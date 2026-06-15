Naturalnie w rytmie lata. Lniana kolekcja marki Vistula pod hasłem “Summer vibes”

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-15 12:58

Najnowsza odsłona marki Vistula to propozycja stworzona z myślą o sezonie letnim. Lekkim, swobodnym i opartym na naturalnych tkaninach. Kolekcja łączy komfort noszenia z nowoczesną elegancją. Zgodnie z hasłem sezonu „Stwórz swój moment”, odpowiada na potrzeby zarówno codziennych miejskich stylizacji, jak i wakacyjnych wyjazdów. Bazuje na przewiewnych materiałach, miękkich konstrukcjach i subtelnej palecie beżu, piasku oraz rozgrzanych słońcem odcieni brązu. Dominującą rolę odgrywa len – szlachetny i komfortowy, będący synonimem letniej swobody i klasy.

Vistula
Autor: Vistula/ Materiały prasowe

W damskiej odsłonie kolekcji, centralne miejsce zajmuje wyjątkowy zestaw wykonany z lnu o delikatnie połyskującym, złotym wykończeniu. Spodnie, kamizelka oraz lekki żakiet tworzą nowoczesną propozycję, która płynnie przechodzi od codziennych stylizacji do eleganckich, wieczornych okazji. Subtelny połysk tkaniny dodaje sylwetce wyrafinowania, jednocześnie zachowując charakter i lekkość.

Męska linia łączy naturalność tkanin z wyrazistymi odcieniami — od jasnych, świetlistych tonów po głębsze barwy inspirowane letnim krajobrazem. Obok lnianych marynarek pojawiają się spodnie, koszule, szorty i T-shirty wykonane z przewiewnych włókien, które zapewniają komfort nawet w wysokich temperaturach. To spójna propozycja budująca garderobę na podróże, wypoczynek, a także letnie spotkania biznesowe w mieście.

“Summer vibes” to garderoba budująca atmosferę wakacyjnych chwil. Łączy komfort z subtelną elegancją, pozwalając tworzyć stylowe momenty każdego dnia.

Vistula
Autor: Vistula/ Materiały prasowe
Vistula
Autor: Vistula/ Materiały prasowe
Vistula
Autor: Vistula/ Materiały prasowe
Vistula
Autor: Vistula/ Materiały prasowe
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