Biel czy czerń? Lee Cooper stawia na ponadczasowe trendy!

Lee Cooper to marka z ponad stuletnią tradycją, która swoje początki miała w londyńskim East Endzie w 1908 roku. Początkowo firma zajmowała się produkcją odzieży roboczej, jednak dzięki wysokiej jakości wykonania i dbałości o detale szybko zdobyła uznanie jako jedna z najbardziej kultowych marek jeansowych w Europie. Na przestrzeni lat Lee Cooper stał się symbolem miejskiego stylu i brytyjskiej kultury denimowej. Marka była mocno związana ze światem muzyki, współpracując m.in. z ikonami rock’n’rolla. Dziś w ofercie Lee Cooper znajdują się nie tylko klasyczne jeansy, ale również modne obuwie inspirowane miejskim stylem życia. Sneakersy, trampki i tenisówki marki łączą wygodę z nowoczesnym designem, doskonale wpisując się w codzienne stylizacje. Uniwersalne są zwłaszcza białe i czarne modele, dlatego poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które można dopasować do różnych trendów.

Białe buty można nosić dosłownie wszędzie – od plażowych imprez, przez casualowe wyjścia na miasto, po modowe eventy. Z jednej strony biel podkreśla lekkość letnich stylizacji, z drugiej przełamuje klasykę, gdy zestawi się je z formalnym strojem. LCW-26-02-4043 to delikatne, wsuwane trampki wykonane z przewiewnego materiału, który zapewnia komfort noszenia nawet podczas upałów. Elastyczne gumki imitujące sznurowanie sprawiają, że łatwo się je zakłada, a gumowa podeszwa gwarantuje przyczepność i wygodę w trakcie codziennego użytkowania. To model dla osób szukających butów minimalistycznych, ale z delikatnym modowym akcentem w postaci złotych detali. LCW-26-02-4068 to natomiast klasyczne niskie trampki, które również wyróżniają złote elementy, w tym rzucające się w oczy logo. Tradycyjne sznurowanie pozwala perfekcyjnie dopasować je do stopy, a miękka wkładka zwiększa komfort podczas dłuższego chodzenia. Dla miłośniczek koronek Lee Cooper przygotował model LCW-26-44-4480. To buty na podeszwie typu platforma, w których tekstylną tkaninę zastąpiono właśnie koronką w kwiatowy wzór. Na uwagę zasługują także sznurówki z delikatną złotą nitką. Niby detal, a robi wrażenie! LCW-26-15-4232 to sneakersy na elastycznej, amortyzującej kroki podeszwie. Najbardziej charakterystycznym elementem tego modelu są dekoracyjne perforacje i grafiki kolorowych kwiatów, które sprawiają, że mimo masywnej podeszwy wyglądają lekko. Cholewka została wykonana ze skóry naturalnej, podobnie jak wkładka, dzięki czemu model dobrze dopasowuje się do stopy i zapewnia wysoki komfort noszenia.

Czarne buty sportowe od lat pozostają symbolem miejskiej elegancji i funkcjonalności. Są uniwersalne, praktyczne i łatwe do stylizowania niezależnie od okazji. Łączą wygodę z miejskim charakterem, dzięki czemu świetnie odnajdują się zarówno w codziennych, jak i bardziej streetwearowych stylizacjach. LCW-26-44-4476 to niskie trampki na platformie wykonane z materiału tekstylnego. Gruba podeszwa delikatnie dodaje im modowego charakteru, a właścicielce… kilku centymetrów wzrostu. Tym, co wyraźnie przyciąga w nich uwagę, są złote detale: zapiętki, haftowane logotypy, oczka sznurowadeł i nić w samych sznurówkach. Wszystko to sprawia, że teoretycznie sportowe buty nabierają eleganckiego sznytu. LCW-26-15-4255 to sneakersy na profilowanej, gumowej podeszwie wykonane z lekkiego, oddychającego materiału, który dobrze dopasowuje się do kształtu stopy. Łatwo się je wsuwa i zdejmuje bez konieczności schylania, a widoczne złote logo sprawia, że model ten stanowi kwintesencję wygody w wydaniu fashion. W modelu LCW-26-03-4136 czerń została zestawiona z bielą, co dało butom modny vibe. Gładka cholewka z ekologicznej skóry i klasyczne sznurowanie podkreślają ich uniwersalny styl, a całość dopełniają lekko grubsza podeszwa i widoczne, ale subtelne logotypy. Gdy chcemy przełamać elegancki outfit sportowym obuwiem, ten model będzie idealny! LCW-26-01-4000 to natomiast lifestyle’owe sneakersy o nowoczesnym, masywnym fasonie, który świetnie wpisuje się w aktualne miejskie trendy. Połączenie grubej, białej, „bieżnikowanej” podeszwy z czernią samego buta i złotymi metalowymi dodatkami sprawia, że te buty stają się najważniejszym elementem, wokół którego buduje się całą stylizację.

Autor: Lee Cooper / Materiały prasowe

Autor: Lee Cooper / Materiały prasowe