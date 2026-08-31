Kolekcja idealna dla zodiakar! Biżuteria inspirowana gwiazdami dla wszystkich miłośników horoskopów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-31 12:12

Czy charakter naprawdę mamy zapisany w gwiazdach? TOUS zagląda w nie z przymrużeniem oka i przedstawia Zodiaco, czyli kolekcję inspirowaną astrologią, symboliką dwunastu znaków zodiaku i energią naturalnych kamieni.

Dwie modelki z torebkami i biżuterią TOUS przy barze na żółtym tle. O nowej kolekcji Zodiaco przeczytasz na SE.
Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Astrologia już dawno wyszła poza horoskopy czytane przy porannej kawie. Znaki zodiaku stały się częścią popkultury, języka social mediów, a nawet sposobem, w jaki opowiadamy o sobie. Jesteś typowym Lwem? A może Twoja potrzeba perfekcji zdradza Pannę szybciej niż data urodzenia?

TOUS przenosi ten trend do świata biżuterii, tworząc Zodiaco- kolekcję dwunastu wisiorków inspirowanych znakami zodiaku.

YOUR SIGN. YOUR STONE. YOUR STORY.

Każdy z dwunastu projektów łączy symbol konkretnego znaku zodiaku z przypisanym mu kolorowym kamieniem. Wisiorki zostały wykonane w złotym wykończeniu i są powlekane 18-karatowym złotem, a intensywne kolory kamieni sprawiają, że każdy z nich ma własny charakter.

Baranowi towarzyszy szafir, Bykowi diopsyd chromowy, Bliźniętom tanzanit, Rakowi karneol, Lwu perydot, a Pannie lapis lazuli. Waga otrzymuje rodolit, Skorpion kwarc, Strzelec turkus, Koziorożec granat, Wodnik ametyst, a Ryby topaz.

To właśnie zestawienie symbolu i kamienia sprawia, że Zodiaco staje się czymś więcej niż kolejnym biżuteryjnym motywem. To mały, osobisty talizman- wybierany według daty urodzenia, charakteru albo po prostu intuicji.

CO MÓWI O TOBIE TWÓJ ZNAK?

Astrologia od wieków przypisuje poszczególnym znakom określone temperamenty i energie. Ognisty Baran kojarzony jest z odwagą i inicjatywą, Lew z pewnością siebie i magnetyzmem, a Strzelec z potrzebą wolności. Ziemskie znaki - Byk, Panna i Koziorożec -symbolizują stabilność, konsekwencję i praktyczne podejście do życia.

Powietrzne Bliźnięta, Waga i Wodnik łączone są z komunikacją, ciekawością i niezależnością, podczas gdy wodne Rak, Skorpion i Ryby reprezentują intuicję, emocjonalność i wrażliwość.

Czy gwiazdy rzeczywiście wiedzą o nas więcej, niż nam się wydaje? TOUS nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Zamiast tego pozwala wybrać symbol, który jest nam najbliższy- i nosić go dokładnie tak, jak chcemy.

TOUS
Autor: TOUS/ Materiały prasowe

BIŻUTERIA, KTÓRA MÓWI: „TO JA”

Zodiaco wpisuje się w jeden z najmocniejszych trendów współczesnej biżuterii - personalizację. Inicjały, symbole, talizmany i znaki zodiaku pozwalają budować własny biżuteryjny kod i sprawiają, że dodatki przestają być wyłącznie ozdobą.

Wisiorek ze znakiem zodiaku może być osobistym amuletem, elementem codziennego jewelry stackingu albo prezentem, który nie jest przypadkowy. Zamiast pytać: „Co jej kupić?”, wystarczy czasem zapytać: „Kiedy ma urodziny?”

Bo niektóre prezenty są po prostu zapisane w gwiazdach.

TOUS
Autor: TOUS/ Materiały prasowe
TOUS
Autor: TOUS/ Materiały prasowe
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