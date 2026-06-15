Zdobądź wyjątkowe Charmsy od Rossmanna na zwieńczenie akcji „Piniary”

Bo każda Rossmanniara to Piniara! Pierwsza edycja kolekcjonerskiej akcji zbierania wyjątkowych pinów, zaprojektowanych specjalnie dla Rossmanna przez Natalię Kopiszkę dobiega końca. Przez ostatni rok, co miesiąc wykonywaliście misje w aplikacji Rossmann PL i odbieraliście w naszych drogeriach kolekcjonerskie piny. Był: uśmiech, szminka, pędzel, dłoń i wiele innych – wszystkie typowe dla biżuterii Kopi. Inspirowane kobiecym ciałem, wintydżowym wzornictwem i motywami drogeryjnymi. Każdy pin symbolizuje inny komplement, który ma dodać Ci siły, by iść przed siebie z podniesioną głową i błyszczeć jak on!

Pora na szczególne zwieńczenie! Już od wtorku 23 czerwca w aplikacji Rossmann.pl dostępna będzie ostatnia misja. Do zdobycia jedyne w swoim rodzaju ozdobne Charmsy – biżuteria, którą możesz przypiąć do bransoletki, łańcuszka, kolczyków czy ulubionych sneakersów!

Charmsy są utrzymane w motywach kolekcji Rossmann X KOPI. Zdobądź ten oryginalny karabińczyk z przypiętą dłonią i monetką z okiem, wykonując zadania w aplikacji. Tym razem misja potrwa 3 dni i kolejno każdego dnia na Piniary będzie czekało inne zadanie. Wykonaj wszystkie, zgarnij Charmsa w drogerii i noś go tak, jak lubisz. Zabierz go ze sobą na wakacyjne spacery, wędrówkę w górach, opalanie na plaży lub przypnij do kolczyków i idź na imprezę lub letni festiwal. Pamiętaj, liczba Charmsów jest ograniczona.

Piny Rossmann x Kopi to coś więcej niż ładne przypinki. To elementy Twojej historii, klucz do wyrażania siebie i czerpania siły, a limitowane Charmsy to perełka, którą każda Rossmanniara powinna mieć w swojej kolekcji.

A kim są Piniary? To entuzjastki pozytywnej energii, które z dumą noszą swoje piny – symbole wiary w siebie. Zodiakary wierzą w moc gwiazd, kamieniary w moc kamieni, a piniary w moc pinów z Rosska!

Autor: Rossmann x Kopi/ Materiały prasowe