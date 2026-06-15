Redukcja worków w 15 minut i mniej zmarszczek w 4 tygodnie? Ten duet z drogerii to robi

W codziennej pielęgnacji skóry z jednej strony oczekujemy natychmiastowego efektu „wow”, z drugiej – długofalowej poprawy jakości skóry. W odpowiedzi na tę potrzebę L’Oréal Paris proponuje rozwiązania, które łączy oba podejścia: spektakularny efekt instant oraz codzienną pielęgnację wspierającą kondycję skóry

REDUKCJA WORKÓW POD OCZAMI W 15 MINUT? TEN EFEKT ZAPEWNI CI HIT Z DROGERII

Okolica oczu jest jednym z najbardziej wymagających obszarów twarzy. To zwykle pierwsze miejsce, które pokazuje nam oznaki starzenia. Revitalift Laser Eye Bag Instant Eraser to reduktor worków pod oczami, który w widoczny sposób redukuje worki pod oczami i zmniejsza opuchnięcia już w 15 minut. Produkt przywraca skórze jędrność i świeży wygląd nawet na 8 godzin – również w przypadku bardziej wyraźnych worków pod oczami. Rezultaty widoczne są natychmiast, a efekt można porównać do profesjonalnego zabiegu – jednak dostępnego w prostej, codziennej formie. Jak podkreśla dr Ivana Stanković, dermatolog i ekspert marki L’Oréal Paris:

„Najlepszym rozwiązaniem są kosmetyki instant, o natychmiastowym działaniu, ale co warte podkreślenia: one nie zastępują pielęgnacji”. Sekret działania produktu tkwi w technologii plastra żelowego, która tworzy niewidoczną i elastyczną powłokę. „Natychmiastowy efekt wynika z mechanicznego działania tych preparatów. Najczęściej jest to technologia „żelowego plastra”, który w miejscu nałożenia naciąga skórę likwidując obrzęk i wygładzając drobne zmarszczki. Produkty te są bezpiecznie do stosowania, są przebadane dermatologicznie i okulistycznie” – wyjaśnia ekspertka.

Eye Bag Instant Eraser został stworzony z myślą o codziennym stosowaniu jako uzupełnienie makijażu. Jak przypomina Aga Wilk, oficjalna makijażystka L'Oréal Paris:

„To nie jest klasyczny krem pod oczy – aplikujemy go jako ostatni krok makijażu”.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy nanieść niewielką ilość preparatu pod oczy i delikatnie wklepać go opuszkami palców. Aga Wilk podpowiada również:

„Odczekaj cierpliwie 15 minut, unikając mimiki twarzy, aż produkt wyschnie, a wieczorem nie zapomnij o demakijażu wodoodpornym płynem. Z tym produktem nie można iść spać”.

Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

SZYBKI EFEKT TO NIE WSZYSTKO I TWOJA SKÓRA O TYM WIE

L’Oréal Paris podkreśla, że efekt instant najlepiej działa w duecie z regularną pielęgnacją przeciwstarzeniową. Dlatego uzupełnieniem codziennej rutyny może być Revitalift Laser krem na dzień przeciw oznakom starzenia, który zapewnia skórze kompleksowe wsparcie.

To jeden krem o potrójnym działaniu: redukcja zmarszczek, ujędrnienie i rozświetlenie. Formuła oparta jest na zaawansowanych składnikach aktywnych polecanych przez dermatologów, takich jak pro-retinol, kwas hialuronowy, witamina Cg oraz peptyd Argireline™, inspirowany zabiegami medycyny estetycznej. Krem działa wielopoziomowo i łączy natychmiastowe efekty z długofalową poprawą kondycji skóry. Już od pierwszej aplikacji widocznie nawilża, a tekstura skóry jest poprawiona u 87% kobiet*, a po tygodniu stosowania drobne linie mimiczne są wyraźnie zredukowane. Przy regularnym stosowaniu efekty się pogłębiają: po 4 tygodniach skóra staje się bardziej rozświetlona, wyraźnie ujędrniona, a zmarszczki i drobne linie są widocznie wygładzone.

DUET, KTÓRY ROBI RÓŻNICE

Połączenie efektu instant w postaci Eye Bag Instant Eraser z codzienną pielęgnacją Revitalift Laser krem na dzień pozwala osiągnąć zarówno natychmiastowy efekt świeżego spojrzenia, jak i długofalową poprawę kondycji skóry.

Produkty z linii Revitalift Laser udowadniają, że spektakularny efekt i zawansowana pielęgnacja nie muszą wiązać się z wysoką ceną. Produkty dają widoczne rezultat i dostępne są w popularnych drogeriach.