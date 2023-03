Bajeranckie promocje w Biedronce zwalą Cię z nóg. Za ten krem warto się namęczyć. Tylko 13 zł, a bruzdy zmarszczkowe się wygładzą, a skóra ujędrni

Promocje w Biedronce. Hitowy kosmetyk przeciwzmarszczkowy za mniej niż 13

Kosmetyki o działaniu przeciwstarzeniowym to jeden z największych segmentów rynku beauty. Nic w tym dziwnego, procesów starzenia się skóry nie da się całkowicie wyeliminować, można je jednak znacząco spowolnić. Aby "zatrzymać" upływający zegar czasu dbaj o nawilżenie skóry, prowadź aktywny i zdrowy tryb życia, a także stosuj dobrze dobraną pielęgnację. W najnowszej gazetce promocyjnej wszystkich miłośników polskich kosmetyków czeka miła niespodzianka. Produkty marki Eveline Cosmetics kupisz w promocyjnych cenach. Na sklepowych półkach w wybranych placówkach Biedronki znajdziesz między innymi rewelacyjne sera przeciwstarzeniowe, które teraz kosztują jedynie 12,99 zł.

Pierwsze z nich to EVELINE COSMETICS SKONCENTROWANA FORMUŁA SERUM LIFTINGUJĄCE DO TWARZY, SZYI I DEKOLTU. To wyjątkowe serum, które powstało z myślą o skórze dojrzałej. Zapewni ono Twojej cerze bombę potrzebnych jej składników. W jego składzie znajdziesz między innymi odżywcze peptydy oraz koloidalne złoto. Drugą propozycją z promocji Biedronki jest EVELINE COSMETICS SKONCENTROWANA FORMUŁA SERUM DO TWARZY ODMŁODZENIE. To z kolei produkt, który znacząco wygładza zmarszczki oraz napina skórę. Zawiera on w sobie między innymi retinol w składzie o,2 proc. oraz ceramidy, które zatroszczą się o odżywienie i poprawę wyglądu cery.

