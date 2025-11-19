Brytyjczyk przyjechał do Polski. Tak ocenił Kraków. Lawina komentarzy

Brytyjski bloger Harry Ely odwiedził Kraków i był pod wrażeniem.

Zachwyciło go m.in. poczucie bezpieczeństwa w mieście, lecz nie tylko!

Co ciekawego miasto ma do zaoferowania i dlaczego turyści zza granicy uważają je za fenomenalne?

Polska zyskuje na arenie międzynarodowej

Przez lata Polska uchodziła za dość mało popularny kraj, lecz w ostatnich latach staliśmy się sercem Europy, do którego chętnie przybywa wiele osób.

Teraz jednak to nie Wrocław zachwycił, a Kraków, czyli piękna stolica województwa małopolskiego oraz dawna stolica całego kraju. Brytyjczyk, który zawitał do miasta nie mógł przestać się zachwycać. Co jednak najbardziej go ujęło? Będziecie w szoku!

Przyjechał do Krakowa. Zachwycił go porządek i bezpieczeństwo

Ogólny porządek w miastach i bezpieczeństwo jest dla większości z nas czymś zupełnie normalnym. Okazuje się jednak, że jest to swego rodzaju luksus, bowiem nie we wszystkich krajach spacer po godzinie 22 po centrum miasta jest dobrym pomysłem.

Do tej kwestii odniósł się całkiem niedawno bloger turystyczny Harry Ely, który w jednym z ostatnich filmików w sieci postanowił porównać poziom bezpieczeństwa w Polsce i Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że wyspy są daleko w tyle!

Kraków jest dokładnie tym, czym powinna być Wielka Brytania. Kiedy spaceruję tutaj po zmroku, nigdy nie czuję się zagrożony. Wczoraj przechadzałem się wieczorem nad Wisłą. Na dworze widać było dorosłych i dzieci. Jest tutaj bardzo bezpiecznie i czysto. Nigdy się nie martwię, będąc na zewnątrz. [...] To przerażające. Mieszkam w Wielkiej Brytanii i wiem, jak to wygląda. Polska naprawdę się różni. Kraków to bezpieczne miejsce - mówił bloger w filmie.

W jednym z innych filmików, bloger zachwycał się również czystością w naszym kraju i stwierdził, że poziom Anglii jest zdecydowanie za niski pod tym względem. W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo wpisów anglików, którzy są takiego samego zdania i podziwiają Polskę, a w zasadzie bezpieczeństwo oraz porządek, jaki panuje w naszym państwie.

Co ciekawego w Krakowie?

Kraków to jedno z najciekawszych miast w Polsce, pełne historii, kultury i wyjątkowej atmosfery. Oto najważniejsze i najbardziej atrakcyjne miejsca oraz rzeczy, które warto zobaczyć:

Rynek Główny – piękne serce miasta.

Sukiennice – kultowy budynek z pamiątkami, galerią i kawiarniami.

Kościół Mariacki – słynny ołtarz Wita Stwosza i hejnał grany co godzinę.

Zamek Królewski na Wawelu – dawna siedziba królów, piękne wnętrza i imponujące zbiory.

Smok Wawelski – symbol miasta, popularny wśród turystów.