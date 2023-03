Magiczny puder z promocji Rossmanna przykryje każdą zmarszczkę. Hit dla kobiet po 50-tce. Kosztuje tylko 10 zł, a daje efekt jak luksusowe kosmetyki

Wystrzałowy puder w promocji Rossmanna! Hit dla kobiet po 50-tce, który nie podkreśla zmarszczek

Nowe promocje w Rossmannie. Puder to jeden z najstarszych kosmetyków do makijażu. W czasach nowożytnych, puder kojarzymy z mocno matującymi suchymi formułami, które przypominają drobno zmieloną mąkę. Tego rodzaju pudry dosyć mocno podkreślały zmarszczki oraz uwydatniały suchość skóry. Dzisiaj na rynku znajdziesz o wiele bardziej zaawansowane formuły które rewelacyjnie sprawdzą się u kobiet po 50-tce. Taką propozycją się puder z najnowszej promocji Rossmanna. Puder bananowy Wibo, I Choose What I Want w promocji Rossmanna upolujesz teraz za 9,99 zł. Jest do delikatnie żółty puder, który sprawia, że skóry nabiera ciepłych tonów i nie będzie wyglądać blado. Specjalistyczna formuła nie podkreśla zmarszczek, wręcz przeciwnie, minimalizuje ich widoczność. Puder Wibo z promocji Rossmanna, dzięki pigmentom HD dodaje skórze blasku i sprawia, że nie jest ona zbyt matowa i "płaska". To rewelacyjny puder do codziennego stosowania. Sprawdzi się on podczas wiosennych i letnich makijaży.

i Autor: materiały prasowe Rossmann promocje

