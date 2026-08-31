Wymieszaj 1 łyżeczkę z odżywką do włosów i nałóż na 5 minut. Oklapnięte pasma uniosą się i zyskają objętość jak po wizycie u fryzjera. Domowy sposób na objętość włosów

Masz dość oklapniętych włosów, które mimo starań nie nabierają objętości od nasady? To problem wielu z nas!

Poznaj babciny sekret: skuteczny sposób na spektakularne uniesienie pasm, dodanie im blasku i idealne wygładzenie.

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Domowy sposób na objętość włosów. Oklapnięte pasma uniosą się od nasady

Piękne, lśniące włosy są naszą wizytówką. Nic zatem dziwnego, że tak się o nie troszczymy, stosując najróżniejsze kosmetyki: odpowiednie dla nas szampony, odżywki i maski, czy olejki. Oczywiście czasem bywa, że taka nasza natura, jednak w wielu przypadkach jest to efekt nadmiernego wypadania włosów. W związku z tym, jak prezentują się nasze włosy, dużą rolę odgrywają zarówno geny, wpływające na porowatość włosów, jak i dobrze dobrana do pasm pielęgnacja. Bywa jednak, że mimo naszych największych starań, włosy są oklapnięte. Wówczas zastanawiamy się, jak nadać im lekkości i sprawić, ze uniosą się już od samej nasady. Tu pomóc może domowy sposób na zwiększenie objętości włosów, który by znany już naszym babciom. Chodzi o mąkę ziemniaczaną, która dobrze wpływa nie tylko na samą objętość kosmyków, ale też dodaje im blasku i je wygładza. Jak stosować mąkę ziemniaczaną na włosy?

Wymieszaj 1 łyżeczkę z odżywką, a włosy zyskają objętość jak po wizycie u fryzjera

Skrobia ziemniaczana przez dziesięciolecia była wykorzystywana do pielęgnacji włosów. A jak ją stosować, aby nadać pasmom objętości? Wystarczy, że do swojej ulubionej maski do włosów dodasz jedną łyżeczkę skrobi ziemniaczanej i nałożysz tę mieszankę na umyte wcześniej pasma. Po 5 minutach zmyj letnią wodą i gotowe.

Skrobia ziemniaczana na włosy. Właściwości

Skrobię ziemniaczaną na włosy można stosować na kilka sposobów. Oprócz opisanej wyżej maski wygładzającej niektórzy polecają także mycie włosów mąką ziemniaczaną lub stosowanie jej jako substytutu suchego szamponu. Dzięki temu pasma również zyskują objętość i są zjawiskowo uniesione u nasady. Z kolei, jeśli marzysz o sypkich, ale jednocześnie ujarzmionych, gładkich włosach to zastosuj płukankę z mąki ziemniaczanej. Łyżeczkę wody wsypujemy do chłodniej wody, mieszamy i polewamy umyte pasma. Włosy po takim zabiegu z mąki ziemniaczanej są gładkie i także zwiększają swoją objętość.