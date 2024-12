Botki, kozaki i trzewiki nawet o 50% taniej

Hity zimowej wyprzedaży taniej nawet o 50%!

Zimowa wyprzedaż w CCC to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników stylowych butów i cenowych okazji. Wybrane spośród sezonowych trendów fasony – eleganckie botki, praktyczne trzewiki czy zjawiskowe kozaki – są teraz dostępne z rabatem sięgającym nawet -50%. Zniżką zostały objęte dodatkowo modele nieprzecenione, które można kupić 10% taniej, dokonując zakupów za min. 189 zł. Czas wyprzedaży w CCC to nie tylko szansa na oszczędność, ale także okazja na odświeżenie garderoby w chłodniejszym okresie roku. CCC oferuje szeroki wybór modeli, które łączą wygodę i najnowsze trendy, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie – nie tylko na zimowe spacery, ale również na czas świąt i karnawałowych zabaw!

Modne propozycje dla niej: codzienna wygoda i gwiazdkowy szyk

W asortymencie zimowej wyprzedaży królują eleganckie damskie fasony i wygodne modele znanych marek. To m.in. Lasocki, Gino Rossi, Nine West New York czy Badura. Sezonowe trendy zachęcają do zabawy modą poprzez atrakcyjne detale, najmodniejsze faktury oraz klasyczne kolory, które dodadzą charakteru każdej stylizacji. Wygodne trzewiki na płaskiej podeszwie czy botki na słupku doskonale sprawdzą się na co dzień, zapewniając komfort, ciepło i nienaganny styl – zarówno podczas biznesowych spotkań, jak i przedświątecznych zakupów czy rodzinnych spacerów. Alternatywą dla nich będzie stonowana paleta barw wyrażona np. w modelach ocieplanych botków marki Mexx dostępnych w kilku ponadczasowych odcieniach – od delikatnego beżu po klasyczną czerń.

Z uwagi na to, że czas gwiazdkowych przygotowań, zbliża się wielkimi krokami, wśród wyprzedażowych hitów nie zabrakło ekskluzywnych kolekcji, które idealnie wpiszą się w nastrój wspólnego świętowania! Złoty blask, atrakcyjne wykończenia i ponadczasowy urok klasycznych fasonów to elementy, które nie umkną uwadze poszukiwaczy modowych inspiracji. Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się złote botki na szpilce lub kozaki z długą cholewką oraz modnym wzorem przywodzącym na myśl skórę węża, które są dostępne w ramach kolekcji marki Nine West New York.

To nie koniec cenowych okazji! Zniżka na torby, plecaki i walizki w CCC

Zimowe wyprzedaże nie kończą się na modnych fasonach obuwia. W CCC na Klientów czeka kolejny rabat: -40% na wszystkie torby, plecaki i walizki przy min. zakupach za 110 zł. To doskonały moment, aby wybrać atrakcyjną torebkę, która stanie się towarzyszką gwiazdkowych lub sylwestrowych kreacji. W asortymencie objętym promocją nie zabrakło także sportowych plecaków i walizek w najmodniejszych kolorach – to propozycje, które doskonale wpiszą się w czas rodzinnych wyjazdów i zimowych wycieczek. Z powodzeniem pomieszczą wszystkie niezbędne akcesoria, bagaże lub... prezenty dla bliskich.

Zimowa moda dla najmłodszych: bajkowe obuwie na wyprzedaży

Na ciekawe propozycje mogą liczyć również najmłodsi łowcy modowych trendów. W zimowej kolekcji, której rabat sięga nawet do -50%, szczególną uwagę kolorowe modele trzewików i buty z ulubionymi bohaterami. Czas wyprzedaży to doskonały moment, aby zaprosić bajkowych ulubieńców do dziecięcej garderoby. W towarzystwie takich postaci jak Myszka Minnie z kolekcji Mickey & Friends Disney lub Muminki, każdy spacer nabierze magicznego charakteru. Warto wspomnieć, że dziecięcy asortyment łączy obuwie, którego styl idzie w parze z komfortem, mali poszukiwacze przygód z pewnością będą czuć się dobrze w kolorowych botkach i ciepłych trzewikach – bez względu na zimową pogodę!

Wyprzedażowe trendy dla niego: Lasocki Gino Rossi, Badura i wiele więcej!

W asortymencie zimowej wyprzedaży coś dla siebie znajdą także Panowie. Miłośnicy klasyki z pewnością zwrócą uwagę na pełne stylu męskie botki i trzewiki dostępne wśród propozycji marek Lasocki, Gino Rossi czy Badura. Alternatywą dla czerni będzie głęboki brąz i detale zwracające uwagę subtelnym blaskiem. Wśród modnych fasonów bez trudu można znaleźć zimowe obuwie idealne na co dzień, jak i na wigilijne spotkanie biznesowe lub sylwestrowy wieczór, a rabat sięgający do -50% zachęca do zakupów. Bogactwo możliwości sprawia, że wybrane fasony stworzą harmonijne połączenie zarówno z eleganckim płaszczem, jak i sportową zimową kurtką.

Zimowa wyprzedaż w CCC to wyjątkowa okazja, aby zaplanować sezonowe stylizacje w zupełnie nowym wydaniu. To również doskonały moment, aby zapolować na modowe klasyki i wybrane modele obuwia w niezwykle atrakcyjnej cenie – nawet do -50%. Zniżką zostały objęte również modele nieprzecenione, które można kupić z rabatem -10% przy zakupach za min. 189 zł. Warto więc się pospieszyć, zanim najmodniejsze fasony znikną ze sklepowych półek!

