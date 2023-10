Boski sposób na przebarwienia. Dodaj swojej skórze spektakularnego blasku

Nie czekaj do grudnia! Pierwsze kalendarze adwentowe znanych marek

Przebarwienia na twarzy pojawiają się u osób w każdym wieku. Zmiany pigmentacyjne trudno ukryć pod makijażem, dlatego też wiele osób szuka skutecznego sposobu na pozbycie się przebarwień. Można zdecydować się na zabieg laserem w profesjonalnym gabinecie kosmetologicznym. Jeżeli przebarwienia nie są bardzo duże, to warto zainwestować w pielęgnacje. Na rynku znajdziesz wiele kosmetyków redukujących plamy pigmentacyjne, które także dodadzą skórze blasku. Jedną z taki propozycji jest kolekcja Clearly Corrective od marki Kiehl,s. To marka z apetycznymi korzeniami, która w swoim produktach stosuje najnowsze technologie wspierane siłą doświadczenia oraz natury.

Clearly Corrective od marki Kiehl,s

Clearly Corrective™ Brightening & Exfoliating Daily Cleanser - Rozjaśniający przebarwienia żel oczyszczający

Ten oczyszczający preparat delikatnie złuszcza skórę i pomaga usunąć brud oraz zanieczyszczenia środowiskowe, jednocześnie widocznie poprawiając jej ogólną kondycję. Formuła wzbogacona ekstraktem z białej brzozy i ekstraktem z piwonii delikatnie usuwa brud, nadmiar sebum i zanieczyszczenia. Dzięki zawartości kamienia perłowego, naturalnego składnika złuszczającego, nasz rozjaśniający przebarwienia żel oczyszczający wygładza i wyrównuje koloryt skóry, nadając jej bardziej promienny wygląd.

Clearly Corrective™ Brightening & Soothing Treatment Water - Woda pielęgnacyjna

Nasza delikatna, rozjaśniająca przebarwienia woda pielęgnacyjna z Minerałami Rozświetlającymi zapewnia kojące nawilżenie, jednocześnie nadając skórze delikatny blask. Preparat ten pomaga widocznie rozjaśnić skórę i zmniejszyć jej matowość, poprawiając klarowność skóry. Dzięki zawartości korzenia lukrecji, ta delikatna formuła widocznie wygładza i udoskonala strukturę skóry, nadając jej większą jednolitość.

Clearly Corrective™ Dark Spot Solution - Serum korygujące przebarwienia

Serum korygujące przebarwienia, które pomaga zwiększyć blask i poprawić koloryt skóry. Dzięki zawartości aktywnej witaminy C oraz ekstraktów z białej brzozy i piwonii, to skuteczne serum do twarzy pomaga widocznie rozjaśnić skórę i ciemne plamy, oraz zmniejszyć ich liczbę i intensywność dzięki regularnemu stosowaniu.

Clearly Corrective Brightening & Smoothing Moisture Treatment - Krem rozjaśniający przebarwienia

Przepełniona intensywnym nawilżeniem formuła pomaga zmniejszyć widoczność przebarwień i szorstkość skóry, dzięki czemu staje się jaśniejsza i bardziej promienna. Rozjaśniający krem nawilżający Kiehl's w widoczny sposób zwiększa jasność skóry.

