Regeneracja, wzmocnienie i nawilżenie. Wiosenna moc mgiełek do włosów

Kobiety z całego świata oszalały na punkcie tych perfum. To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych zapachów świata. Masz je w swojej kolekcji?

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Biotechnologiczna różowa witamina piękna i młodości

Bielenda B12 Beauty Vitamin to wysokoaktywne kosmetyki z różową witaminą – witaminą B12 – i kompleksami składników aktywnych o wielozadaniowym działaniu pielęgnacyjnym. Dziewięć produktów do pielęgnacji, tonizacji, oczyszczania i demakijażu twarzy oraz dwa produkty do pielęgnacji ciała pozwalają na suplementację skóry silną dawką składników nawilżających, rewitalizujących i kojących.

Linia Bielenda B12 Beauty Vitamin to naturalne i wegańskie produkty basic oraz nietypowe formulacje – krem + serum 2w1, czy żel do pielęgnacji twarzy. Do głównych funkcji linii należy silne nawilżenie, odbudowa bariery hydrolipidowej oraz rewitalizacja naskórka. Głównym składnikiem produktów jest witamina B12 – biotechnologiczna różowa witamina piękna i młodości. Wykazuje natychmiastową pomoc dla bardzo wrażliwej skóry. Pomaga złagodzić wrażliwą i zestresowaną skórę, zapobiega fotouszkodzeniom skóry, wspomaga ochronę bariery hydolipidowej skóry zaburzonej wywołanymi stanami zapalnymi, odgrywa ważną rolę w przyspieszaniu regeneracji komórek, zapewniając bardziej promienny wygląd skóry. Zmniejsza poziom histaminy poprzez hamowanie degranulacji komórek tucznych.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowy dwufazowy krem + serum 2w1 na dzień i na noc

Innowacyjny witaminowy dwufazowy krem + serum 2w1 na dzień i na noc to kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej, wrażliwej i szczególnie wymagającej wzrostu poziomu nawilżenia. Bazą produktu jest autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna (silnie nawilża, regeneruje, łagodzi i przynosi komfort skórze z tendencją do przesuszania), kolagen (rewitalizuje i dodaje witalności skórze), prowitamina D3 (wspiera barierę ochroną naskórka) oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, przynosi ulgę i przyspiesza regenerację). Kosmetyk o podwójnej mocy, łączy w sobie działanie dwóch produktów - kremu i serum, szybko się wchłania, silnie nawilża i odświeża skórę. Likwiduje nieprzyjemne uczucie spierzchnięcia i ściągnięcia naskórka, wygładza skórę, regeneruje ją, rewitalizuje, przywraca piękny, naturalny wygląd.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowy krem do twarzy

Witaminowy krem do twarzy to kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej, wrażliwej i szczególnie wymagającej wzrostu poziomu nawilżenia. Produkt zawiera autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna (poprawia kondycję skóry, regeneruje i łagodzi), kolagen (skutecznie nawilża oraz dodaje witalności, którą skóra traci z wiekiem), prowitamina D3 (przywraca skórze komfort i zdrowy blask) oraz witamina B12 (pomaga złagodzić wrażliwą i zestresowaną skórę, przynosi ulgę). Krem likwiduje nieprzyjemne uczucie spierzchnięcia i ściągnięcia naskórka, wygładza, regeneruje, rewitalizuje i wspiera ochronę jej mikrobiomu.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Silnie nawilżający żel do twarzy

Silnie nawilżający żel do twarzy to lekki kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej, wrażliwej i szczególnie wymagającej wzrostu poziomu nawilżenia. Produkt zawiera autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna (silnie nawilża, regeneruje, łagodzi i przynosi komfort skórze z tendencją do przesuszania), kolagen (rewitalizuje i dodaje witalności skórze), prowitamina D3 (wspiera barierę ochroną naskórka) oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, przynosi ulgę i przyspiesza regenerację). Żel szybko się wchłania, silnie nawilża i koi skórę. Likwiduje nieprzyjemne uczucie spierzchnięcia i ściągnięcia naskórka, łagodzi podrażnienia, przywraca skórze naturalny wygląd. Sprawdzi się również jako baza pod makijaż.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowe serum-booster-shot do twarzy

Silnie nawilżające witaminowe serum-booster-shot do twarzy to lekki kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej, wrażliwej i szczególnie wymagającej wzrostu poziomu nawilżenia. Bazą produktu jest autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna (przynosi komfort skórze z tendencją do przesuszania), prowitamina D3 (koi, wspiera barierę ochroną naskórka), kolagen (rewitalizuje, skutecznie nawilża oraz dodaje witalności, którą skóra traci z wiekiem), oraz witamina B12 (pomaga złagodzić wrażliwą i zestresowaną skórę, przyspiesza regenerację, nadaje promienny wygląd). Serum zostało wzbogacone o rozświetlające, perłowe kulki sferyczne, które nadają skórze efekt glow. Produkt szybko się wchłania, likwiduje nieprzyjemne uczucie spierzchnięcia i ściągnięcia naskórka, wygładza skórę, regeneruje ją, przywraca piękny, naturalny wygląd.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowy krem pod oczy

