Nowe lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości. Sprawdź listę dróg

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

Rok 2026 przyniósł znaczącą rozbudowę systemu kontroli prędkości na polskich drogach. Do końca maja do sieci dołączono kolejne newralgiczne odcinki autostrad i dróg ekspresowych. Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na najbardziej uczęszczanych i wymagających trasach w kraju.

Odcinkowe pomiary prędkości uruchomione w 2026 roku [LISTA]

Ostatnie miesiące przyniosły potwierdzenie instalacji i uruchomienia kolejnych urządzeń nadzorujących prędkość na terenie całego kraju. Gdzie dokładnie ulokowano nowe odcinkowe pomiary prędkości? Szczegółowy wykaz tych miejsc znajdziecie w przygotowanej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości już działają. Oto lokalizacje uruchomione w 2026 roku [LISTA]

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Odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

System znany jako Odcinkowy Pomiar Prędkości (OPP) opiera się na rejestrowaniu średniego tempa przemieszczania się auta na danym fragmencie trasy. Wykorzystuje do tego kamery umieszczone na bramkach wjazdowych i wyjazdowych.

Różnica między tym rozwiązaniem a standardowym fotoradarem polega na braku możliwości chwilowego zwolnienia przed urządzeniem. System oblicza średnią prędkość na całym kontrolowanym odcinku i sprawdza, czy mieści się ona w dozwolonym limicie. Z tego powodu OPP jest najczęściej montowany na trasach szybkiego ruchu, eliminując problem zwalniania tylko na krótki moment.

Mandaty za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze

Jeśli kierowca zostanie przyłapany przez system OPP, konsekwencje są identyczne jak w przypadku zdjęcia z klasycznego fotoradaru.

Przekroczenie do 10 km/h wiąże się z karą 50 zł i 1 punktem karnym.

Jazda szybsza o 11–15 km/h to 100 zł i 2 punkty.

Dla 16–20 km/h przewidziano 200 zł i 3 punkty.

Przekroczenie rzędu 21–25 km/h kosztuje 300 zł i 5 punktów.

Gdy przekroczymy limit o 26–30 km/h, zapłacimy 400 zł i otrzymamy 7 punktów.

W przedziale 31–40 km/h mandat wynosi 800 zł (1600 zł w recydywie) oraz 9 punktów.

Przy 41–50 km/h jest to 1000 zł (2000 zł recydywa) i 11 punktów.

Prędkość wyższa o 51–60 km/h to już 1500 zł (3000 zł recydywa) i 13 punktów.

Za 61–70 km/h grozi 2000 zł (4000 zł recydywa) oraz 14 punktów.

Powyżej 70 km/h mandat wynosi maksymalne 2500 zł (5000 zł przy recydywie) i aż 15 punktów karnych.