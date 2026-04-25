BasicLab wprowadza Napinające serum liftingujące - widoczny efekt napięcia i wygładzenia już od pierwszej aplikacji

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-25 11:32

BasicLab prezentuje nowość, która powstała z bardzo konkretną obietnicą: lifting, napięcie i wygładzenie, które nie tylko czuć, ale też widać. Napinające serum liftingujące dostępne jest w dwóch wariantach - Dermocosmetics i Cosmetology – i jest idealną propozycją dla cer wrażliwych, które potrzebują skutecznego efektu liftingu przy zachowaniu wysokiego komfortu stosowania i wykluczeniu ryzyka podrażnień.

BasciLab

i

Autor: BasciLab/ Materiały prasowe

Utrata jędrności skóry to proces, który zaczyna się wcześniej, niż zwykle się  spodziewamy - często jeszcze zanim pojawią się wyraźne zmarszczki. Coraz więcej osób  szuka więc kosmetyków, które odpowiadają nie tylko na aktualne potrzeby skóry, ale  również wspierają ją w radzeniu sobie z upływem czasu. Jednocześnie rośnie  potrzeba łączenia skuteczności z przyjemnością stosowania - kosmetyk ma działać, ale  też dobrze się nosić na skórze, wpisywać w codzienną rutynę i współpracować z innymi  produktami. Nowe serum BasicLab powstało dokładnie w odpowiedzi na te  oczekiwania.  

To, co wyróżnia serum już przy pierwszym kontakcie, to jego unikatowa konsystencja. To  nie tylko efekt sensoryczny - to także sygnał wysokiej koncentracji składników  aktywnych.

„Wyjątkowa, sprężysta i żelowa konsystencja Napinającego serum liftingującego otula  skórę podczas aplikacji, zapewniając natychmiastowe uczucie komfortu, nawilżenia i wygładzenia. Świetnie sprawdza się jako element pielęgnacji warstwowej, wzmacniając  lub uzupełniając kolejne kroki rutyny bez efektu rolowania i uczucia obciążenia. Już po  pierwszej aplikacji skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej napięta i sprężysta, z efektem  subtelnego wygładzenia zmarszczek mimicznych” - mówi Małgorzata Pietrzykowska, kosmetolożka BasicLab.

Dwa poziomy zaawansowania - jeden cel: napięta, gładsza skóra

Napinające serum liftingujące DERMOCOSMETICS

  •  15% kompleksu neuropeptydów - wspiera napięcie skóry i ochronę włókien kolagenowych,
  •  3% glikoiny - odpowiada za nawilżenie i poprawę elastyczności,
  •  witamina B12 - działa kojąco i łagodząco,  
  • PDRN - wspiera procesy regeneracyjne.   

Idealne dla skóry dojrzałej, jak i tej, która dopiero zaczyna tracić jędrność i elastyczność.  Działa wygładzająco, napinająco, wspiera regenerację oraz profilaktykę anti-aging, dlatego warto sięgnąć po nie już teraz, zanim oznaki starzenia staną się bardziej  widoczne.

BasicLab

i

Napinające serum liftingujące COSMETOLOGY

  •  25% kompleksu neuropeptydów,  
  •  5% glikoiny,  
  • 5% kompleksu komórek macierzystych ze śnieżnego lotosu - wspiera rozświetlenie i wyrównanie kolorytu skóry,
  •  witamina B12.  

Przeznaczone dla skóry dojrzałej i wymagającej, z widoczną utratą napięcia,  zmarszczkami oraz nierównym kolorytem. Zapewnia intensywny efekt liftingu, poprawia strukturę skóry, wspiera pielęgnację po zabiegach kosmetologicznych i przywraca blask  cerze zmęczonej oraz poszarzałej.

BasciLab

i

BasciLab

i

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki