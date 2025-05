Aloha Beauty! Makijaż Inspirowany Hawajami – Przenieś Wakacyjny Klimat do Swojej Codzienności

Od kiedy zaczęłam dodawać to do szamponu, to mój mąż ciągle dotyka moich włosów. Są miękkie i pełne blasku niczym tafla. 1 łyżeczka wymieszana z szamponem zregeneruje i nabłyszczy włosy

Podstawą makijażu inspirowanego Hawajami jest promienna, muśnięta słońcem cera. Zamiast ciężkiego podkładu, wybierz lekki krem BB lub CC, który wyrówna koloryt skóry i zapewni naturalne wykończenie. Następnie sięgnij po bronzer w ciepłym, brzoskwiniowym odcieniu i delikatnie wymodeluj kości policzkowe, skronie i linię żuchwy. Pamiętaj, aby dobrze rozetrzeć produkt, aby uniknąć ostrych linii i uzyskać efekt naturalnej opalenizny. Na szczyty kości policzkowych nałóż rozświetlacz w złotym lub brzoskwiniowym odcieniu, aby dodać cerze blasku i świeżości.

Kolejnym krokiem jest makijaż oczu, który powinien być subtelny i rozświetlający. Zamiast ciemnych cieni, wybierz jasne, pastelowe odcienie, takie jak błękit, zieleń, róż lub złoto. Na całą powiekę nałóż cień w jasnym, neutralnym odcieniu, a w zewnętrznym kąciku oka delikatnie rozetrzyj cień w odcieniu brązu lub złota. Na środek powieki nałóż cień w odcieniu złota lub rozświetlający pigment, aby dodać spojrzeniu blasku. Użyj brązowej maskary, aby delikatnie podkreślić rzęsy. Możesz również użyć kredki w odcieniu brązu lub złota, aby narysować cienką kreskę wzdłuż linii rzęs.

Usta w makijażu inspirowanym Hawajami powinny być naturalne i nawilżone. Zamiast matowych pomadek, wybierz błyszczyki w odcieniach różu, brzoskwini lub nude. Możesz również użyć pomadki w odcieniu nude i nałożyć na nią warstwę błyszczyka, aby dodać ustom blasku. Pamiętaj o regularnym nawilżaniu ust, aby były miękkie i gładkie. Możesz użyć balsamu do ust z dodatkiem olejku kokosowego, który dodatkowo podkreśli wakacyjny klimat.

Kokosowy pocałunek i błogość zachodu słońca od marki essence

Aloha, babes! Słońce na skórze, sól w powietrzu i beztroskie plażowe życie - nowa essence Trend Edition „aloha, babes!”przenosi wszystkie wakacyjne wibracje prosto do Twojej rutyny pielęgnacyjnej. Dzięki delikatnemu kokosowemu zapachowi, marzycielskiej konsystencji i promiennemu blaskowi, tropikalne wibracje trafiają do Twojej kosmetyczki. Błyszczyk w sztyfcie w uroczym kształcie hibiskusa nadaje ustom błyszczące wykończenie, a balsam do ust i olejek do ust zapewniają intensywną pielęgnację - absolutny must-have w torbie plażowej. Rozświetlacz Flower Highlighter rozświetla twarz tak, jakbyś właśnie wróciła z plaży - w komplecie blask słońca! Nasz popularny tusz do rzęs i brwi w żelu jest teraz dostępny w świeżym, letnim designie i zapewnia naturalny wygląd bez wysiłku - bez dodatkowych kroków. Aby uzyskać idealny wygląd klapek, urocze hibiskusowe separatory palców są najlepszym pomocnikiem w pedicure - praktyczne, stylowe i łatwe do spakowania do każdej torby podróżnej.

i Autor: materiały prasowe essence