Witaminowy krem pod oczy to lekki kosmetyk do całorocznej pielęgnacji suchej i cienkiej skóry wokół oczu. Produkt zawiera autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna, kolagen, prowitamina D3 oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, przynosi ulgę i przyspiesza regenerację). Krem silnie nawilża i skutecznie koi skórę, zmniejsza widoczność cieni pod oczami, rewitalizuje, poprawia wygląd i kondycję delikatnego naskórka, a jednocześnie go nie obciąża. Daje efekt satynowej gładkości, odświeżenia i rozświetlenia. Poręczna tubka z precyzyjnym dozownikiem pozwala na dokładną aplikację preparatu wokół oczu.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowa mgiełka tonizująca

Witaminowa mgiełka tonizująca to kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry bardzo suchej i wrażliwej. Bazą produktu jest autorski Beauty Complex, który tworzą: biotyna, kolagen, prowitamina D3 oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, łagodzi wrażliwą i zestresowaną skórę, koi i przyspiesza regenerację). Mgiełka silnie nawilża i tonizuje, jest lekka i nie obciąża skóry. Natychmiastowo orzeźwia i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji, nie wymaga zmywania.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowy żel z delikatnym peelingiem do oczyszczania twarzy

Witaminowy żel z delikatnym peelingiem to kosmetyk do codziennego oczyszczania i odświeżania skóry suchej i wrażliwej. Produkt zawiera autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna (nawilża, regeneruje i łagodzi), kolagen (rewitalizuje i dodaje witalności skórze), prowitamina D3 (wspiera barierę ochroną naskórka) oraz witamina B12 (przynosi ulgę i przyspiesza regenerację). Żel dokładnie myje i oczyszcza skórę twarzy, nie wysuszając jej. Usuwa pozostałości makijażu i inne zanieczyszczenia naskórka, a dzięki zawartości drobinek peelingujących (pochodzenia naturalnego) delikatnie złuszcza martwy naskórek.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowa oczyszczająca pianka do mycia twarzy

Witaminowa oczyszczająca pianka do mycia twarzy to kosmetyk o puszystej konsystencji, do codziennego oczyszczania i odświeżania skóry suchej i wrażliwej. Bazą produktu jest autorski Beauty Complex, który tworzą: biotyna, kolagen, prowitamina D3 oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, łagodzi wrażliwą i zestresowaną skórę, koi i przyspiesza regenerację). Pianka delikatnie myje i dokładnie oczyszcza skórę twarzy. Usuwa pozostałości makijażu i inne zanieczyszczenia naskórka. Przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji jednocześnie jej nie wysuszając.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowa woda micelarna do demakijażu

Witaminowa woda micelarna do demakijażu to kosmetyk do codziennego oczyszczania skóry suchej i wrażliwej oraz zmywania nawet wodoodpornego makijażu. Produkt zawiera autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna, kolagen, prowitamina D3 oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, przynosi ulgę i przyspiesza regenerację). Woda dokładnie oczyszcza naskórek usuwając makijaż twarzy, oczu i ust oraz pozostałe zabrudzenia. Odświeża skórę i zapewnia jej wszystko, czego potrzebuje na etapie oczyszczania.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowy regenerujący żel do ciała

Witaminowy regenerujący żel do ciała to lekki kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Bazą produktu jest autorski Beauty Complex, który tworzą: biotyna, kolagen, prowitamina D3 oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, łagodzi wrażliwą i zestresowaną skórę, koi i przyspiesza regenerację). Żel szybko się wchłania, silnie nawilża i koi skórę, przynosi jej natychmiastowe orzeźwienie. Likwiduje nieprzyjemne uczucie spierzchnięcia i ściągnięcia, łagodzi podrażnienia i przywraca skórze piękny wygląd.

Bielenda B12 Beauty Vitamin

Witaminowe silnie nawilżające mleczne masło do ciała

Witaminowe silnie nawilżające mleczne masło do ciała to bogaty kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Produkt zawiera autorski Beauty Complex, który tworzą biotyna, kolagen, prowitamina D3 oraz witamina B12 (witamina pochodzenia naturalnego o różowym kolorze, przynosi ulgę i przyspiesza regenerację). Mleczne masło szybko się wchłania, silnie nawilża i wygładza skórę. Likwiduje nieprzyjemne uczucie spierzchnięcia i ściągnięcia, regeneruje, przywraca skórze piękny wygląd i wspiera ochronę jej mikrobiomu.

i Autor: Materiały prasowe Bielenda

i Autor: Materiały prasowe Bielenda