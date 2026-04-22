Blask prosto z winnicy: Pożegnaj przebarwienia z kultowym serum Vinoperfect

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-22 14:06

Każda z nas zna ten moment, gdy zamiast cieszyć się promienną cerą w lustrze, wzrok ucieka ku ciemniejszym plamkom na policzkach czy czole. Niezależnie od tego, czy to pamiątka po słońcu, zmianach hormonalnych, czy ślad po niedoskonałościach, przebarwienia potrafią skutecznie odebrać pewność siebie. Zamiast jednak sięgać po ciężki, maskujący podkład, warto postawić na pielęgnację, która uderza w samo źródło problemu.

Caudalie

i

Autor: Caudalie/ Materiały prasowe

Z winnicy do laboratorium: Potęga winiferyny

Marka Caudalie od lat udowadnia, że najskuteczniejsze rozwiązania kosmetyczne rodzą się tam, gdzie natura spotyka się z nauką. Linia Vinoperfect to kwintesencja tej filozofii – droga od soku z winorośli do zaawansowanych badań klinicznych zaowocowała powstaniem składnika, który zrewolucjonizował walkę z przebarwieniami: winiferyny.

Ten opatentowany składnik to prawdziwy fenomen w świecie beauty:

  • Jest aż 62 razy silniejszy niż witamina C.
  • Przewyższa skutecznością 10% niacynamid o 43%.
  • Co kluczowe, w przeciwieństwie do wielu substancji rozjaśniających, nie powoduje reakcji fotouczulających.

Winiferyna działa na poziomie komórkowym – hamuje enzymy produkujące melaninę i ogranicza jej gromadzenie się w naskórku, dzięki czemu skóra odzyskuje jednolity koloryt.

Serum Vinoperfect: Numer 1, który zmienia zasady gry

Sercem całej gamy jest Serum Vinoperfect – produkt, który zdobył miano numeru 1 we Francji. To nie są tylko obietnice bez pokrycia, ale efekty potwierdzone klinicznie. Już po 56 dniach regularnego stosowania liczba przebarwień spada nawet o 63%. Co ciekawe, serum jest niezwykle skuteczne także przy ciemniejszych fototypach skóry, gdzie redukcja przebarwień sięga aż 81%.

Kompletna rutyna dla Twojej cery

Choć serum to absolutna gwiazda, możesz wzmocnić jego działanie, budując pełną rutynę rozświetlającą:

  1.  Przygotowanie: Zacznij od Glikolowej Esencji Dodającej Blasku, która delikatnie złuszcza naskórek i toruje drogę składnikom aktywnym.
  2.  Uderzenie w problem: Nałóż wspomniane Serum Vinoperfect.
  3.  Ochrona i regeneracja: Dopełnij pielęgnację kremem z niacynamidem na dzień oraz glikolowym kremem na noc.
  4.  Świeże spojrzenie: Nie zapomnij o Kremie Rozjaśniającym pod Oczy. Dzięki ceramicznej końcówce chłodzi i redukuje cienie, przywracając spojrzeniu wypoczęty wygląd.

Wybierając Vinoperfect, wybierasz blask zamiast maskowania. To pielęgnacja, która pozwala Twojej skórze wyglądać zdrowo i promiennie każdego dnia – bez konieczności ukrywania się pod grubą warstwą makijażu.

i

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki