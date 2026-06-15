Lato w pełni z Sephora Summer Vibes on Tour: Ppzewodnik po najgorętszym evencie sezonu!

Lato to czas słońca, radości i... Sephory! Już niedługo rusza najbardziej wyczekiwana trasa tego sezonu – Sephora Summer Vibes on Tour, która obiecuje niezapomniane wrażenia, mnóstwo atrakcji i szansę na zdobycie fantastycznych nagród. Przygotujcie się na podróż pełną piękna, zabawy i letnich inspiracji!

Pierwszy przystanek: Warszawa w letnim klimacie

Warszawa ma zaszczyt być pierwszym miastem na mapie tej wyjątkowej trasy. Jeśli jesteście gotowi na najpiękniejszą podróż tego lata, koniecznie zaznaczcie w kalendarzu daty i miejsce!

Gdzie i kiedy?

Lokalizacja: Barka Marina, bulwar gen. George’a Smitha Pattona

Daty i Godziny:19 czerwca 2026: 15:00 - 20:00

20-21 czerwca 2026: 10:00 - 20:00

Zasady uczestnictwa:

Wejście: Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga biletów. Po prostu przyjdź i baw się dobrze!

W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16. rok życia. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18. roku życia, muszą posiadać uprzednią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie!

Prezenty: Dla pierwszych 50 osób, które wezmą udział w evencie każdego dnia, czeka wyjątkowy prezent! Warto więc pojawić się nieco wcześniej, aby mieć szansę na tę specjalną niespodziankę.

Podróż trwa: next sop – Kraków i co dalej?

Warszawa to dopiero początek! Jak zapowiada Sephora, to nie jedyny przystanek, w którym zatrzyma się barka. Kolejnym miastem na trasie będzie Kraków, a szczegóły dotyczące tego przystanku zostaną ogłoszone wkrótce. Śledźcie komunikaty Sephory, aby nie przegapić kolejnych wakacyjnych destynacji!

Sephora Summer Vibes Game On: odkryj Europę z telefonem w ręku!

Ale to nie wszystko! W te wakacje Sephora zabierze Was w wirtualną podróż po Europie dzięki nowej grze multimedialnej – Sephora Summer Vibes Game On. To prawdziwa gratka dla miłośników interaktywnej zabawy i atrakcyjnych nagród!

Jak to działa?