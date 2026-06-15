Gdy piękno spotyka włoski klimat. „Liberating Beauty - piękno, które daje wolność

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-15 13:06

W dniu 10 czerwca 2026 r. w Skyworks27 na 27 piętrze odbył się wyjątkowy event promujący nową odsłonę marki Collistar, którego tłem był spektakularny widok na Pałac Kultury i Nauki. Wydarzenie stało się idealną okazją do celebracji nowej filozofii marki pod hasłem „Liberating Beauty -piękno, które daje wolność. To podejście, które stawia na autentyczność, naturalność i komfort. Zamiast dążyć do wyidealizowanych, nierealistycznych standardów, marka skupia się na uwalnianiu unikalnego piękna każdej osoby za pomocą prostych, skutecznych i przyjemnych w użyciu kosmetyków.

Collistar
Autor: Collistar/ Materiały prasowe

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego przemówienia Prezesa Selcos Distribution Adama Kacprzyka, który ciepłymi słowami przywitał zaproszonych gości, wprowadzając w wyjątkową atmosferę spotkania.

Podczas eventu uczestnicy zostali zaproszeni do interakcji: na dedykowanych etykietach definiowali, czym jest dla nich Liberating Beauty, by następnie współtworzyć unikalną tablicę z logotypem marki, eksponując na niej swoje autorskie interpretacje.

Inspirujący dialog, który poprowadziła brand manager marki Agata Korneluk z gwiazdami Anną Iberszer i Elą Romanowską oraz ekspertem pielęgnacyjnym Perfumerii Douglas Moniką Mantewką otworzył przed nami fascynujące, osobiste definicje piękna i pozwolił zgłębić wielowymiarowość tego konceptu przez pryzmat indywidualnych doświadczeń.

Podczas tego spotkania zaproszeni goście, gwiazdy, influencerzy mieli okazję poznać najnowsze trendy w pielęgnacji oraz bestsellerowe nowości włoskiego brandu, w tym kosmetyki do ciała z efektem GLASS SKIN. Przestrzeń wypełniły inspirujące rozmowy oraz testowanie innowacyjnych formuł kosmetycznych.

Marka Collistar rozwija swoją obecność na rynku we współpracy z zaufanym partnerem jakim są Perfumerie Douglas.

_Ela Romanowska Adam Kacprzyk Selcos Distribution Agata Korneluk Selcos Distribution
Autor: Selcos Distribution/ Materiały prasowe
Maja Hyży
Autor: Collistar/ Materiały prasowe
Collistar
Autor: Collistar/ Materiały prasowe
Collistar
Autor: Collistar/ Materiały prasowe
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