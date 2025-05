Anna Czartoryska-Niemczycka nową ambasadorką marki Yonelle 

Nowa era blasku. Podaruj swojej skórze to, co najlepsze

Marka Yonelle, polski lider w innowacyjnej pielęgnacji anti-aging, ogłosiła współpracę z aktorką i wokalistką Anną Czartoryską-Niemczycką. Wyjątkowe połączenie autentyczności, klasy i naturalności, które definiują Annę Czartoryską-Niemczycką, doskonale wpisują się w wartości marki, która stawia na naukę, innowacje i skuteczność pielęgnacji.

„MARKA, KTÓREJ UFAM. SKÓRA, KTÓRĄ KOCHAM” – mówi Anna Czartoryska-Niemczycka. „Wybrałam markę Yonelle, bo to polskie kosmetyki, stworzone przez polskie kobiety naukowczynie, których skuteczność została udowodniona nie tylko przez badania naukowe, ale też przez moje własne doświadczenie”.

Aktorka, która od lat pozostaje symbolem elegancji i naturalnego piękna, dołącza do grona Yonelle, aby promować innowacyjne podejście do pielęgnacji skóry dojrzałej, oparte na autorskiej koncepcji SKIN PENETRATION REVOLUTION™. Jej świadome podejście do pielęgnacji, zaufanie do skutecznych rozwiązań i dbałość o jakość czynią z niej idealną ambasadorkę marki.

„Dojrzała, czyli piękna. Czyli świadoma swojej wartości. Świadoma swoich atutów. Wiedząca, czego chce. Akceptująca siebie, żyjąca pełnią życia, spełniona, szczęśliwa” – podkreśla Anna Czartoryska-Niemczycka, opisując swoje podejście do piękna i pielęgnacji.

WSPÓŁPRACA OPARTA NA AUTENTYCZNOŚCI I ŚWIADOMOŚCI

„Nasza współpraca wynika z głębokiego porozumienia – w podejściu do kobiecości, pielęgnacji i wartości, jakie stoją za codziennymi wyborami. Anna Czartoryska-Niemczycka wnosi do Yonelle to, co dla nas fundamentalne: autentyczność, klasę i świadomą dbałość o jakość. To wspólna opowieść o pięknie, które idzie w parze ze świadomością” – mówi Katarzyna Tekień-Dźwierżyńska, Dyrektor Marketingu Yonelle.

W ramach współpracy Anna Czartoryska-Niemczycka pojawi się w kampaniach promocyjnych marki, obejmujących szeroko zakrojone działania w digitalu oraz w social mediach. Jej naturalny wizerunek i świadome podejście do pielęgnacji mają inspirować kobiety do dbania o siebie w i nauką.

i Autor: materiały prasowe Yonelle

