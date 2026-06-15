Od dziś wzmożone kontrole policji. Rusza ogólnoeuropejska akcja!

"Operacja alkohol i narkotyki" ruszyła

"Operacja alkohol i narkotyki" koordynowana przez ROADPOL ruszyła i potrwa do 21 czerwca. Oznacza to, że od poniedziałku 15 czerwca kierowcy muszą spodziewać się wzmożonych kontrolii na drogach. Co dokładnie będzie sprawdzane? Służby będą przeprowadzać na kierowcach kontrole trzeźwości oraz sprawdzać ich pod kątem obecności środków odurzających. Takie działania mają na celu ograniczenie liczby kierowców, którzy wsiadają za kółko pod wpływem niedozwolonych substancji.

Masowe kontrole policji w Polsce

Najwięcej kontrolii zaplanowano na 19 czerwca 2026 roku. To właśnie tego dnia zarówno na drogach głównych, jak i tych bardziej lokalnych będzie więcej policjantów, krórzy przebadają kierowców i sprawdzą czy prowadzą samochody zgodnie z prawem. Co ciekawe, kolejna tego typu akcja jest już zaplanowana na koniec roku, a dokładnie na 14-20 grudnia 2026 r.

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Czym jest ROADPOL?

ROADPOL (European Roads Policing Network) to Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, zrzeszająca służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego z kilkudziesięciu krajów Europy, w tym z Polski. Jej głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych. Organizacja powstała 26 września 2019 roku i jest następcą działającej wcześniej sieci TISPOL (European Traffic Police Network). Do najważniejszych zadań ROADPOL należą:

koordynowanie międzynarodowych akcji kontroli drogowych,

wymiana doświadczeń i informacji między policjami różnych państw,

promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnych,

współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

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