobiło mi się sucho w ustach. Podniosłam głośność, jakby to miało mi coś wyjaśnić, i usłyszałam słowa, które znałam na pamięć. Tylko że tym razem nie śpiewał ich do mnie, nawet nie w moją stronę.

Magda mnie oznaczyła w komentarzu i zrobiło mi się głupio

Najpierw po prostu siedziałam i patrzyłam w ekran, aż telefon przygasł. Wstałam, podeszłam do zlewu i odkręciłam wodę, chociaż nie miałam co myć. To było jak odruch, żeby zagłuszyć myśli czymkolwiek, nawet szumem.

Po chwili zawibrowało powiadomienie. Magda dodała komentarz pod swoim filmikiem i oznaczyła mnie: „Paulina, ale byś się uśmiała. Michał zna wszystkie teksty! Następnym razem lecicie z nami”. Patrzyłam na swoje imię obok tego nagrania i miałam wrażenie, że ktoś wystawił mnie na scenę bez pytania.

Nie odpisałam od razu. Przeszłam do salonu, podniosłam laptop i znów zobaczyłam ten koszyk z dwoma niewykupionymi wejściówkami. Dwie małe cyfry, a ja miałam gulę w gardle, jakby chodziło o coś dużo większego niż koncert.

W głowie układałam sobie tysiąc wersji, jak to nazwać. To nie wyglądało jak zdrada z filmów, żadnych hoteli i perfum na kołnierzu. To było coś bardziej głupiego, a przez to bardziej bolesnego, jak przesunięcie mnie o jedno miejsce dalej od niego.

Wrócił późno i udawał, że wszystko jest jak zwykle

Późno w nocy usłyszałam klucz w zamku. Michał wszedł cicho, zdjął buty i od razu sięgnął po wodę z lodówki, jakby wrócił z delegacji, a nie z koncertu. Pachniał klubem, takim mieszanym zapachem piwa i dymu z maszyny, który osiada na ubraniach.

Usiadłam przy stole, laptop dalej stał otwarty. Michał zerknął na ekran i na sekundę coś mu mignęło w oczach, ale szybko to schował. „Nie śpisz? Jasiu okej?” rzucił takim tonem, jakby odhaczał checklistę.

- Byłam na Instagramie. Widziałam was przy barierce. Powiedziałam to, zanim zdążyłam się rozmyślić.

- No i co? Wyszło spontanicznie. Magda miała bilety, ktoś nie przyszedł. Nie miałem cię budzić. Przecież ty i tak nie znasz tego zespołu. Powiedział to tak, jakby powtarzał zdanie z kuchni, tylko głośniej.

Kupiłam jeden bilet i przestałam się prosić

To jego „spontanicznie” zabrzmiało w naszym mieszkaniu jak żart. Pomyślałam o tych wszystkich moich spontanicznych rzeczach, które kończą się sprawdzaniem, czy w plecaku jest chusteczka i czy w domu mamy paracetamol dla dzieci. Spojrzałam na koszyk z biletami i kliknęłam, żeby go zamknąć.

W nocy nie kłóciliśmy się już więcej, bo Jaś przekręcił się w łóżku i zakaszlał, a ja od razu pobiegłam sprawdzić, czy oddycha normalnie. Michał położył się i udawał, że śpi. Rano wstał pierwszy, zrobił kawę, jak zwykle, i przez chwilę mogliśmy udawać, że nic się nie wydarzyło.

W przerwie w pracy weszłam na stronę klubu. Ten sam zespół miał grać w innym miejscu za miesiąc, i zamiast dwóch wybrałam jedną wejściówkę. Zapłaciłam szybko, zanim rozsądek zacznie mi tłumaczyć, że to „dziecinne” albo „na złość”.

Wieczorem położyłam wydruk potwierdzenia na stole obok jego kluczy. „Kupiłam bilet na koncert” powiedziałam, kiedy wszedł do kuchni. <strong>Jeden.</strong> Spojrzał pytająco, jakby nie wiedział, czy ma się ucieszyć, czy przestraszyć.

- I co, idziesz sama? - zapytał

- Tak. Nie będę już prosić, żebyś brał mnie ze sobą. Odpowiedziałam i wróciłam do krojenia jabłka dla Jasia.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.