Propozycje na Dzień Ojca od LUSH

Relaksująca kąpiel dla taty

Domowe spa to doskonały sposób na chwilę wytchnienia po intensywnym dniu. Produkty do kąpieli z kolekcji na Dzień Ojca pozwalają stworzyć odprężający rytuał wzaciszu własnej łazienki. Wśród propozycji znalazły się kule do kąpieli DAD oraz Dad Dancing, stworzone specjalnie z myślą o tym wyjątkowym święcie. Miłośnicynieoczywistych rozwiązań mogą sięgnąć po Shrimply The Best – kulę do kąpieli w kształcie krewetki, która wnosi do codziennej pielęgnacji odrobinę humoru. Kolekcję uzupełniają cytrusowe propozycje Easy Peasy Lemon Squeezy oraz Eazy Breezy, które wypełniają łazienkę świeżymi i energetyzującymi aromatami.

Produkty do mycia ciała

Dla wszystkich ojców, którzy preferują szybki prysznic zamiast kąpieli, LUSH przygotował produkty do codziennego oczyszczania. Wśród nich można znaleźć Squeeze The Day – żel pod prysznic o soczystym, cytrynowym zapachu, który pomaga rozpocząć dzień z dawką świeżości. Uzupełnieniem kolekcji jest mydło To The Moon And Back, inspirowane wyjątkową więzią pomiędzy ojcami i ich dziećmi.

Pielęgnacja włosów i brody

W kolekcji nie zabrakło również produktów do pielęgnacji zarostu i włosów. Vegan Leather Jacket to olejek do włosów i brody, który pomaga zmiękczyć zarost, wygładzić włosy i nadać im zadbany wygląd. Miłośnicy kultowego zapachu Dirty mogą sięgnąć po olejek do brody z tej linii, który dzięki świeżym, miętowym nutom zapewnia uczucie komfortu i odświeżenia przez cały dzień.

Podaruj tacie to, co najlepsze

Z myślą o Dniu Ojca powstał również gotowy zestaw prezentowy DAD, który zawiera żel pod prysznic Squeeze The Day oraz kulę do kąpieli DAD. W ofercie znajdują się również dwa inne prezenty - Stormy Weather oraz Nice Beard!. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają prostego, ale wyjątkowego prezentu. Niezależnie od tego, czy tata preferuje szybki prysznic, pielęgnację brody czy relaksującą kąpiel, kolekcja LUSH pozwala dopasować upominek do jego codziennych rytuałów i indywidualnych upodobań.

Autor: LUSH/ Materiały prasowe

Autor: LUSH/ Materiały prasowe

Autor: LUSH/ Materiały prasowe