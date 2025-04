Aktywna wiosną z wygodnym i modnym obuwiem

Po zimie, kiedy dni stają się dłuższe i cieplejsze, nasze ciała domagają się ruchu, a natura zachęca do spędzania czasu na zewnątrz. To doskonała pora, aby wyjść na spacer, pojeździć na rowerze, czy wyruszyć na krótką wycieczkę pieszą. Dobrze w tym czasie zadbać o wygodę i bezpieczeństwo swoich stóp, a odpowiednie buty mogą tu zdziałać naprawdę dużo. Dlaczego warto rozważyć zakup butów trekkingowych? Ponieważ nie tylko zwiększą one komfort podczas wiosennych aktywności, ale także sprawią, że będziemy gotowi na spontaniczne wędrówki poza miastem. Niezależnie od tego, czy to wypad do pobliskiego lasu, czy po prostu spacer po parku – odpowiednie buty są najlepszym sojusznikiem. Doskonale wie o tym włoska marka Grisport, która na sezon wiosna-lato 2025 przygotowała wiele ciekawych modeli, które łączą modny design z nowoczesnymi technologami. Oto kilka z nich.

Grisport 81000V03M2 to uniwersalny męski miejski model, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas trekkingowych wycieczek. Buty mają wygodny krój z klasycznym sznurowaniem, które pozwala na idealne dopasowanie do stopy, zapewniając stabilność i komfort noszenia. Niski profil sprzyja cyrkulacji powietrza, pomagając utrzymać skórę suchą i świeżą. Przewiewna cholewka skutecznie odprowadza wilgoć, a syntetyczny materiał łączy estetykę z wysoką trwałością. Profilowana wkładka wewnętrzna dostosowuje się do kształtu stopy, zwiększając wygodę na każdym kroku, a ta z elastycznej pianki amortyzuje wstrząsy, chroniąc stawy. Do tego gumowa podeszwa gwarantuje doskonałą przyczepność, co zwiększa bezpieczeństwo na śliskich nawierzchniach. Dodatkowo, praktyczna pętelka z tyłu ułatwia zakładanie i zdejmowanie obuwia. Natomiast Grisport GR-25-10-9009L to różowe sportowe buty z linii ‘city’ dla kobiet, utrzymane w klimacie najmodniejszych sneakersów. Mają białą podeszwę ozdobioną czarnymi nakrapianymi elementami, a ich cholewka wykonana jest z przewiewnej siateczki, co zapewnia dobrą wentylację i odprowadzanie wilgoci. Klasyczne sznurowanie pozwala na dobre dopasowanie do stopy, a na pięcie znajduje się zielona pętelka ułatwiająca zakładanie. Język i wnętrze są wyściełane dla większego komfortu, a technologia ‘memoryfoam’ sprawia, że buty dostosowują się do kształtu stopy, zapewniając miękkość i amortyzację. Profilowany bieżnik zwiększa przyczepność, co czyni ten model idealnym na co dzień.

Zarówno on, jak i ona, mając na uwadze aktywności w terenie, powinni zwrócić uwagę na dwa kolejne modele. Grisport 15409S2 mają nowoczesną, wytrzymałą i sprawdzoną podeszwę Vibram® stosowaną w butach turystycznych i górskich. Dzięki opatentowanej mieszance gumowej cechuje się ona wyjątkową amortyzacją, jest odporna na ścieranie oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Te niskie buty trekkingowe mają cholewkę z przewiewnego, ale wytrzymałego materiału tekstylnego, wzmacnianego w kluczowych miejscach dla lepszej trwałości i ochrony. Klasyczne sznurowanie zapewnia dobre dopasowanie do stopy, a wyściełane wnętrze poprawia komfort. Ponadto wzmocniony przód gwarantuje dodatkową ochronę palców przed uderzeniami. No i te niebieskie akcenty! Natomiast Grisport 10268D16G wyróżnia opatentowana przez firmę membrana Gritex, zapewniająca odporność na wilgoć i chłód. Jest materiałem oddychającym i gwarantującym właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz buta. Ten model ma cholewkę wykonaną ze skóry naturalnej w brązowym kolorze, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, a czarny materiał na pięcie i w okolicy kostki zapewnia dodatkową stabilizację i ochronę. Gruba, gumowa podeszwa z mocnym bieżnikiem to dobra przyczepność na różnych nawierzchniach, a wyściełane wnętrze i profilowana wkładka zwiększają wygodę podczas dłuższych wędrówek. To klasyczne buty trekkingowe, które sprawdzą się zarówno na górskich szlakach, jak i w codziennym użytkowaniu w trudniejszych warunkach.

Ta wiosna ma być naprawdę aktywna? Dużo ruchu w trudnym terenie? W takim razie mężczyźni powinni zwrócić uwagę na model Grisport 13701N32G. To wysokie beżowe „outdoory” ze skórzaną cholewką i kontrastowymi czerwonymi sznurówkami, które łączą funkcjonalność z estetyką. Mają podeszwę Vibram® oraz wodoodporną membranę Gritex, która chroni przed wilgocią, jednocześnie umożliwiając stopom „oddychanie”. Gumowa podeszwa gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie, a klasyczne sznurowanie z metalowymi przelotkami umożliwia precyzyjne dopasowanie buta do stopy. Panie zaś niech spojrzą na model Grisport 15003N3G. To obuwie z cholewką ze skóry nubukowej oraz tkaniny, zapewniających komfort noszenia i wysoką trwałość. Model ten posiada wzmocnioną okolicę palców i pięty oraz masywny kołnierz dodatkowo osłaniający kostkę. Podeszwa Vibram® i membrana Gritex również ‘obecne’. Wodoodporność, wysoka stabilność oraz dobra amortyzacja – czego chcieć więcej?

i Autor: materiały prasowe Grisport

