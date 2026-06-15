Zdobądź wyjątkowe Charmsy od Rossmanna na zwieńczenie akcji „Piniary”

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-15 15:57

Za nami 12 miesięcy kolekcjonowania – 12 pinów Rossmann x KOPI, z których każdy był osobistym komplementem do noszenia ze sobą każdego dnia! Dla wszystkich Piniar Rossmann przygotował unikatowe Charmsy na zwieńczenie kolekcji.

Rossmann x Kopi
Autor: Rossmann x Kopi/ Materiały prasowe

Bo każda Rossmanniara to Piniara! Pierwsza edycja kolekcjonerskiej akcji zbierania wyjątkowych pinów, zaprojektowanych specjalnie dla Rossmanna przez Natalię Kopiszkę dobiega końca. Przez ostatni rok, co miesiąc wykonywaliście misje w aplikacji Rossmann PL i odbieraliście w naszych drogeriach kolekcjonerskie piny. Był: uśmiech, szminka, pędzel, dłoń i wiele innych – wszystkie typowe dla biżuterii Kopi. Inspirowane kobiecym ciałem, wintydżowym wzornictwem i motywami drogeryjnymi. Każdy pin symbolizuje inny komplement, który ma dodać Ci siły, by iść przed siebie z podniesioną głową i błyszczeć jak on!

 Pora na szczególne zwieńczenie! Już od wtorku 23 czerwca w aplikacji Rossmann.pl dostępna będzie ostatnia misja. Do zdobycia jedyne w swoim rodzaju ozdobne Charmsy – biżuteria, którą możesz przypiąć do bransoletki, łańcuszka, kolczyków czy ulubionych sneakersów!

 Charmsy są utrzymane w motywach kolekcji Rossmann X KOPI. Zdobądź ten oryginalny karabińczyk z przypiętą dłonią i monetką z okiem, wykonując zadania w aplikacji. Tym razem misja potrwa 3 dni i kolejno każdego dnia na Piniary będzie czekało inne zadanie. Wykonaj wszystkie, zgarnij Charmsa w drogerii i noś go tak, jak lubisz. Zabierz go ze sobą na wakacyjne spacery, wędrówkę w górach, opalanie na plaży lub przypnij do kolczyków i idź na imprezę lub letni festiwal. Pamiętaj, liczba Charmsów jest ograniczona.

Piny Rossmann x Kopi to coś więcej niż ładne przypinki. To elementy Twojej historii, klucz do wyrażania siebie i czerpania siły, a limitowane Charmsy to perełka, którą każda Rossmanniara powinna mieć w swojej kolekcji.

A kim są Piniary? To entuzjastki pozytywnej energii, które z dumą noszą swoje piny – symbole wiary w siebie. Zodiakary wierzą w moc gwiazd, kamieniary w moc kamieni, a piniary w moc pinów z Rosska!

Rossmann x Kopi
Autor: Rossmann x Kopi/ Materiały prasowe
Rossmann x Kopi
Autor: Rossmann x Kopi/ Materiały prasowe
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