Woja twarz to płótno – ujawnij na nim to, czego na co dzień nie pokazujesz!

Kosmetyki about-face to propozycja dla osób, które cenią odwagę, kreatywność i wyrazisty styl w makijażu. Marka łączy wysoką jakość formuł z modnym designem, tworząc produkty odpowiadające na potrzeby współczesnych miłośników beauty. Tworząc wysokiej jakości kosmetyki, about-face zachęca do wyrażania siebie na własnych zasadach, podkreślając, że każdy z nas jest wyjątkowy, wielowymiarowy i piękny. Z takiego podejścia zrodziła się idea stworzenia społeczności wokół hasła Your Face Is Canvas zachęcająca do ujawniania swojej ekspresji i często chowanej osobowości za pomocą makijażu. Tym samym marka staje się platformą dającą przestrzeń do wyrażania siebie i pokazania światu tego, kim naprawdę jesteśmy, gdy nie ograniczają nas żadne bariery.

15 czerwca startuje kampania otwierająca konkurs YourFaceIsCanvas. Czworo zaproszonych do kampanii makijażystów opublikuje na Instagramie i Tik Toku makijaże wykonane kosmetykami marki. Każda z prac będzie autorską i osobistą interpretacją hasła #YourFaceIsCanvas, inspirując odbiorców do twórczej ekspresji i zachęcając do udziału w konkursie. Zadaniem konkursowym będzie stworzenie dowolnego makijażu oddającego hasło: Twoja twarz to płótno – ujawnij na nim to, czego na co dzień nie pokazujesz! Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie makijażu z wykorzystaniem co najmniej jednego kosmetyku about-face, a następnie opublikowanie zdjęcia bądź filmu prezentującego look na Instagramie lub TikToku z hashtagiem #YourFaceIsCanvas. Dodatkowo uczestnicy muszą obserwować profil @douglas_polska oraz oznaczyć go w swoim konkursowym materiale. Kolejnym krokiem jest przesłanie pracy na dedykowany landing page’a wraz z wyraźnym zdjęciem makijażu, tytułem pracy oraz krótkim opisem inspiracji stojącej za stworzoną kreacją.

Osoby, które poprawnie dokonają zgłoszenia, otrzymają kod rabatowy -25% do wykorzystania na douglas.pl. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 8 lipca. Nagrodą w konkursie jest realna obecność w projekcie artystycznym marki beauty, czyli prezentacja zwycięskich prac na organizowanej przez DOUGLAS x about-face wystawie sztuki Your Face Is Canvas w Galerii Młociny w dniach 24.07-25.07, zaproszenie na ekskluzywny Douglas Summer Cruise oraz gift bag.

Wystawa w Galerii Młociny stanowi zwieńczenie konkursu i jednocześnie najpełniejszy wyraz idei kampanii. Prace będące efektem osobistej ekspresji uczestników zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności w formie zbiorowej ekspozycji. Centralnym elementem wystawy będzie siedem wielkoformatowych fotografii wyłonionych w konkursie. Przy każdej z nich znajdą się słuchawki umożliwiające odsłuchanie wygenerowanej przy wsparciu AI opowieści autora, odsłaniającej inspiracje, intencje i emocje stojące za makijażem.