Bestsellerowa kolekcja limitowana The Ritual Of Yozakura na stałe dołącza do oferty Rituals

The Ritual of Yozakura wyróżnia się subtelnym połączeniem delikatnych nut kwiatu wiśni z otulającym aromatem czarnego ryżu – duetem inspirowanym japońskim rytuałem podziwiania kwitnącej sakury po zmroku. To właśnie ta unikalna kompozycja zapachowa, łącząca zmysłowość i ukojenie, sprawiła, że kolekcja natychmiast zyskała status ulubienicy wśród klientów. Elegancki design opakowań, luksusowa formuła produktów oraz harmonijny, relaksujący charakter całej linii sprawiły, że The Ritual of Yozakura stała się czymś więcej niż tylko pielęgnacją – prawdziwym rytuałem ukojenia i piękna.

Blask całą noc

Powracająca kolekcja The Ritual of Yozakura wzbogaciła się o nowe produkty, takie jak mus do ciała, patyczki zapachowe, antyperspirant w sprayu a także refille kremu do ciała i płynu do mycia rąk.

Stylowy dodatek

W kolekcji The Ritual of Yozakura pojawia się również stylowy dodatek – kosmetyczka wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Przechowuj swoje kosmetyki lub inne drobiazgi w trwałej kosmetyczce w kolorze kolekcji.

Prezent na każdą okazję

W ofercie Rituals, marki prezentowej, nie mogło zabraknąć zestawów podarunkowych, które są świetnym pomysłem na prezent, dla kogoś lub dla siebie. Zestaw podarunkowy S zawiera piankę pod prysznic, krem do ciała, rozświetlający olejek do ciała, który wydobędzie Twój blask, oraz fantastyczny różowy peeling do ciała, wszystkie wzbogacone o ekstrakt z czarnego ryżu i wiśnię Yoshino. Zestaw podarunkowy M obejmuje piankę pod prysznic, krem do ciała, różowy peeling do ciała oraz świecę zapachową.

Celebruj noc z The Ritual of Yozakura

The Ritual of Yozakura jest inspirowana bestsellerową linią The Ritual of Sakura, przypominając, że podobnie jak ulotne piękno delikatnych płatków kwiatu Sakury, życie jest pełne wspaniałych momentów, ale ulotnych. Kolekcja wyróżnia się zapachem z nutami białych kwiatów, cedru, fasoli tonka, wanilii i wetiwerii, a jej formuła zawiera co najmniej 90% składników pochodzenia naturalnego.1

Najlepszy sposób na odkrycie tej linii? Zanurz się w tej ostatecznej i rozpieszczającej rutynie pielęgnacyjnej:

1. Oczyszczaj

Użyj niewielkiej ilości pianki pod prysznic i obserwuj, jak natychmiast zmienia się w bogatą, aksamitną pianę. Ten pierwszy krok pomaga usunąć zanieczyszczenia i przygotować skórę do kolejnych etapów.

2 . Pobudzaj

Przygotuj się na promienną, gładką skórę dzięki peelingowi do ciała w 91% pochodzenia naturalnego. Ten cukrowy peeling do ciała, o delikatnej konsystencji, jednocześnie złuszcza i oczyszcza skórę, tworząc idealną bazę pod kolejny, odżywczy etap pielęgnacji.

3. Odżywiaj

To ultralekkie serum do ciała, zawierające aktywne składniki, takie jak na przykład 5% niacynamidu, pomaga wyrównać koloryt skóry i odpowiednio ją nawilżyć.

4. Nawilżaj

Odkryj jedwabiście gładką, promienną skórę dzięki uwielbianemu musowi do ciała. Wzbogacona wiśnią Yoshino, ekstraktem z czarnego ryżu, o zmysłowym, kwiatowym zapachu, pokrywa ciało odżywczą warstwą, która utrzyma nawilżenie ciała na długo.

5. Rozkwitaj

Zwieńcz swoją pachnącą rutynę odrobiną mgiełki do włosów i ciała tuż przed wyjściem z domu. Włóż ją do torebki, by móc odświeżać zapach w ciągu dnia.

i Autor: materiały prasowe Rituals