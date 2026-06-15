Naturalnie w rytmie lata. Lniana kolekcja marki Vistula pod hasłem “Summer vibes”

W damskiej odsłonie kolekcji, centralne miejsce zajmuje wyjątkowy zestaw wykonany z lnu o delikatnie połyskującym, złotym wykończeniu. Spodnie, kamizelka oraz lekki żakiet tworzą nowoczesną propozycję, która płynnie przechodzi od codziennych stylizacji do eleganckich, wieczornych okazji. Subtelny połysk tkaniny dodaje sylwetce wyrafinowania, jednocześnie zachowując charakter i lekkość.

Męska linia łączy naturalność tkanin z wyrazistymi odcieniami — od jasnych, świetlistych tonów po głębsze barwy inspirowane letnim krajobrazem. Obok lnianych marynarek pojawiają się spodnie, koszule, szorty i T-shirty wykonane z przewiewnych włókien, które zapewniają komfort nawet w wysokich temperaturach. To spójna propozycja budująca garderobę na podróże, wypoczynek, a także letnie spotkania biznesowe w mieście.

“Summer vibes” to garderoba budująca atmosferę wakacyjnych chwil. Łączy komfort z subtelną elegancją, pozwalając tworzyć stylowe momenty każdego dnia.

Autor: Vistula/ Materiały prasowe

Autor: Vistula/ Materiały prasowe

Autor: Vistula/ Materiały prasowe