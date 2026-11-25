Marlena przez trzy tygodnie pisała na Tinderze z wdowcem wychowującym sześcioletniego syna

Konrad zjawił się na pierwszej randce z Olkiem, choć nie uprzedził Marleny

Chłopiec narysował rodzinę i dopisał przy Marlenie jedno słowo: „MAMA”

Przy deserze Olek powtórzył, co ojciec mówił o poprzedniej kobiecie

Następnego dnia Konrad napisał, że syn już pyta o kolejne spotkanie

„W profilu napisał o synu, ale nie o randce we troje”

Po rozwodzie nie szukałam księcia ani kogoś, kto będzie mnie zasypywał serduszkami od rana. Chciałam zwyczajnie poznać człowieka, z którym da się wypić kawę bez zerkania co chwilę na telefon. Konrad miał 38 lat, pracował w logistyce i od razu napisał w profilu, że sam wychowuje syna.

Nie ukrywał, że jest wdowcem. Pisał o Olku spokojnie, bez robienia z tego najważniejszego tematu każdej rozmowy. Wysyłał czasem zdjęcie klocków rozsypanych na dywanie albo krótką historię o tym, jak syn uparł się, że naleśniki trzeba kroić nożyczkami.

Ja też kilka razy napisałam, że lubię dzieci i że kiedyś chciałabym jeszcze mieć rodzinę. Nie uważałam tego za deklarację składaną pierwszemu lepszemu mężczyźnie z aplikacji. Po prostu rozmowa zeszła na plany, a ja nie chciałam udawać kogoś, komu wszystko jedno.

„Na pierwszą randkę przyszedł z synem”

Umówiliśmy się w sobotę o piętnastej w kawiarni przy rynku. Wybrałam granatową sukienkę, tę bez przesadnego dekoltu, ale taką, w której czuję się dobrze. Przyszłam dziesięć minut wcześniej i zamówiłam wodę, bo ręce miałam dziwnie chłodne.

Konrad wszedł punktualnie. Od razu go rozpoznałam, ale obok niego stał kilkuletni blondyn w zielonej bluzie, ściskający teczkę z dinozaurami. Konrad podszedł do stolika i powiedział, że bardzo przeprasza, ale opiekunka Olka odwołała w ostatniej chwili.

Przez moment nie wiedziałam, czy mam się uśmiechnąć, czy zapytać, dlaczego wcześniej nie wysłał choć jednej wiadomości. Olek spojrzał na mnie poważnie i podał mi rękę. Usiedliśmy we trójkę, a Konrad od razu zamówił synowi kakao i szarlotkę.

„Przez godzinę próbowałam uwierzyć, że to tylko pech”

Olek był naprawdę grzeczny. Wyjął z teczki kredki i blok, a Konrad położył przed nim kartkę i poprosił, żeby coś narysował. Dzięki temu przez pierwszą godzinę mogliśmy normalnie rozmawiać, choć co kilka minut Konrad zerkał, czy syn nie rozlał kakao.

Dowiedziałam się, że Konrad lubi jeździć rowerem po Kampinosie i że nie znosi sosów z torebki. Miał spokojny głos, słuchał, kiedy opowiadałam o pracy w biurze rachunkowym, i pamiętał rzeczy z naszych wiadomości. Złapałam się nawet na tym, że zaczynam myśleć, iż z tej niezręcznej sytuacji może jeszcze wyjść całkiem miłe popołudnie.

Potem Olek przysunął do mnie kartkę. Był na niej duży dom, tata w niebieskiej koszuli, mały chłopiec z piłką i kobieta z długimi brązowymi włosami. Obok chłopca widniał koślawy napis: „MAMA”.

„Przy szarlotce zapytał, czy zostanę jego nową mamą”

Spojrzałam na rysunek, potem na Olka, który patrzył na mnie z miną tak poważną, że aż odłożyłam łyżeczkę. Chłopiec wskazał kobietę na kartce i zapytał: „To ty, prawda? Będziesz moją nową mamą?”. Przez chwilę nie potrafiłam nic powiedzieć.

Chciałam odpowiedzieć łagodnie, nie zawstydzić go i jednocześnie nie obiecywać czegoś, czego nie mogłam obiecać po jednej kawie. Zanim jednak ułożyłam zdanie, Olek dodał: „Bo tata mówi, że poprzednia pani nie lubiła dzieci”. Powiedział to zwyczajnie, jakby przekazywał informację o pogodzie.

Konrad parsknął śmiechem i pogłaskał syna po głowie. Nie powiedział, że to nie jest temat dla dziecka, nie zmienił rozmowy, nawet nie wyglądał na zakłopotanego. Siedziałam naprzeciwko niego z łyżeczką w dłoni i nagle przestałam widzieć w nim tego uważnego mężczyznę z wiadomości.

„Powiedział, że robię problem, choć lubię dzieci”

Zapytałam cicho, czy naprawdę rozmawia z Olkiem o kobietach, z którymi się spotyka. Konrad wzruszył ramionami i stwierdził, że dzieci czują ludzi, a Olek od razu mnie polubił. Dodał, że nie ma sensu robić z tego problemu, skoro sama pisałam, że marzy mi się rodzina.

Zrobiło mi się gorąco. To, że lubię dzieci, nie znaczy, że po pierwszej randce mam odpowiadać jego synowi, czy zostanę jego mamą. Powiedziałam Konradowi, że jego syn nie powinien dostawać takich nadziei po pierwszej randce.

Konrad spoważniał, ale bardziej wyglądał na urażonego niż zaniepokojonego. Stwierdził, że przesadzam i że Olek po prostu potrzebuje kogoś bliskiego. Zapłaciłam za swoją kawę, pożegnałam chłopca, a jego rysunek zostawiłam na stoliku, bo nie chciałam zabierać go jak dziwnej pamiątki.

„Następnego dnia napisał, że Olek pyta o mnie”

Wróciłam do mieszkania przed osiemnastą, zdjęłam buty w przedpokoju i długo stałam w kuchni, nie włączając światła. Na blacie stał kubek po porannej herbacie. Kiedy odłożyłam torebkę, znalazłam w niej pojedynczą zieloną kredkę. Musiała wpaść tam, kiedy Olek pokazywał mi swoje rysunki.

Następnego dnia po śniadaniu dostałam wiadomość od Konrada. Napisał, że Olek pyta, kiedy znowu zobaczą panią Marlenę, bo chce dokończyć dla mnie obrazek. Pod spodem dodał, że ma nadzieję, iż nie przekreślam go przez jedno dziecięce pytanie.

Patrzyłam na ekran, a obok telefonu leżała ta zielona kredka. Mogłam odpisać, że nie chcę, żeby Konrad wciągał mnie w życie swojego syna już po pierwszej randce. Zamiast tego odłożyłam telefon na parapet, bo nadal nie wiedziałam, czy Konrad szuka partnerki, czy po prostu kogoś, kto szybko zajmie miejsce mamy Olka.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.