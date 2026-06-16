Beauty Drops rozszerza portfolio o gamę do oczyszczania i tonizacji. Skuteczna pielęgnacja zaczyna się od pierwszego kroku

Nowości Beauty Drops są dostępne w czterech seriach, a każda z nich bazuje na starannie dobranych składnikach aktywnych o potwierdzonej skuteczności -takich jak prebiotyki, ceramidy, witamina C, kwasy AHA, kwas hialuronowy, aminokwasy, niacynamid czy cynk. Nowa gama Beauty Drops została przetestowana dermatologicznie, a żele i emulsja myjąca dodatkowo okulistycznie, również na skórze wrażliwej.

Cztery linie dopasowane do potrzeb skóry

Calm Drops - do skóry wrażliwej i reaktywnej

Łagodząca emulsja do mycia z pantenolem i CICA - 100% badanych potwierdza ukojenie skóry i potwierdza, że produkt zmniejsza uczucie pieczenia skóry*

Emulsyjny tonik łagodzący z prebiotykami i ceramidami - 90% badanych potwierdza zmniejszenie widoczności zaczerwienień, a 95% potwierdza ukojenie skóry po użyciu

Glow Drops - do skóry z przebarwieniami i pozbawionej blasku

Rozświetlający żel do mycia z witaminą C i kwasem traneksamowym - 90% badanych potwierdza zmniejszenie widoczności drobnych nierówności i przebarwień

Tonik rozświetlający z witaminą C i kwasami AHA - 95% badanych potwierdza poprawę kolorytu skóry, a 80% badanych zmniejszenie widoczności przebarwień

Moist Drops - do skóry suchej i odwodnionej

Nawilżający żel do mycia z kwasem hialuronowym i aminokwasami - 100% badanych potwierdza, że po użyciu produktu skóra jest miękka i gładka

Tonik nawilżający z trehalozą i kwasem PHA - 95% badanych uważa, że produkt zapewnia efekt „glass skin”

Smooth Drops - do skóry tłustej i z niedoskonałościami

Wygładzający żel do mycia z niacynamidem i cynkiem - Natychmiastowo redukuje nadmiar sebum średnio o 96%

Tonik wygładzający z kwasem salicylowym i azeloglicyną - 95% badanych potwierdza, że skóra mniej się wyświeca w ciągu dnia

Personalizacja i elastyczność rutyny

Nowa gama została zaprojektowana tak, aby produkty można było dowolnie łączyć i miksować, tworząc własną rutynę pielęgnacyjną dopasowaną do aktualnych potrzeb skóry. Dodatkowym ułatwieniem są krótkie pytania umieszczone na odwrocie opakowań, które pomagająkonsumentkom i konsumentom dobrać odpowiednią linię. Odpowiadając twierdząco na co najmniej dwa z nich dowiadujemy się, że dany kosmetyk jest odpowiedni dla naszej skóry.

Nowa linia do oczyszczania i tonizacji Beauty Drops jest dostępna na stronie beautydrops.pl.

Autor: Beauty Drops / Materiały prasowe