Nowe urządzenia na S8 pod Warszawą. Odcinkowy pomiar prędkości już działa

Odcinkowy pomiar prędkości na S8

Punktualnie o godzinie 12:00 w piątek Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Wołomin (Nowy Janków) oraz Zielonka. Zgodnie z oficjalnym komunikatem instytucji zmotoryzowani muszą uważać na prędkość na dystansie wynoszącym 8,1 kilometra.

Rozbudowa sieci CANARD na Mazowszu w 2026 roku

Od początku 2026 roku sieć urządzeń dyscyplinujących kierowców na Mazowszu przechodzi masową rozbudowę. Przełom starego i nowego roku przyniósł start kamer na trasie S7 między Tarczynem Południe a węzłem Mszczonowska na odcinku 7,4 kilometra, a także na S2 od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska, gdzie kontrole obejmują dystans 10,3 kilometra. Z kolei pierwszego dnia stycznia aktywowano nadzór na obwodnicy Garwolina w S17 (długość odcinka pomiarowego: 6,2 km), fragmencie trasy S8 Opacz - Puchały o długości 2,3 kilometra oraz na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (długość odcinka pomiarowego: 2,6 km).

Kolejne urządzenia włączono do systemu pod koniec pierwszego miesiąca roku, dokładnie 26 stycznia. Monitorują one zmotoryzowanych na autostradzie A2 od Mińska Mazowieckiego do węzła Janów na dystansie 17,4 kilometra, na obwodnicy Nadarzyna w S8 (długość odcinka pomiarowego: 3,2 km) oraz na S7 pomiędzy węzłami Radom Północ i Wolanów na odcinku liczącym niemal 16 kilometrów. Natomiast 9 marca ruszył system na drodze wojewódzkiej 579, biegnącej przez Kampinoski Park Narodowy z Leszna do Cybulic Dużych, który mierzy 12,9 kilometra.

Infrastrukturę drogową na Mazowszu wzbogacił w tym roku także klasyczny fotoradar. Pojawił się on na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Goślice w powiecie płockim. Oprócz tego na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 92 w miejscowości Kożuszki-Parcel zaczął działać system Red Light rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle.

