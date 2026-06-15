Gdy piękno spotyka włoski klimat. „Liberating Beauty - piękno, które daje wolność

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia Prezesa Selcos Distribution Adama Kacprzyka, który ciepłymi słowami przywitał zaproszonych gości, wprowadzając w wyjątkową atmosferę spotkania.

Podczas eventu uczestnicy zostali zaproszeni do interakcji: na dedykowanych etykietach definiowali, czym jest dla nich Liberating Beauty, by następnie współtworzyć unikalną tablicę z logotypem marki, eksponując na niej swoje autorskie interpretacje.

Inspirujący dialog, który poprowadziła brand manager marki Agata Korneluk z gwiazdami Anną Iberszer i Elą Romanowską oraz ekspertem pielęgnacyjnym Perfumerii Douglas Moniką Mantewką otworzył przed nami fascynujące, osobiste definicje piękna i pozwolił zgłębić wielowymiarowość tego konceptu przez pryzmat indywidualnych doświadczeń.

Podczas tego spotkania zaproszeni goście, gwiazdy, influencerzy mieli okazję poznać najnowsze trendy w pielęgnacji oraz bestsellerowe nowości włoskiego brandu, w tym kosmetyki do ciała z efektem GLASS SKIN. Przestrzeń wypełniły inspirujące rozmowy oraz testowanie innowacyjnych formuł kosmetycznych.

Marka Collistar rozwija swoją obecność na rynku we współpracy z zaufanym partnerem jakim są Perfumerie Douglas.

Autor: Selcos Distribution/ Materiały prasowe

Autor: Collistar/ Materiały prasowe

Autor: Collistar/ Materiały prasowe