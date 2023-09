Boska koszula damska z promocji Pepco skusi Cię swoją miękkością i ceną. To kwintesencja mody na jesień. Kiedyś takie koszule nosili tylko żołnierze

Promocje w Pepco. Przepiękna koszula damska za 40 zł

Nowe promocje Pepco to przede wszystkim przygotowania do jesieni. W sklepach sieci znajdziesz wygodne i ciepłe bluzy oraz spodnie dresowe, które idealnie sprawdzą się podczas spacerów po lesie. Naszą uwagę przykuła jednak klasyczna koszula damska w kratą. To modowy klasyk, który sprawdzi się zawsze. Flanelowe koszule w kratę nosili amerykańscy żołnierze podczas II wojny światowej. Miały one zapewnić im dodatkową warstwę ciepła. Jak się jednak okazało, żołnierze nawet po zakończeniu wojny z nich nie zrezygnowali. Dzisiaj koszula w kratę to modowy symbol jesieni. W promocji Pepco znajdziesz damską koszulę w kratę, która jest wykonana w 100 proc. z bawełny, dzięki skóra może oddychać. Koszula z promocji Pepco posiada luźny krój z zaokrąglonym dołem, co sprawia, że rewelacyjnie maskuje szersze biodra. Taką koszulę warto mieć w swojej szafie. Sprawdzi się ona zarówno do casualowych stylizacji z ulubionymi spodniami, jak i możesz wystylizować ją z dzianinową spódnicą.

