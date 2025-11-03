Blenduj jak dżins - witamy w JEANS CLUB!

Jeansowy makijaż to swobodne i stylowe podejście do podkreślania urody inspirowane ponadczasowym denimem. Charakteryzuje się naturalnym, lekko nonszalanckim wyglądem, który pasuje do wielu okazji. Podstawą jest świeża, promienna cera, osiągnięta dzięki lekkim podkładom lub kremom BB. Konturowanie jest subtelne, mające na celu jedynie delikatne podkreślenie rysów twarzy. Róż na policzkach jest zazwyczaj w odcieniach brzoskwini lub różu, dodając zdrowego blasku. Oczy w jeansowym makijażu są zwykle stonowane, z paletą beżów, brązów lub delikatnych szarości. Można zastosować cienką kreskę eyelinerem w kolorze czarnym lub granatowym, a rzęsy podkreślić tuszem. Czasami pojawia się akcent w postaci niebieskiego cienia do powiek lub kredki na dolnej powiece, nawiązujący bezpośrednio do koloru jeansu. Brwi są naturalnie podkreślone i ujarzmione. Usta w tym stylu makijażu zazwyczaj pozostają w neutralnych tonacjach nude, beżu lub delikatnego różu, często z matowym lub satynowym wykończeniem. Całość looku sprawia wrażenie niewymuszonej elegancji i komfortu, podobnie jak ulubione jeansy.

Catrice - JEANS CLUB

Dżins nie ma żadnych zasad – podobnie jak JEANS CLUB. Nowa edycja trendowa JEANS CLUB przenosi klimat dżinsu prosto do świata urody: dzięki teksturom, które idealnie pasują do każdej rutyny, oraz odcieniom, które nadają się do wszystkiego – od delikatnych po wyraziste.

W centrum uwagi: mousse do ust i policzków o konsystencji puddingu, który zapewnia delikatny odcień na ustach i policzkach – łatwy w aplikacji, trudny w odstawieniu. W połączeniu z nim: silikonowy pędzelek do ust i policzków, zaprojektowany jako idealny towarzysz mousse i doskonały do płynnego rozcierania. A do samodzielnego wykończenia? Olejek do ust Hydra Kiss zmienia kolor w zależności od pH skóry, tworząc indywidualny odcień.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe