BasicLab wprowadza Napinające serum liftingujące - widoczny efekt napięcia i wygładzenia już od pierwszej aplikacji

Utrata jędrności skóry to proces, który zaczyna się wcześniej, niż zwykle się spodziewamy - często jeszcze zanim pojawią się wyraźne zmarszczki. Coraz więcej osób szuka więc kosmetyków, które odpowiadają nie tylko na aktualne potrzeby skóry, ale również wspierają ją w radzeniu sobie z upływem czasu. Jednocześnie rośnie potrzeba łączenia skuteczności z przyjemnością stosowania - kosmetyk ma działać, ale też dobrze się nosić na skórze, wpisywać w codzienną rutynę i współpracować z innymi produktami. Nowe serum BasicLab powstało dokładnie w odpowiedzi na te oczekiwania.

To, co wyróżnia serum już przy pierwszym kontakcie, to jego unikatowa konsystencja. To nie tylko efekt sensoryczny - to także sygnał wysokiej koncentracji składników aktywnych.

„Wyjątkowa, sprężysta i żelowa konsystencja Napinającego serum liftingującego otula skórę podczas aplikacji, zapewniając natychmiastowe uczucie komfortu, nawilżenia i wygładzenia. Świetnie sprawdza się jako element pielęgnacji warstwowej, wzmacniając lub uzupełniając kolejne kroki rutyny bez efektu rolowania i uczucia obciążenia. Już po pierwszej aplikacji skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej napięta i sprężysta, z efektem subtelnego wygładzenia zmarszczek mimicznych” - mówi Małgorzata Pietrzykowska, kosmetolożka BasicLab.

Dwa poziomy zaawansowania - jeden cel: napięta, gładsza skóra

Napinające serum liftingujące DERMOCOSMETICS

15% kompleksu neuropeptydów - wspiera napięcie skóry i ochronę włókien kolagenowych,

3% glikoiny - odpowiada za nawilżenie i poprawę elastyczności,

witamina B12 - działa kojąco i łagodząco,

PDRN - wspiera procesy regeneracyjne.

Idealne dla skóry dojrzałej, jak i tej, która dopiero zaczyna tracić jędrność i elastyczność. Działa wygładzająco, napinająco, wspiera regenerację oraz profilaktykę anti-aging, dlatego warto sięgnąć po nie już teraz, zanim oznaki starzenia staną się bardziej widoczne.

Napinające serum liftingujące COSMETOLOGY

25% kompleksu neuropeptydów,

5% glikoiny,

5% kompleksu komórek macierzystych ze śnieżnego lotosu - wspiera rozświetlenie i wyrównanie kolorytu skóry,

witamina B12.

Przeznaczone dla skóry dojrzałej i wymagającej, z widoczną utratą napięcia, zmarszczkami oraz nierównym kolorytem. Zapewnia intensywny efekt liftingu, poprawia strukturę skóry, wspiera pielęgnację po zabiegach kosmetologicznych i przywraca blask cerze zmęczonej oraz poszarzałej.

