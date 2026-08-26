Szef kazał pracownicy oddać premię na lodówkę do biura. „Po trzech miesiącach nadgodzin pękłam”

Po trzech miesiącach nadgodzin dostaję premię i chcę nią domknąć zaległe rachunki

Szef rozsyła mail o „dobrowolnej” zrzutce na lodówkę i bez pytania wpisuje mnie na najwyższą kwotę

W firmowej kuchni wisi lista wpłat, przyklejona do starej lodówki, która cieknie

Szef naciska, żebym „dała przykład”, a przy kawie robi się niezręcznie

Księgowa mówi mi, że był budżet na sprzęt, ale poszedł na wyjazd kadry

„W końcu była premia. W głowie już miałam opłacone rachunki”

Pracuję jako specjalistka od zamówień w biurze logistycznym na obrzeżach miasta. U nas wszyscy mówią „dzisiaj spokojnie”, a kończy się tym, że siedzisz do dwudziestej. Od trzech miesięcy jechaliśmy w trybie awaryjnym, bo dwie osoby odeszły, a projekt został. Ktoś musiał ogarnąć dostawy, poprawki, reklamacje i układanie terminów tak, żeby magazyn nie stanął.

Po pracy wracałam do mieszkania i uderzała mnie ta cisza. Jedzenie robiłam na szybko. Na blacie zostawały paragony, przekładałam je z kupki na kupkę, jakby to miało cokolwiek zmienić. W pewnym momencie przestałam nawet rozpakowywać torby od razu, bo nie miałam siły.

Kiedy sprawdziłam wypłatę, zobaczyłam premię. Niby uznaniowa, niby „od firmy”, ale dla mnie to był realny ratunek. Od razu policzyłam w głowie czynsz, prąd i to, że w końcu kupię normalne buty do pracy, bo moje już pękały z boku.

„W mailu było „dobrowolna”, ale tabela mówiła co innego”

Przed południem przyszła wiadomość od szefa. Temat: „Nowa lodówka do kuchni, zrzutka”. Na początku było miło: że „dla komfortu”, że stara lodówka ledwo zipie, że fajnie byłoby kupić coś porządnego.

Niżej była tabelka z nazwiskami i kwotami. I zanim w ogóle ogarnęłam, o co chodzi, zobaczyłam swoje nazwisko: Aneta W., 300 zł. Najwyżej. Pod spodem koledzy po 50, 80, 100. Nikt mnie nie pytał, nikt nie pisał, czy mi pasuje, po prostu byłam już wpisana, jakbym coś zadeklarowała.

Siedziałam przy biurku z kubkiem herbaty i nagle zrobiła się gorzka. Trzy stówki to nie fortuna, ale to była moja premia. Moje nadgodziny, moje weekendy, moje „Aneta, ogarniesz jeszcze jedno zamówienie?”.

Otworzyłam mail jeszcze raz, jakby miał nagle brzmieć inaczej. „Zrzutka oczywiście dobrowolna, ale liczę na Waszą solidarność”. Na końcu było jeszcze jedno zdanie: „Aneta da przykład, bo najbardziej odczuła ten kwartał”. To „odczuła” zabrzmiało tak, jakby te trzy miesiące były jakąś przygodą, a nie harówką.

„W kuchni wisiała lista wpłat, jakby ktoś wywiesił długi”

Poszłam po kawę, bo ręce mi się trzęsły. Kawomat był jedyną rzeczą, która tu działała bez marudzenia. W kuchni uderzył mnie zapach starego jedzenia i to bzyczenie lodówki, jakby za chwilę miała się poddać. Na jej drzwiach wisiał już wydruk, przyklejony taśmą.

Lista wpłat. Ta sama co w mailu, tylko wydrukowana i powieszona na środku kuchni. Ktoś dopisał długopisem dwa nazwiska i postawił kreski, jak w szkolnej ściągawce. Moje nazwisko było na górze, podkreślone fluorescencyjnym zakreślaczem.

Przy zlewie stała Magda z marketingu i mieszała łyżeczką w kubku tak długo, że bardziej to było stukanie niż kawa. Spojrzała na listę i na mnie, ale nic nie powiedziała. Tylko uciekła wzrokiem, jakby to nie była jej sprawa.

Włożyłam mleko do tej starej lodówki i zobaczyłam, że pod pojemnikiem na warzywa stoi woda. Ktoś podłożył papierowy ręcznik i podpisał go „serwis był w lutym”. Chciało mi się śmiać, a jednocześnie robiło mi się niedobrze.

„Szef mówił spokojnie, jakby robił mi łaskę”

Po lunchu szef podszedł do mnie przy biurku. Nie podnosił głosu, nie robił sceny. To było gorsze, bo udawał, że to normalna rozmowa o niczym.

- Aneta, widziałaś maila? Fajnie, że jesteś wpisana, bo ludzie patrzą na liderów projektu.

- Ja nie deklarowałam żadnej kwoty. I szczerze mówiąc, nie mam ochoty oddawać premii na firmowy sprzęt.

- Oj, nie przesadzaj. To tylko trzysta złotych. Premie są też po to, żebyśmy działali zespołowo. Zresztą wiesz, jaka jest atmosfera. Nikt nie chce, żeby wyszło, że ktoś się odcina.

Miał w oczach ten znajomy błysk ze spotkań: „mogę być miły, ale i tak będzie po mojemu”. Wiedziałam, że jak teraz przytaknę, to zaraz pojawią się kolejne tabelki. Na ekspres, na mikrofale, na kwiaty do recepcji, na co tylko.

Zacisnęłam palce na myszce tak mocno, że aż zbielały mi knykcie. Powiedziałam, że muszę wrócić do zamówień, bo magazyn czeka na potwierdzenie, i ucięłam temat. A on jeszcze rzucił, już odchodząc: „Wpis jest, to po prostu formalność, nie róbmy z tego tematu”.

„Księgowa powiedziała mi po cichu, na co poszedł budżet”

Nie mogłam się na niczym skupić. Przeklikałam tabelki, sprawdziłam statusy dostaw, ale myślami byłam gdzie indziej. W końcu poszłam do księgowości z pretekstem, że potrzebuję potwierdzenia jednej faktury.

Kasia z księgowości zawsze miała porządek na biurku. I zawsze pachniało u niej mentolowymi pastylkami. Zapytała, czy wszystko okej, bo wyglądam, jakbym miała zaraz wyjść na mróz bez płaszcza. Powiedziałam jej o zrzutce i o tym, że moje nazwisko już wisi na lodówce.

Kasia ściszyła głos i lekko odsunęła monitor, jakby komputer też mógł podsłuchiwać. „Aneta, był budżet na sprzęt do kuchni. Normalnie puściłabym zamówienie w dwa dni”. Spojrzała na drzwi i dodała: „Szef przesunął środki na weekendowy wyjazd kadry. Ten integracyjny w górach, o którym wszyscy gadają”.

Przez chwilę stałam jak wmurowana. Przypomniały mi się te wszystkie maile o oszczędzaniu i skromności, o tym, że „każdy dokłada cegiełkę”. I pomyślałam o mojej premii jak o czymś, co ktoś próbuje mi po prostu zabrać, bo mu pasuje.

„Wykreśliłam swoje nazwisko i zaniosłam listę do kadr. Bez żadnego „przepraszam””

Po pracy, kiedy w kuchni zrobiło się pusto, wróciłam tam z długopisem. Kartka była przyklejona mocno, taśma szarpała papier. Odkleiłam ją ostrożnie, żeby nie podrzeć kartki, i położyłam na blacie obok zlewu.

Przy mojej kwocie postawiłam jedną kreskę. Nieładną, krzywą, taką stawianą w nerwach. Dopisałam obok: „Nie wyrażam zgody na wpisanie mnie bez konsultacji”. Złożyłam wydruk na pół i wsunęłam do teczki, tej samej, w której noszę umowy i reklamacje.

- Aneta, co ty robisz? To jest dla wszystkich.

- Dla wszystkich jest budżet firmy. A to jest moja premia.

To był szef. Stał w drzwiach kuchni, jakby tylko czekał na taki moment. Spojrzał na kartkę, potem na mnie. Chciał coś powiedzieć, ale najwyraźniej liczył, że zacznę się tłumaczyć i mięknąć.

Nie zaczęłam. Poszłam prosto do działu kadr, zapukałam i podałam kartkę pani Iwonie, która zawsze miała na biurku miseczkę z landrynkami. Powiedziałam tylko, że moja zgoda nie jest domyślna, a „dobrowolna zrzutka” nie polega na wpisywaniu ludziom kwot bez pytania.

Wróciłam po kurtkę i wyszłam, zanim zaczęłabym się z tego tłumaczyć albo wkręcać w dyskusję. W windzie patrzyłam na swoje odbicie w metalowych drzwiach i dopiero tam zauważyłam, że nie zaciskam już szczęki. Nie było we mnie triumfu. Raczej cicha ulga, że tym razem nie oddałam czegoś tylko po to, żeby w pracy był spokój.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.