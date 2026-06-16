Kierunek migracji ulega zmianie. Brytyjczycy chwalą życie w Polsce

Brytyjczycy coraz chętniej wybierają Polskę

Na podstawie statystyk udostępnionych przez "The Times", populacja obywateli Wielkiej Brytanii osiedlających się w Polsce znacząco powiększyła się w ciągu minionych dziesięciu lat. Do niedawna to obywatele polscy stanowili znaczącą społeczność imigrancką na Wyspach, natomiast obecnie obserwuje się falę powrotów do ojczyzny. Równocześnie pewna grupa Brytyjczyków dostrzega, że życie w Polsce może oferować im wyższy komfort niż w ich ojczystym kraju.

Polska robi wrażenie na mieszkańcach UK

Dziennikarze brytyjskiego magazynu zauważają, iż w ciągu minionych kilkudziesięciu lat w Polsce zaszły ogromne, pozytywne zmiany. Państwo, które po transformacji ustrojowej w 1989 roku mierzyło się z trudnościami gospodarczymi, obecnie pozycjonuje się jako jedna z najsilniejszych gospodarek w strukturach Unii Europejskiej, będąc nierzadko podawana za wzór skutecznych przemian.

Istotne są nie tylko twarde dane liczbowe. Obywatele Wielkiej Brytanii osiadli w Polsce podkreślają walory codziennego funkcjonowania w naszym kraju. Zwracają uwagę na wysoki poziom rozwoju infrastruktury miejskiej, wydolny system komunikacji zbiorowej oraz powszechny dostęp do cyfrowych usług. Doceniają także rosnące perspektywy na rynku zatrudnienia oraz wysoki poziom bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dla Brytyjczyków, zmagających się na co dzień z niewydolnością tamtejszego systemu opieki zdrowotnej, miłym zaskoczeniem jest sprawny dostęp do niepublicznych usług medycznych w Polsce. Chociaż rodzima publiczna ochrona zdrowia boryka się z pewnymi trudnościami, a czas oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia bywa wydłużony, to z punktu widzenia wielu obcokrajowców polski rynek prywatnych świadczeń medycznych gwarantuje znakomite proporcje pomiędzy kosztami, profesjonalizmem a terminowością realizacji.

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Polacy wracają, a Brytyjczycy zapuszczają korzenie

Pewien odsetek rodzin z Polski, rezydujących od wielu lat na terenie Anglii, Szkocji bądź Walii, aktualnie podejmuje decyzję o reemigracji. Motywacją do takiego kroku nie są wyłącznie kwestie materialne, ale również pragnienie wychowywania potomstwa w pobliżu krewnych, w otoczeniu rodzimej kultury oraz w państwie gwarantującym wciąż poszerzający się wachlarz perspektyw życiowych.

Z kolei Brytyjczycy osiedlający się na terytorium Polski bardzo często zaznaczają, iż pobyt nad Wisłą nie jest przez nich traktowany jako tymczasowy etap. Coraz większa liczba z nich decyduje się na nabycie nieruchomości na własność, zakłada tutaj rodziny oraz na stałe wiąże swoją przyszłość z naszym krajem.